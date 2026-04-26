Gia đình hào hứng trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ thông minh tại Trạm Công dân số

Được xây dựng trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia, mô hình cho phép người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu một cách thuận tiện, an toàn và dễ dàng, không cần di chuyển xa, đồng thời hoàn toàn an toàn, bảo mật, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hàng ngày.

Trạm Công dân số xây dựng hệ sinh thái tiện ích phục vụ người dân, từ hỗ trợ làm thủ tục hành chính công, tiện ích dân sinh đến chăm sóc sức khoẻ thông minh.

Hợp lực triển khai Trạm Công dân số lấy người dân làm trung tâm

Ngày 24/4/2026, tại Khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị đồng hành gồm Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR), Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Công ty GoTrust, Nam Á Bank tổ chức lễ khánh thành Trạm Công dân số. Đây là trạm công dân số số 5 được triển khai chỉ trong quý 1/2026.

Việc đưa Trạm Công dân số vào vận hành cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển VNeID gắn với định danh và xác thực điện tử trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là kênh kết nối an toàn, tin cậy giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong xã hội.

Trạm Công dân số là sáng kiến triển khai của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, nối liền chính quyền và người dân, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây là bước tiến đột phá trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Trạm Công dân số đặt ngay trong khu dân cư, tích hợp 6 nhóm tiện ích thiết yếu từ hành chính công, y tế số đến tài chính - ngân hàng.

Theo đó, các Trạm Công dân số được đặt ngay trong lòng khu dân cư. Tại đây, người dân có thể thực hiện trọn vẹn 6 nhóm tính năng cốt lõi bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ trên có thể được xử lý ngay tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật.

Cụ thể, người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công như: nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tra cứu thông tin, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính; phản ánh các thông tin về an ninh trật tự và các vấn đề khác… Giờ đây, những xấp hồ sơ, giấy tờ phức tạp đã được thu bé lại chỉ bằng vài thao tác chạm, giúp người dân thuận tiện hơn, không cần mất thời gian đến cơ quan hành chính hay các điểm đơn lẻ như trước.

Bên cạnh giải quyết thủ tục hành chính, Trạm Công dân số còn là nơi đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Chẳng cần đi xa, cư dân có thể thanh toán hóa đơn dịch vụ (điện nước, Internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ); đăng ký mua BHYT trực tuyến; dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông; đi chợ online, giải trí, săn vé máy bay, hay tra cứu phương tiện công cộng... Đặc biệt, mọi sự cố tại Trạm đều được phản hồi tức thì qua nút bấm SOS, kết nối trực tiếp đến lực lượng an ninh địa phương, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chị N.T.M.Liên (40 tuổi, ngụ tại Phường Gò Vấp) đã trải nghiệm các tiện ích, chị chia sẻ: "Tôi thấy rất vui mừng khi ngay dưới chân căn hộ nay có thêm các tiện ích tiện lợi, thông minh. Nhất là khi biết Công an TP.HCM là đơn vị thực hiện, tôi và gia đình thấy rất yên tâm và tin tưởng. Nhờ có Trạm này mà các con nhà tôi không cần phải đi xa để làm các giấy tờ, thủ tục nữa. Chỉ cần có CCCD là làm được tất. Tôi cũng có thể tìm trạm xe buýt, rút tiền, đi chợ trên máy…

Nay Trạm phát triển thêm kiosk sức khỏe rất hữu ích. Máy móc mới và hiện đại. Ban đầu tôi tưởng khó dùng lắm. Nhưng sau khi được các bạn ở tổng đài chỉ dẫn, tôi có thể dùng hàng ngày. Tôi đã thử đo chiều cao, cân nặng và nhiệt độ cho con, tự đặt mua thuốc cho bố mẹ. Rất thuận tiện, lại còn miễn phí giao hàng. Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng trên toàn quốc, để không chỉ tôi mà người thân, bạn bè và nhiều người dân cả nước đều được trải nghiệm những tiện ích hiện đại."

