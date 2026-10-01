Gia đình NSND hiếm hoi có 4 người từng đỗ thủ khoa

Trong showbiz Việt, có những gia đình được biết đến nhờ nhiều thành viên cùng theo đuổi nghệ thuật. Nhưng trong gia đình của NSND Trần Hiếu, tài năng không chỉ thể hiện trên sân khấu mà còn được nối dài qua thành tích học tập của nhiều thế hệ. NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, quê gốc ở Quốc Oai, Hà Nội. Truyền thống học tập nổi bật của gia đình ông đã có từ thế hệ trước khi cha của nam nghệ sĩ từng đỗ thủ khoa Trường Sư phạm Đông Dương.

Về phần mình, NSND Trần Hiếu sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, tham gia các đội văn nghệ từ nhỏ và bắt đầu đi hát từ khoảng 11 tuổi. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay, rồi trở thành ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

NSND Trần Hiếu NSND Trần Hiếu NSND Trần Hiếu

Ít người biết rằng, bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, NSND Trần Hiếu còn học giỏi môn Toán và từng có những lựa chọn học tập không chỉ giới hạn trong âm nhạc. Ông từng đỗ thủ khoa Trường Âm nhạc Việt Nam, Trường Mỏ - Địa chất, sau đó tiếp tục đạt thành tích này khi theo học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria.

Trong sự nghiệp biểu diễn kéo dài nhiều thập kỷ, NSND Trần Hiếu ghi dấu với chất giọng bass trầm, dày và vang, qua những ca khúc như Hò Kéo Pháo, Lãnh Tụ Ca, Tôi Là Lê Anh Nuôi, Anh Quân Bưu Vui Tính hay Con Voi. Phong cách của ông không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở cách thể hiện giàu cảm xúc, đôi khi dí dỏm, hóm hỉnh.

NSND Trần Hiếu từng đỗ thủ khoa Trường Âm nhạc Việt Nam, Trường Mỏ - Địa chất, sau đó tiếp tục đạt thành tích này khi theo học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria NSND Trần Hiếu từng đỗ thủ khoa Trường Âm nhạc Việt Nam, Trường Mỏ - Địa chất, sau đó tiếp tục đạt thành tích này khi theo học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria

Sau nhiều năm biểu diễn, ông dành thời gian cho công tác giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều học trò của ông trở thành những gương mặt nổi bật của âm nhạc Việt Nam, trong đó có NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh và ca sĩ Trọng Tấn. Ông cũng dành nhiều năm nghiên cứu vai trò của tiếng Việt trong nghệ thuật thanh nhạc, với công trình “Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam” được xuất bản thành sách năm 2022.

Với những đóng góp trong biểu diễn và đào tạo, nghệ sĩ Trần Hiếu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997. Năm 2016, ở tuổi 80, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu”. Đó là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của người nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời cho âm nhạc.

Truyền thống học tập của gia đình NSND Trần Hiếu tiếp tục được thể hiện qua hai người con của ông, dù mỗi người lựa chọn một con đường nghệ thuật riêng. Con trai Trần Vũ Hoàng theo đuổi hội họa, từng đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Ông Trần Vũ Hoàng từng công tác trong môi trường đào tạo nghệ thuật. Dù ít xuất hiện trước công chúng, Trần Vũ Hoàng vẫn được đánh giá là người làm nghề nghiêm túc, có cá tính sáng tạo riêng.

Gia đình NSND Trần Hiếu

Trong khi đó, ca sĩ Trần Thu Hà - con gái NSND Trần Hiếu được công chúng biết đến rộng rãi với nghệ danh Hà Trần. Được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, cô học múa từ năm 6 tuổi, học piano từ năm 8 tuổi và sau đó đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thành tích này giúp Hà Trần tiếp nối truyền thống học tập của gia đình, trước khi xây dựng sự nghiệp riêng trong âm nhạc.

Bước vào hoạt động chuyên nghiệp từ thập niên 1990, Hà Trần nhanh chóng tạo dấu ấn với giọng hát giàu kỹ thuật, khả năng xử lý tinh tế và tư duy âm nhạc hiện đại. Cô được công chúng và giới chuyên môn nhắc đến như một trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh. Trong quá trình hoạt động, nữ ca sĩ không ngừng thử nghiệm với nhiều phong cách, dự án âm nhạc khác nhau; cô cũng có thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Diva Hà Trần

NSND Trần Hiếu từng chia sẻ rằng ông truyền lại cho con gái những kinh nghiệm về kỹ thuật thanh nhạc và nghề nghiệp, nhưng thành công của Hà Trần còn đến từ nỗ lực và lựa chọn của chính cô. Câu chuyện của hai người con cho thấy truyền thống gia đình không nhất thiết đồng nghĩa với việc đi theo cùng một con đường khi Trần Vũ Hoàng lựa chọn hội họa, còn Hà Trần đã tạo dựng vị trí trong âm nhạc.

Tổng hợp