Ghép tim thành công cho thiếu niên 15 tuổi

Bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được tích cực điều trị nội khoa, kéo theo suy gan, suy thận, rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Ê-kíp y - bác sĩ thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân 15 tuổi

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết đây là ca ghép tạng đầy thách thức mà ê-kíp phẫu thuật đối mặt. Tình huống căng thẳng nhất xảy ra trước thời điểm ghép tim, khi bệnh nhân đột ngột ngưng tim trên bàn mổ. Trước diễn biến này, ê-kíp phẫu thuật phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho bệnh nhân, trong khi chờ đợi trái tim hiến đang vận chuyển tới.

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia. Ca ghép tim sau đó thành công. Những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhân, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh.

Theo Bộ Y tế, ghép tim là kỹ thuật khó, phải bảo đảm quy trình an toàn rất chặt chẽ và được bộ cấp phép mới triển khai. Đến nay, sau 33 năm tính từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992, hơn 9.500 ca ghép tạng đã được thực hiện thành công tại Việt Nam. Trong đó, hơn 100 ca là ghép tim; còn lại là ghép thận, gan, phổi...