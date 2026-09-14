Giá 12 triệu đồng, thêm tiện ích thông minh: Amio S2 ghi điểm với phụ huynh

Tiện ích kết nối giúp việc sử dụng xe chủ động hơn

Bên cạnh những trang bị phục vụ nhu cầu di chuyển, yếu tố hấp dẫn nhiều phụ huynh và học sinh với Amio S2 là tùy chọn kết nối thông minh gồm kết nối điện thoại, định vị và chẩn đoán lỗi.

Khả năng kết nối điện thoại đưa thông tin của xe lên thiết bị vốn đã quen thuộc với người dùng trẻ. Thay vì chỉ kiểm tra trực tiếp trên phương tiện, học sinh có thêm một kênh để theo dõi những dữ liệu cần thiết.

Tính năng định vị giúp xác định vị trí của xe khi cần tra cứu. Tiện ích này đặc biệt hữu ích trong trường hợp học sinh gửi xe tại trường học, trung tâm ngoại ngữ hoặc những khu vực có bãi giữ phương tiện quy mô lớn.

Trong khi đó, chức năng chẩn đoán lỗi bổ sung thông tin khi xe xuất hiện dấu hiệu cần kiểm tra. Học sinh có thể trao đổi rõ ràng hơn với phụ huynh hoặc bộ phận kỹ thuật, thay vì phải tự phán đoán nguyên nhân.

Theo nhiều phụ huynh, nhóm tiện ích này đặc biệt đáng chú ý với học sinh lần đầu sở hữu phương tiện riêng. Các em có thể từng bước hình thành thói quen kiểm tra và chăm sóc xe, trong khi phụ huynh có thêm công cụ để theo dõi tình trạng phương tiện của con.

Thiết kế sát với lịch trình của học sinh

Ngoài công nghệ kết nối, những thông số vận hành của Amio S2 được xây dựng xoay quanh nhu cầu đi học. Xe sử dụng động cơ Inhub, có công suất tối đa khoảng 800 W. Tốc độ cao nhất ở mức 25 km/h, phù hợp với các hành trình từ nhà tới trường, lớp học thêm hoặc những địa điểm sinh hoạt gần nơi ở.

Amio S2 được trang bị pin LFP dung lượng 1,024 kWh. Theo tính toán, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu quãng đường từ nhà tới trường không quá xa, phạm vi này có thể đáp ứng nhiều lượt đi và về trước khi xe cần được nạp lại năng lượng.

Thời gian sạc pin từ 0% lên 100% vào khoảng 6 giờ. Gia đình có thể bố trí sạc trong thời gian xe không được sử dụng để phương tiện sẵn sàng cho lịch học tiếp theo.

Về thiết kế, Amio S2 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.715 x 690 x 1.050 mm. Thân xe gọn thuận tiện khi di chuyển trên đường nội khu, dắt xe vào sân hoặc sắp xếp phương tiện trong bãi gửi xe tại trường.

Cốp xe dung tích 12 lít cung cấp không gian cho một số vật dụng cá nhân thường dùng. Pin được đặt dưới sàn để chân, trong khi vị trí để chân dành cho người ngồi sau được bố trí tách biệt. Cách sắp xếp này giữ khu vực sử dụng gọn gàng và tạo tư thế ngồi thoải mái hơn.

Ngoại hình trẻ trung cũng giúp Amio S2 gần hơn với nhóm người dùng học sinh. Xe có 5 lựa chọn màu gồm đen bóng, trắng đen, đỏ tươi, xanh ngọc và trắng tím, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau.

Tốc độ vừa phải phục vụ việc đi học, phạm vi hoạt động đáp ứng nhiều lượt di chuyển, kích thước gọn giúp xe dễ sử dụng, còn tùy chọn kết nối thông minh mở rộng khả năng theo dõi phương tiện. Những yếu tố này đưa Amio S2 trở thành lựa chọn chiều lòng nhiều phụ huynh khi tìm chiếc xe đầu tiên cho con.

Amio S2 có giá 12 triệu đồng, đã bao gồm pin. Trong chương trình "Thu xăng – Đổi điện" áp dụng từ ngày 1/9 đến 31/10/2026, khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng sang các dòng xe điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ 1 triệu đồng/xe. Chính sách áp dụng với xe xăng đứng tên người mua hoặc người thân thuộc phạm vi quy định của chương trình.



