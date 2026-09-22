Ghe lật giữa sông ở Đắk Lắk, thiếu niên 14 tuổi bám bụi tre chờ ứng cứu

Chiều 22/9, ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân vừa cứu thành công một thiếu niên bị lật ghe trên sông Kỳ Lộ.

Theo ông Lê Minh Tuấn (42 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân), khoảng 12h cùng ngày, đội cứu hộ nhận được tin báo của người dân về việc một em nhỏ bị lật ghe giữa sông và đang bám vào bụi tre.

Ngay sau đó, ông Tuấn cùng các thành viên Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thiếu niên 14 tuổi được cứu.

Theo ông Tuấn, thiếu niên chèo ghe một mình trên sông. Khi ghe ra giữa dòng, do thời điểm này mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết nên ghe bị lật.

May mắn, thiếu niên kịp bám vào một bụi tre trên sông. Thời điểm được phát hiện, em vẫn đang cầm cần câu cá trên tay.

“Chiếc ghe của người dân để trên bờ, thiếu niên này lấy và chèo ra sông. Do mưa lớn, nước sông rất lớn và chảy xiết nên khi ghe ra giữa dòng thì bị lật. May mắn có 2 người câu cá trên bờ phát hiện và báo cứu hộ”, ông Tuấn cho biết.

Qua xác minh, thiếu niên được xác định là H.V.P. (14 tuổi, trú thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân). Sau khi được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe của P. ổn định.

Ông Tuấn cho biết Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân do ông làm trưởng nhóm, hiện có 18 thành viên. Đội hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không thu phí và sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống khẩn cấp, nguy hiểm trên địa bàn.