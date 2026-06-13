Một vụ việc gây sốc liên quan đến công tác chăm sóc bệnh nhân tại Hàn Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi gia đình một bệnh nhân nặng phát hiện giòi sống và nhiều trứng côn trùng xuất hiện trong mũi và miệng người thân đang điều trị tại một viện dưỡng lão.

Theo đài truyền hình Hàn Quốc YTN, bệnh nhân là người ngoài 70 tuổi, rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài sau ca phẫu thuật u não và được đưa vào cơ sở điều dưỡng điều trị từ tháng 4/2026.

Sự việc bị phát hiện vào ngày 7/6 khi người nhà đến thăm bệnh nhân. Trong lúc kiểm tra tình trạng sức khỏe, gia đình dùng đèn pin trên điện thoại chiếu vào khoang mũi của bệnh nhân và bất ngờ phát hiện những sinh vật lạ đang cử động bên trong.

Theo lời kể của người nhà, khu vực xung quanh lỗ mũi xuất hiện dày đặc hàng chục trứng côn trùng. Khi dùng tăm bông vệ sinh, họ lấy ra được một ấu trùng dạng giòi dài khoảng 1 cm.

Người thân bệnh nhân cho biết họ hoàn toàn bàng hoàng trước cảnh tượng này.

“Khi thấy có điều bất thường nên chúng tôi bật đèn kiểm tra. Không ngờ lại nhìn thấy hàng chục trứng côn trùng. Sau đó, từ miệng bệnh nhân cũng xuất hiện trứng côn trùng. Mọi người tại chỗ đều sững sờ, không nói nên lời”, người nhà kể lại.

Trước phản ánh từ gia đình bệnh nhân, phía bệnh viện liên quan cho biết nhân viên y tế vẫn thực hiện các quy trình chăm sóc thường quy trong ngày thăm nuôi, bao gồm vệ sinh khoang miệng và hút đờm cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, cơ sở này thừa nhận đội ngũ y tế đã tập trung chủ yếu vào việc xử lý dịch tiết ở miệng và vùng họng nên không kiểm tra kỹ tình trạng bên trong khoang mũi. Đại diện bệnh viện cam kết sẽ rà soát và cải thiện toàn diện hệ thống quản lý nhằm ngăn chặn các sự cố vệ sinh tương tự tái diễn.

Dù vậy, gia đình bệnh nhân không chấp nhận lời giải thích trên và cho rằng chất lượng chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng có nhiều vấn đề.

Theo người nhà, trong các lần đến thăm trước đây, họ thường xuyên ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong phòng bệnh cũng như quanh các ống dẫn và thiết bị y tế gắn trên người bệnh nhân. Gia đình khẳng định đã nhiều lần phản ánh về tình trạng vệ sinh nhưng không nhận được sự cải thiện đáng kể.

Ngay ngày hôm sau, 8/6, bệnh nhân đã được chuyển tới một bệnh viện lớn khác để tiếp tục điều trị.

Kết quả kiểm tra ban đầu tại cơ sở y tế mới cho thấy các chỉ số viêm và nồng độ điện giải trong cơ thể bệnh nhân đều có dấu hiệu bất thường. Hiện đội ngũ y tế đang tiến hành các xét nghiệm và đánh giá chuyên sâu hơn về tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trung tâm y tế công cộng địa phương cùng các cơ quan quản lý y tế đã chính thức mở cuộc điều tra hành chính.

Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hồ sơ bệnh án, rà soát toàn bộ quá trình điều trị và tiến hành thanh tra toàn diện công tác vệ sinh, quản lý tại cơ sở điều dưỡng liên quan để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Nguồn: ETtoday