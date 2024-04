Giá bán Picity Sky Park Bình Dương có đắt không?

Dự án PiCity Sky Park có tổng diện tích đất hơn 1 ha, quy mô gồm 3 tháp, trong đó 2 tháp căn hộ (P1, P3) cao 39 tầng và 1 tháp officetel (P2) cao 21 tầng; cung ứng gần 1600 căn hộ, officetel. PiCity Sky Park được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công như PiCity High Park Quận 12, xây dựng uy tín thương hiệu PiCity của Tập đoàn PiGroup.

Pi Group và tổng thầu Decofi đã khởi công dòng sản phẩm căn hộ Picity - Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng vào ngày 18/01/2024. Thời gian bàn giao căn hộ dự kiến vào Quý 4/2026.

Được biết, Picity Sky Park đã qua 2 đợt mở bán thành công vào ngày 01/10/2023 và 10/12/2023. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai mở bán đợt 3 dự kiến vào ngày 21/04/2024 với giá bán từ 45 - 48 triệu/m2. Mức giá Picity Sky Park có hợp lý không? Có đáng để người mua ở thực và giới đầu tư xuống tiền?

Phối cảnh dự án Picity Sky Park. Ảnh: PiGroup

Giá bán căn hộ Picity Sky Park Dĩ An được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, đây là mức giá chưa chiết khấu, chưa hỗ trợ. Với chính sách cam kết lợi nhuận 20% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng và cam kết lãi suất không vượt quá 10% trong năm tiếp theo, vòng quay may mắn 100% trúng từ 10-100 triệu trừ vào giá bán, mua sỉ chiết khấu từ 2-3%, thì giá thực tế khoảng từ 39 triệu/m2 (đã gồm VAT). Cùng với đó, người mua nhà có thể thanh toán theo phương án vay ngân hàng tối đa 70% giá trị căn hộ và ân hạn gốc 24 tháng. Thanh toán theo tiến độ hàng tháng, thanh toán 2%/tháng, kéo dài 25 đợt.



Khoảng cách di chuyển và tiện ích sống được xem là lợi thế của PiCity Sky Park. Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 1A, phường An Bình, TP. Dĩ An, ''sát vách'' TP. Thủ Đức, TP.HCM, dự án được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng, tiện ích, dịch vụ hiện hữu giữa hai khu vực này. Trong tương lai, khi Dĩ An trở thành đô thị loại I vào năm 2025 với hàng loạt dự án hạ tầng được triển khai, hoàn thiện sẽ khiến giá trị bất động sản nơi đây tăng theo.

Ghi nhận thực tế cho thấy, người mua nhà, nhất là những người trẻ vẫn chọn căn hộ PiCity Sky Park làm chốn an cư. Dự án cũng thu hút các nhà đầu tư khi có thể cho thuê lại thu dòng tiền đều đặn hàng tháng và tiềm năng tăng giá trị trong tương lai.

Như vậy, với giá bán thực tế khoảng 39 triệu/m2 và sở hữu vị trí đắc địa, tâm điểm giao thương giữa TP. Thủ Đức và ''thủ phủ công nghiệp'' Bình Dương; hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp hiện đại, không gian sống gần gũi với thiên nhiên thì đây là mức giá tương đối tốt.



Sau khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, dự án Picity Sky Park cùng với một số dự án khác cùng khu vực như Bcons City, HT Pearl, Opal Boulevard.... được kỳ vọng sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng cho các chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai, Biên Hòa. Tiềm năng tăng giá trị, tiềm năng sinh lời từ cho thuê căn hộ rất khả quan.