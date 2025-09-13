Gia đình 4 người, thu nhập 17 triệu vẫn để ra 5 triệu/tháng, sau 5 năm đã mua được đất: Người vợ quản lý chi tiêu cực khéo nhờ 2 nguyên tắc cơ bản

Giữa thời buổi giá cả leo thang, nhiều người cảm thấy "không tiêu còn thiếu", huống chi là tiết kiệm. Thế nhưng, một gia đình của Thư (32 tuổi, Vũng Tàu) lại khiến nhiều người bất ngờ khi chi tiêu gọn trong 15 triệu/tháng, vẫn đều đặn gửi tiết kiệm 5 triệu/tháng suốt 5 năm, và giờ gia đình đã đủ tiền mua được một mảnh đất nhỏ.

Chìa khóa không nằm ở việc "nhịn ăn, nhịn mặc", mà là tư duy tài chính rõ ràng và thói quen chi tiêu được duy trì từ người vợ - người giữ tay hòm chìa khóa của gia đình.

Đi chợ 100 - 130 nghìn cho cả ngày, tháng hết 4,5 triệu tiền ăn cho 4 người

Gia đình Thư gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng khoảng 17 triệu đồng, trong đó chồng kiếm hơn 10 triệu, vợ có thu nhập chưa tới 7 triệu. Ngay khi lương về, Thư trích ra 5 triệu đồng gửi tiết kiệm, thói quen này đã hình thành suốt 5 năm qua và "bất di bất dịch" vợ chồng cô không động đến. Cô sẽ gửi tiết kiệm online có lãi suất cho khoản 5 triệu này.

"Tiền cất đi thì khó, chứ tiêu thì dễ lắm. Chỉ cần sắm thêm cho con vài bộ đồ, thêm vài thứ lặt vặt trong nhà, khéo 5 triệu còn chẳng đủ. Vậy nên cứ có tiền là mình gửi tiết kiệm trước. Còn lại bao nhiêu thì mới tính chi tiêu" - Thư chia sẻ.

Sau khi trừ khoản tiết kiệm, gia đình chi tiêu trong 12 triệu đồng/tháng. Mỗi khoản chi đều được liệt kê rõ ràng, chia nhỏ hợp lý, từ ăn uống, học phí cho con đến các khoản dự phòng:

Tổng các khoản trên không vượt quá 12 triệu đồng, vừa đủ sống, đủ vui, và không rơi vào cảnh tiêu hoang hay thiếu hụt. Cô cũng chia sẻ thêm, mỗi tuần cô đi chợ 2 lần, và toàn đi chợ dân sinh nên cũng không bị quá đắt. "Thịt cá thì không nói nhưng nếu để ý bạn sẽ biết người nào nhập rau về bán, người nào nhà tự trồng và mang ra chợ bán, mua của nhà tự trồng sẽ rẻ hơn. Đó là kinh nghiệm của mình" - Thư chia sẻ.

Thỉnh thoảng Thư đổi món cho cả nhà với bún riêu cua (hết 65 nghìn đồng/bữa), hay bún chả nem (45 nghìn đồng/bữa), cả nhà ăn no mà không tốn quá nhiều.

Hai nguyên tắc chi tiêu cực kỳ đơn giản, hai vợ chồng thu nhập 17 triệu vẫn tiết kiệm để mua được đất

Nguyên tắc đầu tiên: "Tiết kiệm trước, chi tiêu sau"

Ngay khi lương về, cô lập tức trích ra 5 triệu để gửi tiết kiệm, coi đó là khoản "không được động vào", như một cách tự khóa ví tiền của gia đình lại. Cô tâm sự: "Có tiền trong tay thì kiểu gì cũng sẽ có lý do để tiêu. Nên cứ giữ trước đã, rồi mới tính đến chuyện chi tiêu sau".

Nguyên tắc thứ hai: Chi tiêu phải rõ ràng, rạch ròi từng khoản

Từ đầu tháng, cô lên kế hoạch chi tiết: bao nhiêu cho ăn uống, học phí, điện nước, xăng xe, vui chơi, bao nhiêu để dự phòng. Nhờ đó, tiền không thất thoát, cũng không bị "vung tay quá trán" và cũng không bị tiêu lậm vào các khoản khác.

"Cứ tiêu không kế hoạch thì con lâu mới dư nổi. Mình không khuyên mọi người phải nhịn ăn nhịn mặc mới tiết kiệm được, chỉ cần tiêu hợp lý theo hoàn cảnh gia đình là ổn rồi" - Thư nói thêm.

Không cần giàu mới tiết kiệm được: Chỉ cần có kế hoạch hợp lý là được

Dù mức sống mỗi nhà mỗi khác, nhưng câu chuyện của gia đình Thư ở Vũng Tàu là minh chứng rằng: Tiết kiệm không phụ thuộc vào thu nhập cao hay thấp, mà phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp chi tiêu và kỷ luật với thu nhập của mình.

"Ăn ngon thì đắt, nhưng ăn đủ dinh dưỡng thì không hẳn là tốn, chỉ cần bạn biết lựa chọn nguyên liệu phù hợp và tránh mua theo cảm xúc. Khoản con cái, xăng xe, vui chơi… cũng vậy, mỗi nhà mỗi mức, nhưng nếu bạn biết rõ từng khoản mình cần, thì việc kiểm soát chi tiêu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều" - Thư chia sẻ.