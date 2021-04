Người đàn ông kêu cứu vì bị vu khống trên mạng xã hội

Bất ngờ bị vu khống trên mạng

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Tấn Lợi, SN 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, từ giữa năm 2019 đến nay, thông tin và hình ảnh cá nhân của ông và gia đình bất ngờ bị một số tài khoản Facebook dùng đăng lên mạng xã hội kèm theo nhiều nội dung vu khống, không đúng sự thật.

Ông Lợi cho biết, từ tháng 6/2019 đến nay, tài khoản Facebook tên Long Hunter cùng một số tài khoản khác liên tục đăng tải các thông tin vu khống ông trên hàng trăm hội, nhóm khác nhau.

Thậm chí, cả những hội nhóm của người Việt ở nước ngoài… vì ông Lợi thường xuyên làm việc ở những quốc gia này.

Tài khoản Long Hunter đăng tải hàng loạt bài viết vu khống ông Lợi với nhiều nội dung khác nhau như: Ông Lợi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 4 tỷ đồng; ông Lợi là đối tượng tình nghi giết một cô gái tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Lợi phạm các tội làm giấy tờ giả, rửa tiền; lừa đảo nhiều người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và người Việt ở nước ngoài,…

Tài khoản này còn đăng tải các bài viết với nội dung ông Lợi là đối tượng đang bị công an trong nước và công an quốc tế truy nã,… Đồng thời, loan tin công an treo thưởng cho ai bắt được ông Lợi.

Các bài viết vu khống kèm thông tin cá nhân, hình ảnh của ông Lợi và người thân được đăng tải nhiều lần trên mạng xã hội.

Trong các bài đăng trên mạng, tài khoản Long Hunter nhiều lần cho đăng tải các thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số CMND của ông Lợi, đồng thời dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm ông.

Cụ thể, trong một bài đăng trên nhóm Facebook Cộng đồng người Việt Nam sống tại nước ngoài ngày 13/7/2019, tài khoản này đăng thông tin cá nhân, hình ảnh ông Lợi kèm với nội dung:

“Ai bắt được thằng này sẽ có thưởng… Công an đang truy tìm tên này. Ai thấy xin Thông báo đến công an gần nhất… Tên này là tội phạm nguy hiểm (lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và nghi can (tình nghi) trong vụ giết 1 cô gái ở Bà Rịa Vũng Tàu, lừa đảo tiền taxi ở Bà Rịa). Ai bắt được sẽ có thưởng từ chúng tôi và công an. Xin cảm ơn!!!”.

Cuộc sống bị đảo lộn

Trao đổi với PV, ông Lợi cho biết, sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của mình. Đồng thời, khiến công việc của ông gặp nhiều khó khăn, các hoạt động sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

“Hơn 1 năm qua, những toàn khoản này đăng tải ít nhất 800-900 bài viết vu khống, kết tội tôi. Thậm chí là đe dọa sẽ giết tôi khiến cuộc sống tôi bị đảo lộn hoàn toàn”, ông Lợi bức xúc.

Được biết, hiện ông Lợi đã có đơn trình báo vụ việc đến phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) trực thuộc bộ Công an yêu cầu xử lý. Thông tin từ 2 đơn vị cho biết, các cơ quan này đang được xác minh, làm rõ.

Nhận định về hành vi này, luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm.

Đối với tổ chức thực hiện hành vi này có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo khoản 1 Ðiều 101 Nghị định 15/2020. Đối với cá nhân vi phạm cùng hành vi thì mức phạt bằng một nửa số tiền trên.

Về hình sự thì theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội Làm nhục người khác thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Còn nếu sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì khung hình phạt từ 1 năm đến 3 năm tù theo điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).