Y tế số - điểm nhấn đột phá trong hệ sinh thái Trạm Công dân số

Trong tổng thể Trạm Công dân số, y tế số là một hợp phần quan trọng, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Tại trạm, người dân có thể thực hiện kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, đồng thời tiếp cận dịch vụ tư vấn, mua thuốc và các tiện ích y tế cần thiết ngay tại nơi sinh sống. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ.

Nằm tại các điểm chạm dân cư, Trạm Công dân số phát huy vai trò thế mạnh "gần dân, sát dân", trở thành điểm tựa y tế an toàn và đáng tin cậy trong những tình huống khẩn cấp, ốm, sốt bất ngờ.

Đáng chú ý, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử trong các dịch vụ y tế, đặc biệt là mua thuốc, giúp đảm bảo nguyên tắc "đúng người - đúng toa", đồng thời nâng cao tính an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin cho người dân.

Ông Nguyễn Đình Thắng (75 tuổi, Phường Gò Vấp) đánh giá: "Thao tác tại trạm rất đơn giản, dễ dùng. Ngay cả người lớn tuổi cũng có thể tự thực hiện. Tôi có thể đo các chỉ số sức khỏe cơ bản, kết quả cho thấy các chỉ số ở mức bình thường. Tôi sẽ ghé trạm gần như mỗi ngày."

Bà H.T.Minh (70 tuổi, phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức) là một trong những người dân sớm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tại Trạm Công dân số, thích thú với tiện ích mua thuốc tại đây: "Trạm Công dân số rất tiện lợi, gần gũi với người dân. Trước đây khi cần kiểm tra sức khỏe hay mua thuốc gì là tôi phải nhờ con cháu, đi xa, mất thời gian, lại thấy thương con cháu mất công. Còn giờ tôi đi vài bước là đến Trạm, tranh thủ lúc tập thể dục cũng được. Tôi thích nhất là có thể mua thuốc ngay tại chỗ. Tôi thường mang toa thuốc đến đây mua, có dược sĩ tư vấn và một lúc sau có người giao tận nhà. Nhanh, tiện và đặc biệt an tâm."

Với tính năng mua thuốc, toa thuốc được scan trực tiếp vào hệ thống, công nghệ thông minh giúp xử lý chính xác yêu cầu, kết nối đến ngay nhà thuốc Long Châu.

Dưới sự chủ trì của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu.

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, đem dịch vụ thiết thực đến gần dân, sát dân. Trước đó, Long Châu là một trong những đơn vị tiên phong tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ người dân, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ y tế số tại Trạm Công dân số.

Việc phối hợp triển khai giữa cơ quan quản lý và các đơn vị đồng hành cho thấy hướng đi rõ nét trong xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, góp phần đưa các dịch vụ y tế và an sinh đến gần người dân một cách đồng bộ, bền vững.

Kết nối dữ liệu - nền tảng cho hệ sinh thái số quốc gia

Theo các chuyên gia, giá trị cốt lõi của Trạm Công dân số không chỉ nằm ở tiện ích trước mắt mà còn ở khả năng kết nối và liên thông dữ liệu với hệ thống quốc gia.

Dữ liệu dân cư, dữ liệu y tế và các thông tin liên quan được tích hợp, xác thực và quản lý trên nền tảng số, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm sóc người dân trong dài hạn.

Việc triển khai mô hình cũng góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Hướng tới nhân rộng trên toàn quốc

Hiện Trạm Công dân số đã được triển khai tại một số khu đô thị lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh như Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương và Cityland Park Hills.

Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, dự kiến triển khai thêm nhiều điểm trạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân trên phạm vi rộng hơn.

Các đơn vị dự kiến nhân rộng 100 Trạm Công dân số trên cả nước trong năm 2026.

Việc xã hội hóa mô hình với sự tham gia của các doanh nghiệp đồng hành không chỉ giúp tối ưu nguồn lực mà còn tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ tiên tiến nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ người dân một cách hiệu quả, bền vững.