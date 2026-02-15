Gia đình "3 đời" nhiễm độc chì vì 1 hành động nhà nào cũng làm trong ngày Tết: Bác sĩ nhắc PHẢI làm 1 việc

Bác sĩ Lâm Hiên Nhậm, khoa Thận, Bệnh viện trực thuộc Đại học Á Châu, Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ với tờ Health 2.0 trường hợp một cụ bà nhập viện vì thiếu máu nặng và phù hai chân. Xét nghiệm cho thấy nồng độ hemoglobin chỉ còn 5,8g/dL. Ban đầu, gia đình nghĩ do người cao tuổi ăn uống kém. Tuy nhiên, kiểm tra sâu hơn phát hiện nồng độ chì trong máu lên tới 59 microgam trên decilit, mức rất cao.

Sau khi truy tìm nguyên nhân, bác sĩ xác định thủ phạm là việc cụ bà đốt nhang (hương) kém chất lượng trong thời gian dài. Đáng lo ngại hơn, ba thế hệ trong gia đình bà đều có dấu hiệu nhiễm độc chì do cùng sống trong môi trường đó.

Theo bác sĩ Hoàng Minh Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, “sát thủ vô hình” thực sự không chỉ nằm ở nhang kém chất lượng mà còn ở chính khói nhang. Dù là sản phẩm đạt chuẩn, quá trình đốt vẫn tạo ra ô nhiễm không khí. Khi thắp hương, các hạt bụi mịn PM2.5 và PM10 được sinh ra, cùng với khí carbon monoxide và carbon dioxide.

Nếu đốt trong không gian kín, thiếu thông gió, lượng khói tích tụ có thể tương tự như hút thuốc thụ động. Hít phải lâu dài làm tăng nguy cơ bệnh đường hô hấp, bệnh phổi mạn tính và đặc biệt là ung thư biểu mô tuyến phổi. Ngay cả các loại đèn xông tinh dầu sử dụng đốt nóng cũng có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà.

Trẻ nhỏ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở giai đoạn cơ quan đang phát triển, khả năng chống chịu với độc tố môi trường của trẻ thấp hơn nhiều so với người trưởng thành. Nếu tiếp xúc kéo dài với chì hoặc hít phải không khí ô nhiễm trong nhà, nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển thần kinh và hô hấp càng cao.

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, BS Hoàng Minh Đức khuyến nghị ngoài việc chỉ mua nhang có nguồn gốc rõ ràng, uy tín thì phải luôn đảm bảo thông gió khi đốt nhang. Mở cửa sổ, tránh đốt trong phòng kín là bước đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định trong việc giảm tích tụ chất độc và yếu tố gây ung thư.

Thắp hương nhang là nét văn hóa quen thuộc, nhưng đi kèm với đó cần là ý thức bảo vệ sức khỏe. Một thay đổi nhỏ trong thói quen có thể giúp cả gia đình tránh được những rủi ro không đáng có.