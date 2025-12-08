Gia đình 3 người thuê trọ ở Hà Nội: Thu nhập 18 triệu, tiết kiệm được 8 triệu nhờ 2 quy tắc “vàng”

Câu chuyện của hai vợ chồng người dân tộc Thái thuê trọ tại Hà Nội, làm công nhân khiến rất nhiều người đồng cảm trước hoàn cảnh nhiều năm thuê trọ, nuôi con nhỏ, mỗi tháng chi tiêu đều phải tính toán từng đồng.

Hai vợ chồng người dân tộc thuê trọ ở Hà Nội: Nuôi con nhỏ, vẫn để ra gần 8 triệu mỗi tháng

"Mỗi tháng, vợ chồng mình đều phải tính toán thật kỹ. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 18 triệu, mà ở trọ, nuôi con nhỏ nên không thể chi tiêu tùy ý. Tháng nào cũng ngồi lại tổng kết chi tiêu để điều chỉnh cho hợp lý hơn" - người chồng tâm sự.

Hai vợ chồng đã ở trọ tại Hà Nội gần 10 năm, hiện có 1 bé nhỏ đang học mẫu giáo. Tháng 11 vừa rồi, chi tiêu của gia đình anh hết hơn 10 triệu đồng. Tiền nhà và điện nước là khoản cố định 2,5 triệu. Con học mẫu giáo trường tư hết 3 triệu/tháng, bao gồm cả tiền ăn sáng và ăn trưa và tiền sữa cho con.

"Mình làm theo ca, đi sớm về muộn, còn vợ làm hành chính nhưng nhiều hôm 17h30 mới đón được con. Cho con học trường tư để chủ động thời gian, dù chi phí có cao hơn một chút" - anh giải thích.

Tiền ăn tháng 11 cũng đội lên thành 3 triệu."Tháng vừa rồi cái gì cũng đắt, mớ rau ngót đã 15 nghìn, thành ra chi hết mà không dư đồng nào". Hai vợ chồng đi làm gần, chợ cũng cách không xa nên tiền xăng xe chỉ khoảng 200 nghìn cho cả tháng. Nhưng khoản thuốc men thì lên đến 700 nghìn do cả nhà ốm vì thời tiết giao mùa, cộng thêm siro, thuốc ho, vitamin cho con.

Gia đình dành 500 nghìn cho ăn vặt mỗi tháng để thỉnh thoảng uống trà sữa hoặc cho con chơi. Tháng 11, số tiền ấy được dành trọn cho con đi chơi. Thêm 500 nghìn cho hai đám hiếu, nên tổng chi tháng này cao hơn tháng 10 một chút.

Cuối tháng, gia đình dư lại hơn 7 triệu, ít hơn mức 8 triệu của tháng trước. "Giá thực phẩm tăng, thêm đám hiếu nữa nên chi tiêu vượt lên. Hai vợ chồng công nhân, thu nhập không cao nên phải theo dõi sát sao. Nhiều cái thích lắm nhưng tụi mình chỉ mua thứ cần, không mua vì thích. So với thỏa mãn cảm xúc, tích lũy cho tương lai quan trọng hơn nhiều" - hai vợ chồng chia sẻ.

Hai nguyên tắc giúp cân đối và tiết kiệm chi tiêu khi thuê trọ ở Hà Nội

Để tiết kiệm được nhiều hơn lo con con cái và phòng thân, hai vợ chồng hạn chế chi tiêu, khoản nào cũng ghi rõ và cân nhắc thật kỹ. Vợ chồng anh còn tự đặt ra hai nguyên tắc nhỏ nhưng giúp kiểm soát chi tiêu rất hiệu quả.

Thứ nhất: Đi chợ theo tuần

"Bọn mình thống nhất mỗi tuần chỉ mang theo 500 nghìn để mua thức ăn. Có hôm thấy đồ ăn đắt quá, tính mãi mới đủ, nhưng nhờ vậy mà không bị mua linh tinh" - anh chồng kể lại.

