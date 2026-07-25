Gia đình hiện đại tìm kiếm những giải pháp để cuộc sống nhẹ nhàng và linh hoạt hơn

"Đi chợ online" không còn là bài toán khó với người lớn tuổi

Đối với người trẻ, chỉ cần vài thao tác lướt chạm trên chiếc điện thoại là có thể dễ dàng mua sắm mọi thứ mình cần. Nhưng với nhiều người lớn tuổi, việc phải tìm kiếm từng món hàng, gõ từng dòng chữ trên màn hình nhỏ lại không hề đơn giản.

Bà Lan (62 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mấy đứa nhỏ đi làm cả ngày, tôi ở nhà muốn đỡ đần việc cơm nước nhưng đi chợ truyền thống thì ngại xa. Muốn đặt mua trên điện thoại mà nhìn vào màn hình một lúc là hoa cả mắt, không biết bấm vào đâu để tìm quả trứng, bó rau".

Thực tế, không chỉ người lớn tuổi mà nhiều người dùng bận rộn đôi khi cũng gặp chút bất tiện trong quá trình đi chợ online: phải tìm kiếm từng sản phẩm, dễ bỏ sót món cần mua hoặc phải thao tác nhiều bước mới hoàn tất đơn hàng.

Để đơn giản hóa trải nghiệm này, Grab mới đây đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào dịch vụ GrabMart, giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm món hàng và đặt đơn chỉ với vài thao tác. Giờ đây, ngay cả những thành viên không rành rẽ về công nghệ hay "đi chợ online" vẫn có thể dễ dàng mua sắm cả giỏ hàng trên GrabMart một cách nhanh chóng.

Theo đó, người dùng chỉ cần vào cửa hàng mong muốn, nhấp vào danh sách đi chợ và gửi một bức ảnh chụp tờ giấy viết tay, ghi âm giọng nói hoặc một dòng văn bản ngắn gọn những món cần mua. Hệ thống tích hợp AI sẽ tự động quét, tìm kiếm và hiển thị tất cả các món đồ trong một lần, bấm chọn vào giỏ hàng và đặt đơn.

Trợ lý mua sắm AI trên GrabMart giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm món hàng và đặt đơn chỉ với vài thao tác

"Tôi không rành công nghệ, nhưng giờ đi chợ trên GrabMart dễ hơn nhiều. Chỉ cần gửi danh sách cần mua hoặc ghi âm giọng nói là ứng dụng tự tìm các sản phẩm phù hợp. Mua đồ nhanh hơn nên tôi cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình", bà Lan chia sẻ.

Đồng hành cùng mẹ trên những chuyến đi thuận tiện, an toàn

Không chỉ đồng hành cùng người dùng trong chuyện mua sắm, đi chợ online bằng một "trợ lý AI" thông minh, Grab còn luôn hướng đến sự tiện lợi và tối ưu nhất cho mỗi hành trình di chuyển hằng ngày. Nhất là với các bà mẹ đang mang thai hoặc có con nhỏ, những chuyến đi chơi, đến bệnh viện, phòng khám định kỳ luôn cần một giải pháp an toàn, dễ dàng để mẹ đỡ phải vất vả xoay sở một mình.

Chị chị Thủy Anh (TP.HCM) chia sẻ: "Từ khi mang thai rồi có con nhỏ, tôi thường xuyên đặt xe trên app vì chồng bận công việc không đi cùng được. Kể từ khi đăng ký gói GrabUnlimited for Mom, việc đi lại của hai mẹ con nhẹ nhàng hơn hẳn. Vừa tiết kiệm được một khoản chi phí, việc di chuyển đến bệnh viện, phòng khám cũng thuận tiện hơn rất nhiều với điểm đón, trả ngay tại sảnh".

Sự thấu hiểu và chăm chút cho từng chuyến đi của các mẹ bỉm sữa đã được Grab đưa vào gói hội viên GrabUnlimited for Mom. Cụ thể, gói bao gồm ưu đãi bổ sung cho chuyến xe GrabCar Plus có điểm đón/trả là phòng khám, bệnh viện. Quyền lợi này được áp dụng bên cạnh các ưu đãi sẵn có của GrabUnlimited như giảm trực tiếp 20% cho các chuyến xe GrabBike, giảm 20% cho GrabCar Plus và giảm 5% cho GrabCar tiêu chuẩn.

GrabUnlimited for Mom giúp cho mỗi hành trình di chuyển của mẹ bỉm thêm nhẹ nhàng và an toàn

Ngoài ra, Grab không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác thương hiệu trong các ngành hàng chăm sóc sức khỏe, mẹ và bé để gia tăng ưu đãi cho người dùng là hội viên GrabUnlimited for Mom, giúp hành trình chăm sóc con nhỏ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Grab không ngừng nâng cấp giải pháp phục vụ cả gia đình

Bên cạnh Trợ lý mua sắm AI trên GrabMart giúp việc đi chợ online trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn và gói hội viên GrabUnlimited for Mom dành cho phụ nữ mang thai, mẹ có con nhỏ, Grab còn phát triển thêm nhiều giải pháp phục vụ nhu cầu đa dạng của các gia đình hiện đại.

Trong đó, dịch vụ GrabCar Thú Cưng giúp việc đưa "thành viên đặc biệt" của gia đình đi khám bệnh, làm đẹp hay dạo chơi trở nên thuận tiện hơn. Dịch vụ hiện đã có mặt tại TP.HCM (không bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), Hà Nội, Đà Nẵng và Khánh Hòa (không bao gồm khu vực Ninh Thuận), đáp ứng xu hướng nuôi thú cưng ngày càng phổ biến trong các gia đình Việt.

Những chuyến đi cùng "boss" trở nên an tâm hơn với dịch vụ GrabCar Thú Cưng

Những dịch vụ mới này cho thấy Grab đang ngày càng nâng cao trải nghiệm "Grab cho cả nhà", nhằm đồng hành và chia sẻ bớt những lo toan thường nhật, giúp cuộc sống của các gia đình Việt trở nên an tâm và thảnh thơi hơn. Từ việc đi lại, ăn uống, mua sắm, mọi thành viên trong gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều tìm thấy sự tiện lợi phù hợp với nhu cầu và lịch trình bận rộn của riêng mình.

Được ra mắt vào giữa năm 2025, "Grab cho cả nhà" đánh dấu bước đi mới của Grab khi mở rộng sang phân khúc gia đình, bên cạnh các dịch vụ cá nhân quen thuộc. Đến nay, giải pháp này đã nhanh chóng trở thành một phần trong đời sống thường nhật của hàng triệu gia đình Việt. Điểm nhấn nổi bật là tài khoản Grab cho cả nhà, giúp người dùng có thể dễ dàng đặt xe, quản lý và thanh toán mọi hành trình cho người thân, đồng thời mang đến sự an tâm khi các chuyến xe Grab đều được áp dụng hàng loạt tính năng an toàn, tiện lợi.