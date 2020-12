Ghé khu chợ này bạn mua được hải sản kích thước khủng rẻ hơn rau, tôm hùm "siêu to khổng lồ" về tay chỉ 100 nghìn/kg

Là nơi sản sinh ra nền văn hóa, văn minh cổ đại và là một trong những nơi bắt nguồn của loài người, Châu Phi không chỉ là một lục địa kỳ diệu trên trái đất, mà còn giàu tài nguyên thiên nhiên, thêm vào đó, đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt nên phong cảnh địa phương cũng đẹp hơn.

Tuy là một quốc gia xứ nóng nhưng ông trời lại ưu đãi cho nơi đây có nhiều khu vực giáp với biển. Chính vì thế, đất nước này có nguồn tài nguyên hải sản hết sức phong phú.

Bên cạnh đó, nhiệt độ của châu Phi cũng rất nóng, nhiệt độ nước biển cũng vì thế mà cao hơn so với những nơi khác. Nhờ lý do này mà các loại hải sản sinh sống ở bên dưới nước có điều kiện lớn rất nhanh và có chất lượng tốt hơn so với hải sản ở các quốc gia khác. Đây cũng là mặt hàng phổ biến và rẻ nhất tại các khu chợ châu Phi.

Khu chợ ở đây chủ yếu là dân địa phương tới bán các mặt hàng hải sản đánh bắt được trên biển.

Vì không có các loại gia vị nấu cùng với hải sản nên khi ăn rất tanh nồng. Đó là lý do chính khiến người châu Phi không mặn mà với đồ hải sản.

Theo quan sát, kích thước của các loại hải sản tại chợ châu Phi lớn hơn rõ rệt so với các nơi khác. Nhìn chung, hệ thống xây dựng đô thị ở Châu Phi còn khá nghèo, nên các khu chợ của họ rất giống với các khu chợ nằm ở khu vực nông thôn. Nhưng nghịch lý là người dân nơi đây lại không thích ăn hải sản vì đơn giản chúng có mùi vị rất tanh nồng. Chính vì lẽ đó mà giá thành các loại hải sản được bán rất rẻ, thậm chí còn rẻ hơn cả rau củ quả. Các loại hải sản chủ yếu là cá và tôm các loại.

Theo quan sát các loại hải sản ở đây có kích thước rất khủng.

Tom "siêu to khổng lồ" khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Ngoài ra, nếu đánh bắt được hải sản và không ăn người dân địa phương sẽ bán nó tại các chợ. Một cân tôm hùm tại chợ châu Phi có giá chỉ khoảng vài chục NDT (khoảng hơn 100-150 nghìn đồng), rẻ gấp nhiều lần so với các nơi khác trên thế giới. Khu chợ ở châu Phi nhìn khá giống chợ ở Việt Nam, cũng chia thành từng sạp hàng, người bán bày hàng hóa lên những chiếc mẹt hoặc đựng chúng trong giỏ. Ngoài hải sản, chợ ở đây cũng bán các loại rau củ như ớt, cà chua, đậu bắp, khoai lang…

Những gánh hàng bán cá nướng cực phổ biến tại đây.

Cua biển bán theo số lượng thay vì cân.

Khi tới mua sắm tại những khu chợ này bạn có thể bắt gặp những gian hàng chế biến, bán cá nướng nguyên con. Người dân châu Phi chủ yếu lựa chọn cách nướng hoặc đun cá với nước suông. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến họ không mấy mặn mà với hải sản. Vì có những nguyên liệu hay loại gia vị khác sử dụng để át đi mùi tanh thì thức ăn sẽ ngon và đặc biệt hơn nhiều.

Hải sản có giá còn rẻ hơn cả rau củ quả tại chợ châu Phi.

Theo Sohu