Việc trang bị ghế ô tô cho trẻ em trên ô tô cá nhân không chỉ là một giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mà sắp tới sẽ chính thức trở thành quy định mang tính bắt buộc tại Việt Nam. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đáng chú ý, trẻ em thuộc nhóm này cũng không được phép ngồi cùng hàng ghế với tài xế, trừ trường hợp đó là xe kinh doanh vận tải hành khách.

Không dừng lại ở những khuyến cáo, Nghị định 168/2024 cũng quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Cụ thể, tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế phía trước với người lái hoặc không sử dụng thiết bị an toàn theo quy định có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Khi thời điểm luật có hiệu lực đang đến gần, thị trường thiết bị an toàn ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng vọt. Tuy nhiên, giữa hàng trăm thương hiệu, mẫu mã với nhiều mức giá khác nhau, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng và băn khoăn về việc: Lựa chọn một chiếc ghế như thế nào mới thực sự an toàn và đúng chuẩn pháp luật?.

Lựa chọn thiết bị theo tiêu chí độ tuổi và thể trạng

Mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ lại đòi hỏi một loại ghế có thiết kế và tiêu chuẩn chịu lực khác nhau.

Trên thực tế, mỗi độ tuổi và thể trạng của trẻ lại đòi hỏi một loại ghế có thiết kế và tiêu chuẩn chịu lực khác nhau, do đó không phải loại ghế ô tô nào cũng mang lại hiệu quả bảo vệ giống nhau. Để tối ưu hóa sự an toàn, người dùng có thể tham khảo việc phân loại thiết bị theo 4 giai đoạn phát triển thể chất của trẻ.

Với nhóm trẻ từ sơ sinh đến khoảng 2–4 tuổi, cấu trúc xương của trẻ, đặc biệt là phần đầu và cổ, vẫn còn rất yếu. Trong giai đoạn này, các loại ghế lắp quay mặt về phía sau (rear-facing car seat) là sự lựa chọn phù hợp nhất và mang lại sự bảo vệ tốt nhất. Thay vì vội vàng chuyển đổi ghế theo cân nặng, chuyên gia khuyến cáo nên giữ trẻ ngồi hướng mặt về phía sau ở hàng ghế sau càng lâu càng tốt, cho đến khi trẻ đạt đến giới hạn trọng lượng hoặc chiều cao tối đa của loại ghế này. Thiết kế ôm sát của ghế sẽ giúp bảo vệ toàn diện, nâng đỡ và cố định vùng đầu, cổ của trẻ nếu không may xảy ra tình huống va chạm hoặc phanh gấp trên đường.

Khi trẻ lớn hơn và vượt quá giới hạn của ghế hướng sau cho đến ít nhất 5 tuổi, các gia đình nên chuyển sang các mẫu ghế quay mặt về phía trước (forward-facing car seat). Điểm cốt lõi của các dòng ghế ở lứa tuổi này là hệ thống dây đai an toàn (harness) kết hợp với dây buộc chằng phía trên (top tether) giúp cố định một cách chắc chắn phần vai, hông và chân, đồng thời có thể điều chỉnh linh hoạt theo sự phát triển thể chất của bé.

Đối với trẻ đã vượt quá giới hạn của ghế hướng trước, giải pháp tối ưu được đề xuất tiếp theo là ghế nâng hay đệm nâng (booster seat), được sử dụng cho đến khi dây đai an toàn của xe thắt vừa vặn (thường dao động từ 9 đến 12 tuổi). Nguyên nhân là do vóc dáng của trẻ ở độ tuổi này chưa đủ chuẩn để sử dụng trực tiếp hệ thống dây đai an toàn nguyên bản của xe ô tô. Nếu dùng dây đai của người lớn, phần dây có xu hướng vắt ngang qua mặt, cổ hoặc vùng bụng, làm gia tăng nguy cơ chấn thương nội tạng nghiêm trọng khi có tai nạn xảy ra. Thiết bị ghế nâng sẽ giúp đôn chiều cao cơ thể trẻ lên, từ đó điều hướng dây an toàn của xe nằm ngang qua đúng các vị trí chịu lực tốt nhất là phần trên đùi và trung tâm của vai, ngực.

