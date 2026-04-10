Gia đình thông báo mất tích, Thiện Nhân lộ diện tố ngược người thân chiếm đoạt tài sản

Những ngày gần đây, cái tên Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017 - bất ngờ trở lại tâm điểm chú ý khi câu chuyện xoay quanh đời tư của nữ ca sĩ tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội. Từ

Gia đình thông báo mất liên lạc và phản hồi của phía Thiện Nhân

Nguồn cơn bắt đầu từ tối 5/4, gia đình của Thiện Nhân đăng bài viết mới thông qua Fanpage Thiện Nhân có tích xanh với hơn 670 nghìn người theo dõi. Trong bài viết, người nhà Thiện Nhân cho biết mất liên lạc với nữ ca sĩ trong thời gian dài. Theo chia sẻ, gia đình không thể kết nối trực tiếp, chỉ nắm được thông tin gián tiếp và bày tỏ lo ngại về tình trạng hiện tại của Thiện Nhân. Thậm chí, người thân cho biết đang cân nhắc gửi đơn đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp.

Sau bài đăng thông báo mất liên lạc từ gia đình, ngay trong đêm 5/4, quản lý của nữ ca sĩ đã có phản hồi trên Fanpage mới Thiện Nhân Entertainment với 84 nghìn lượt theo dõi. Trang này đăng thông báo: "Xin cảm ơn đã luôn yêu thương và quan tâm đến Thiện Nhân. Hiện tại Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe cuộc sống ổn định không có chuyện gì sảy ra. Mong mọi người hiểu và yêu thương Thiện Nhân, không bị dẫn dắt bởi những câu chuyện không có thật đi quá xa".

Đến sáng 6/4, trang này đăng tải hình ảnh Thiện Nhân trong không gian tu tập. Diện mạo của nữ ca sĩ rạng rỡ. Bên cạnh đó, tài khoản TikTok có tích xanh của Thiện Nhân cũng chia sẻ ẩn ý giữa lúc bị réo tên: " Lâu lâu lại thấy tin bản thân mất tích. Để cho nhau sống bình yên, khó đến thế thôi là cùng".

Thiện Nhân lộ diện giữa ồn ào với gia đình

Gia đình và nữ ca sĩ tiếp tục đấu tố

Đến ngày 7/4, Fanpage Thiện Nhân có tích xanh tiếp tục có bài viết mới và đặt nhiều câu hỏi xoay quanh công việc giám đốc tại công ty du lịch của Thiện Nhân được công bố vào tháng 3/2022. Phía gia đình khẳng định Thiện Nhân chỉ ký hợp đồng lao động với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng, nhưng người đứng sau là T.K.N truyền thông ra ngoài rằng Thiện Nhân góp vốn 2 tỷ đồng tương ứng 25% cổ phần. Phía gia đình nữ ca sĩ cảnh báo:

"Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con em đang trong độ tuổi vị thành niên, đặc biệt là những gia đình có điều kiện hoặc các em có tiềm năng phát triển. Nếu phát hiện con em mình có dấu hiệu tiếp xúc gần với đối tượng này, xin hãy hết sức cảnh giác, quan tâm và theo sát các mối quan hệ của con. Đừng chủ quan, bởi chỉ một phút lơ là cũng có thể khiến các em trở thành nạn nhân tiếp theo".

Gia đình Thiện Nhân thông báo mất liên lạc với nữ ca sĩ

Ngày 10/4, Fanpage Thiện Nhân Entertainment chia sẻ lại bài đăng lên tiếng từ tài khoản được cho là của chính nữ ca sĩ. Trong loạt chia sẻ dài, nữ ca sĩ phủ nhận việc "mất tích", đồng thời đưa ra nhiều thông tin trái ngược với phía gia đình.

Theo đó, Thiện Nhân cho rằng suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đặc biệt trong khoảng 4 năm đi hát và làm việc, nguồn thu nhập của cô không được toàn quyền kiểm soát. Nữ ca sĩ tố phần lớn số tiền kiếm được đã được sử dụng để lo cho các thành viên trong gia đình.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề tài chính, Thiện Nhân còn đề cập đến việc những mối quan hệ cá nhân của mình bị ảnh hưởng và cho rằng có sự can thiệp từ phía người thân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ khẳng định hiện vẫn chưa thể lấy lại các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, bao gồm tiền bạc, vàng, nhà cửa. Bên cạnh đó, Fanpage chính thức với hàng trăm nghìn người theo dõi cũng được cô cho rằng đang do người thân quản lý và chưa được bàn giao lại.

Tài khoản cá nhân của Thiện Nhân bất ngờ chia sẻ bài viết dài để đáp trả (Ảnh: Chụp màn hình)

Những chia sẻ này nhanh chóng khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bên bày tỏ sự bất ngờ trước những gì Thiện Nhân tiết lộ, trong khi số khác cho rằng cần chờ thêm thông tin từ cả hai phía để có cái nhìn đầy đủ hơn. Hiện tại, sự việc vẫn chưa có kết luận chính thức. Cả phía gia đình và Thiện Nhân đều đưa ra những thông tin riêng, khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn và tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Thiện Nhân nổi tiếng sau hành trình Giọng hát Việt nhí, là học trò của ca sĩ Cẩm Ly. Hành trình âm nhạc của Thiện Nhân khá thầm lặng, dù được nhiều kỳ vọng nhưng không có quá nhiều bức phát. Hồi tháng 7/2022, Thiện Nhân cho biết gặp mâu thuẫn với gia đình, mất quyền quản lý fanpage cá nhân, sau đó cô quyết định dọn ra ngoài sinh sống cùng người tình đồng giới. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, cô nói: "Nhân đã có gia đình nhỏ của mình rồi. Mong mọi người luôn ủng hộ, yêu thương Nhân cũng như gia đình nhỏ của Nhân".

Về những ồn ào với gia đình, Thiện Nhân chia sẻ: "Mỗi người có lựa chọn riêng cho con đường của mình. Đã lựa chọn con đường này, tôi không hối hận. Cuộc đời đâu phải cuốn phim có thể tua lại. Tôi tin mình sẽ có cách bước tiếp được và luôn tính toán làm sao để mình thành công hơn, bước đi trơn tru hơn. Có vấp ngã, con người mới trưởng thành. Sau biến cố, tôi chỉ muốn nương theo những điều tích cực để phát triển bản thân và giữ lửa nghề".

Thiện Nhân đã dọn ra sống riêng và mâu thuẫn với gia đình đang dấy nhiều bàn tán trong thời gian gần đây