Hai vợ chồng hạn chế ăn ngoài, chỉ nấu cơm ăn tại nhà, mỗi tháng chỉ dành 500k để tiêu vặt hoặc đưa con đi chơi. Còn lại cắt giảm hết các khoản chi không cần thiết.

Đi chợ theo tuần vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa kiểm soát được chi tiêu, mà vẫn tiện cho những ngày hai vợ chồng về muộn, không có thời gian đi chợ.

Thứ hai: Chỉ mua thứ cần, không mua thứ thích

Hai vợ chồng từng nhiều lần vì thích một món đồ gì đó rồi mua về, dùng vài bữa lại bỏ xó. Từ khi có con và phải cân đối nhiều khoản, họ càng ý thức rõ ràng hơn: tiêu ít đi thì đỡ áp lực, còn tiền dành cho những việc quan trọng.

"Hai vợ chồng công nhân thu nhập 18 triệu nên tháng nào cũng phải theo dõi sát sao. Nhiều cái cũng thích mua nhưng vợ chồng mình áp dụng nguyên tác mua thứ mình cần chứ không mua chỉ vì thích. So với việc thỏa mãn cảm xúc thì việc tích lũy cho tương lai quan trọng hơn nhiều".

Gần 10 năm ở trọ tại Hà Nội và những kinh nghiệm xương máu

Gần 10 năm ở trọ tại Hà Nội, đây là những điều mà vợ chồng anh rút đúc ra:

- Tiền trọ lúc nào cũng phải để riêng:

Hồi mới ở Hà Nội, nhận lương về là tiêu không kiểm soát, rồi đến ngày đóng tiền trọ lại không có, có tháng không còn tiền phải hẹn bác chủ nhà sang tháng sau.

Sang tháng sau lại nhân 2 lần tiền nhà lên, tốt nhất là cứ để riêng khoản tiền trọ ra khi nhận lương, tháng nào đóng luôn tháng ấy cho nhẹ đầu.

- Chủ nhà dễ tính còn quý hơn phòng đẹp:

Có chỗ anh từng ở chủ soi từng tí một, rất mệt và không thoải mái nên giờ mình ưu tiên tìm nhà chủ tử tế. Ở trọ mà chủ nhà thoải mái, tử tế là đã bớt đi một nửa áp lực.

- Sống và chi tiêu vừa đủ:

Ngày trước cứ cố mua đồ đẹp, mua cái nọ cái kia để thay đổi, tạo sự khác biệt, xong được vài tuần lại chất đống không dùng đến rất lãng phí và chật chội. Giờ thì chỉ cần phòng sạch, có chỗ cho vợ nấu cơm, chỗ cho con chơi là ổn, không cần cầu kỳ.

- Quan trọng nhất vẫn là an ninh:

Đây là bài học đắt giá vì hai vợ chồng từng bị mất xe ở phòng trọ, chiếc xe là thành quả của 2 vợ chồng gom góp những tháng lương đầu tiên để mua. Nên khu trọ tốt nhất là nên có cổng cao và ít phòng, nhiều phòng quá lại phức tạp.

Anh chia sẻ thêm: "10 năm ở trọ, vợ chồng mình không nghĩ sẽ ở lâu đến vậy. Nhưng dù phòng trọ chật hẹp, chỉ cần biết thương nhau, nhường nhau một chút thì vẫn ấm. Mình hiểu ra cơm nhà chỉ có vài món thôi nhưng đó là điều khiến mình muốn về sớm sau mỗi ngày làm việc. Có hôm làm 12 tiếng, 10 giờ tối mới về tới phòng, nhìn mâm cơm nóng vợ nấu là thấy hạnh phúc rồi".

Sống trọ dạy họ tích góp từng chút một, không phải để giàu mà để khi có chuyện phát sinh, gia đình không bị chao đảo. Và sau chừng ấy năm, anh nhận ra: "Nhà không phải là rộng hay hẹp, mà là nơi mình thấy bình yên nhất".

Nguồn: @9namlamcongnhan