Cuối cùng, trẻ chỉ nên chuyển sang sử dụng trực tiếp dây đai an toàn của xe (seat belt) khi cơ thể đã đủ lớn để dây đai tự động vừa vặn tự nhiên mà không cần đến ghế đôn nâng đỡ. Đặc biệt lưu ý, dù trẻ sử dụng loại ghế hay dây đai nào, hãy luôn đảm bảo trẻ được ngồi và thắt dây ở hàng ghế sau cho đến khi đủ 13 tuổi để có được sự bảo vệ tốt nhất theo khuyến cáo của CDC Hoa Kỳ, tuy nhiên ở Việt Nam, luật quy định tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế phía trước với người lái hoặc không sử dụng thiết bị an toàn theo quy định có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Loại ghế (Giai đoạn) Độ tuổi khuyến nghị Cân nặng / Chiều cao Hướng dẫn & Lưu ý quan trọng 1. Ghế quay mặt về phía sau (Rear-facing car seat) Từ sơ sinh đến 2–4 tuổi. Cần sử dụng cho đến khi trẻ đạt giới hạn cân nặng hoặc chiều cao tối đa của chiếc ghế. - Giữ trẻ ngồi hướng mặt về phía sau càng lâu càng tốt để có sự bảo vệ tốt nhất. - Cố định trẻ bằng hệ thống dây đai (harness) ở hàng ghế sau. - Tuyệt đối không đặt ghế ở hàng ghế trước vì túi khí bung ra có thể làm trẻ bị thương nặng hoặc tử vong,. 2. Ghế quay mặt về phía trước (Forward-facing car seat) Sau khi trẻ vượt quá giới hạn ghế hướng sau, cho đến ít nhất 5 tuổi. Cần tiếp tục sử dụng cho đến khi trẻ đạt giới hạn cân nặng hoặc chiều cao tối đa của loại ghế này. - Đặt ở hàng ghế sau. - Bắt buộc phải cố định trẻ bằng dây đai (harness) kết hợp với dây buộc chằng phía trên (top tether). 3. Ghế nâng định vị (Booster seat) Sau khi trẻ vượt quá ghế hướng trước cho đến khi thắt vừa dây an toàn của xe (thường sử dụng khi trẻ từ 9 đến 12 tuổi). Áp dụng khi trẻ đã lớn vượt mốc giới hạn của ghế hướng trước, nhưng cơ thể vẫn chưa đủ lớn để ngồi vừa vặn dây đai an toàn của ô tô. - Đặt ở hàng ghế sau. - Loại ghế này giúp nâng vị trí ngồi của trẻ lên để định vị dây đai an toàn của xe khớp với cơ thể một cách an toàn. 4. Dây đai an toàn của xe (Seat belt) Thường khi trẻ từ 9–12 tuổi, lúc cơ thể đã đủ lớn để dây đai vừa vặn tự nhiên,. Vừa vặn khi dây đùi vắt ngang qua phần trên đùi(không vắt ngang dạ dày) và dây vai vắt ngang qua trung tâm vai và ngực (không vắt qua cổ, mặt). - Tiếp tục cho trẻ ngồi và thắt dây an toàn ở hàng ghế sau cho đến khi 13 tuổi để bảo vệ tốt nhất. - Dây đai có thể vừa vặn ở xe này nhưng không vừa ở xe khác, nên bạn cần kiểm tra độ vừa vặn trên từng chiếc xe.

Nguồn: Preventing Child Passenger Injury | Child Passenger Safety | CDC (Phòng ngừa Chấn thương cho Hành khách Trẻ em | An toàn cho Hành khách Trẻ em | Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.)

Một số lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn tối đa: Luôn đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng của ghế cũng như các nhãn dán trên ghế để nắm được giới hạn cân nặng và chiều cao chính xác do nhà sản xuất quy định,.

Luôn thắt dây an toàn hoặc dùng ghế bảo vệ cho trẻ trên mọi chuyến đi, dù là quãng đường ngắn.

Đối với các loại ghế dùng dây đai (harness), hãy thực hiện "bài kiểm tra véo" (pinch test): Nếu bạn có thể chụm/véo được phần dây đai ở vai trẻ, điều đó có nghĩa là dây đai quá lỏng và cần thắt chặt thêm.

