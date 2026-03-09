Gia đình "tầm thấp" chỉ lo điểm số còn với gia đình "tầm cao", người cha nhất định sẽ dạy con thực hiện 8 QUY TẮC này!

Có một câu nói rất quen thuộc: “Cây non không uốn thì khó thành gỗ tốt, trẻ nhỏ không dạy thì khó nên người". Sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể tách rời vai trò giáo dục của cha mẹ.

Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều phụ huynh thường tập trung vào việc học tập, điểm số hay thành tích. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng điều quan trọng hơn cả là thói quen, cách cư xử và nhân cách mà trẻ hình thành từ nhỏ.

Một đứa trẻ có thể học giỏi, nhưng nếu thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm hoặc không biết tôn trọng người khác thì vẫn khó trưởng thành toàn diện. Vì vậy, trong gia đình, việc đặt ra những quy tắc rõ ràng cho con là điều rất cần thiết. Những quy tắc này không nhằm ép buộc hay kiểm soát con cái, mà giúp trẻ hiểu được giới hạn, biết tự quản lý bản thân và dần hình thành những phẩm chất tốt.

Ảnh minh hoạ

Gần đây, câu trả lời của một người cha khi được hỏi về cách dạy con đã khiến nhiều phụ huynh suy nghĩ. Ông chia sẻ 8 quy tắc gia đình mà con mình cần tuân theo mỗi ngày.

1. Có chuyện gì cũng phải nói chuyện bình tĩnh, không được nổi nóng

Quy tắc đầu tiên là khi gặp vấn đề, trẻ phải học cách nói chuyện đàng hoàng thay vì nổi giận.

Trong cuộc sống, ai cũng có lúc không hài lòng hoặc bức xúc. Nhưng nếu trẻ chỉ biết la hét, cáu gắt hay đập phá đồ đạc, các em sẽ khó giải quyết được vấn đề. Ngược lại, nếu biết bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, trẻ sẽ học được cách giao tiếp và xử lý tình huống một cách trưởng thành hơn.

2. Không nói tục, không làm những việc thiếu lịch sự

Ngôn ngữ và hành vi thể hiện rất rõ sự giáo dưỡng của một con người. Vì vậy, quy tắc tiếp theo là không nói lời thô tục và không làm những việc thiếu lịch sự. Khi trẻ hiểu rằng lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, các em sẽ dần học được cách tôn trọng mọi người xung quanh.

3. Không trốn tránh lỗi lầm của mình

Không có đứa trẻ nào lớn lên mà không mắc sai lầm. Điều quan trọng không phải là tránh mọi sai sót, mà là biết đối diện với lỗi của mình. Người cha cho rằng khi làm sai điều gì, con cần dũng cảm thừa nhận và tìm cách sửa chữa. Nếu trẻ chỉ biết đổ lỗi cho người khác hoặc tìm cách che giấu sai lầm, các em sẽ rất khó trưởng thành.

4. Duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm

Một thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của trẻ là giờ giấc sinh hoạt. Việc ngủ sớm và dậy sớm giúp trẻ có sức khỏe tốt hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và hình thành tính kỷ luật trong cuộc sống hằng ngày.

5. Mỗi lần dùng điện thoại không quá một giờ

Điện thoại và các thiết bị điện tử đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều, trẻ dễ bị phụ thuộc và ít vận động hơn. Vì vậy, người cha đặt ra quy tắc giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, để con có thêm thời gian đọc sách, vận động hoặc tham gia các hoạt động khác.

6. Bất cứ việc gì cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu

Trẻ em thường hiếu động và thích khám phá những điều mới mẻ. Nhưng trước khi làm bất cứ việc gì, các em cần hiểu rằng an toàn luôn là điều quan trọng nhất. Việc hình thành ý thức an toàn từ sớm giúp trẻ biết tự bảo vệ mình trong nhiều tình huống.

7. Mỗi tuần học một kỹ năng lao động

Theo người cha, trẻ không nên chỉ tập trung vào việc học sách vở mà còn cần biết lao động và tự phục vụ bản thân.

Những việc đơn giản như dọn phòng, rửa bát, gấp quần áo hay chăm sóc cây cối có thể giúp trẻ hiểu được giá trị của công sức và trách nhiệm.

8. Mỗi ngày vận động ít nhất 30 phút

Quy tắc cuối cùng là duy trì vận động mỗi ngày.

Dù là chạy bộ, chơi thể thao hay chỉ đơn giản là đi dạo, việc vận động giúp trẻ khỏe mạnh hơn, giải tỏa năng lượng và phát triển thể chất tốt hơn.

Dạy con không chỉ là dạy học

Nhiều người cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ giỏi giang đồng nghĩa với việc giúp con đạt điểm cao. Nhưng thực tế, một đứa trẻ trưởng thành toàn diện cần nhiều hơn thế. Điểm số có thể phản ánh khả năng học tập, nhưng thói quen, cách cư xử và nhân cách mới là điều theo trẻ suốt cuộc đời.

Không có đứa trẻ nào tự nhiên trở nên tốt nếu thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ. Sự kết hợp giữa tình yêu thương và những nguyên tắc rõ ràng chính là nền tảng giúp trẻ trưởng thành vững vàng.

Vì vậy, trong mỗi gia đình, việc đặt ra những quy tắc đơn giản nhưng nhất quán có thể trở thành cách hiệu quả để cha mẹ đồng hành cùng con trên hành trình lớn lên.