Tiêu chuẩn an toàn và cơ chế lắp đặt cần lưu ý

Thị trường hiện nay cung cấp rất nhiều mẫu mã ghế trẻ em, giá cả trải rộng từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì chỉ chú trọng vào yếu tố giá bán, điều cốt lõi quyết định chất lượng sản phẩm chính là các chứng nhận an toàn quốc tế.

Khi mua sắm, người tiêu dùng nên kiểm tra và ưu tiên các sản phẩm đạt một trong những tiêu chuẩn khắt khe như: Tiêu chuẩn châu Âu ECE R44/04 (phân loại ghế theo mức cân nặng); ECE R129 hay còn gọi là i-Size (tiêu chuẩn mới nhất phân loại theo chiều cao, đặc biệt tăng cường khả năng bảo vệ vùng đầu và cổ); hoặc tiêu chuẩn FMVSS 213 áp dụng cho ghế trẻ em tại thị trường Mỹ. Những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc thiếu tem chứng nhận thường không được kiểm nghiệm khả năng chịu lực thực tế, do đó không mang lại giá trị bảo vệ thiết thực khi xảy ra sự cố.

Ngoài tiêu chuẩn chứng nhận, hệ thống kết nối ISOFIX cũng là một chi tiết kỹ thuật tạo ra sự khác biệt lớn. Đây là hệ thống các chốt kim loại được gắn trực tiếp vào khung xe ô tô, giúp chiếc ghế được cố định một cách vững chãi nhất. Ưu điểm nổi bật của ISOFIX là thao tác "cắm và khóa" cực kỳ đơn giản, giúp phụ huynh lắp đặt nhanh chóng và giảm thiểu tối đa nguy cơ lắp đặt sai quy cách – vốn là nguyên nhân phổ biến khiến ghế trẻ em hoàn toàn mất tác dụng bảo vệ.

Đối với những chiếc ô tô đời cũ hoặc xe phổ thông không được trang bị sẵn ngàm kết nối ISOFIX, phụ huynh vẫn có thể tìm mua các loại ghế được thiết kế chuyên biệt để luồn và cố định bằng chính dây đai an toàn 3 điểm nguyên bản của xe. Nếu người dùng tuân thủ lắp đặt cẩn thận và đúng theo sách hướng dẫn từ nhà sản xuất, các dòng ghế này vẫn hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu bảo vệ khắt khe nhất.

Những sai lầm phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm

Nhiều phụ huynh dù đã trang bị ghế nhưng vẫn mắc phải những lỗi thực hành tưởng chừng vô hại, song có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Đầu tiên phải kể đến thói quen cho trẻ ngồi ở ghế trước. Đây được xem là sai lầm nguy hiểm nhất, bởi khi xảy ra va chạm mạnh, hệ thống túi khí của ô tô có thể bung ra với tốc độ lên tới hàng trăm km/h. Lực tác động khổng lồ này có thể gây chấn thương rất nặng nề cho vóc dáng nhỏ bé của trẻ. Vị trí an toàn nhất trên xe luôn luôn là hàng ghế phía sau, và nên ưu tiên lắp đặt ở vị trí chính giữa hoặc sau lưng ghế phụ.

Một lỗi phổ biến khác là chuyển sang ghế quay mặt về phía trước quá sớm ngay khi trẻ vừa biết ngồi. Các số liệu an toàn khuyến nghị, tư thế ngồi quay ngược chiều với hướng xe chạy nên được duy trì tối thiểu cho đến khi trẻ được 15 tháng tuổi, và lý tưởng nhất là kéo dài từ 2 đến 4 tuổi.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ghế cũ, mua đồ thanh lý hoặc dùng lại chiếc ghế từng trải qua tai nạn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau một vòng đời sử dụng khoảng 6 đến 10 năm, cấu trúc vật liệu nhựa bên trong ghế có thể bị lão hóa, dẫn tới giảm đáng kể khả năng chịu lực. Đặc biệt, những chiếc ghế đã từng chịu tác động vật lý mạnh từ các vụ tai nạn có thể đã bị rạn nứt cấu trúc lõi bên trong, dù lớp vỏ ngoài trông vẫn nguyên vẹn. Đồng thời, các phụ kiện tự chế như dây đai nối dài hay đệm nâng không chuyên dụng bằng bông, xốp cũng hoàn toàn không được công nhận là thiết bị an toàn.