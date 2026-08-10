Georgina thảnh thơi lên chuyên cơ 2.000 tỷ, vóc dáng cuốn hút giữa lúc MXH náo loạn vì "đám cưới hụt" của Ronaldo

Những ngày qua, chuyện tình của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế sau loạt đồn đoán về một đám cưới tại Madeira. Thậm chí, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung bên ngoài nhà thờ Funchal với hy vọng được chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi quyền lực bước vào lễ đường. Tuy nhiên, Ronaldo và Georgina hoàn toàn không xuất hiện, còn một cặp đôi khác mới là nhân vật chính của hôn lễ hôm đó.

Trong lúc những đồn đoán vẫn chưa có hồi kết, Georgina lại có động thái mới khiến dân tình đặc biệt chú ý. Trong loạt hình ảnh mới, người đẹp xuất hiện bên chiếc chuyên cơ riêng sang trọng của Ronaldo với giá lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Georgina diện bộ đồ màu xám ôm sát cơ thể, khoe trọn vóc dáng săn chắc. Thiết kế có phần cổ rộng giúp cô tôn vòng 1, trong khi phần eo và cánh tay thon gọn càng làm nổi bật hình thể quyến rũ.

Ở một khoảnh khắc khác, Georgina ngồi thư giãn bên trong khoang máy bay. Cô đeo kính mắt hàng hiệu, vòng cổ có mặt thánh giá cùng đồng hồ và nhiều món trang sức, tạo nên hình ảnh sang chảnh đặc trưng. Đáng chú ý, người đẹp còn xách theo một chiếc túi Hermès Birkin màu cam đắt đỏ khi bước lên máy bay. Mẫu túi kinh điển này càng khiến tổng thể diện mạo của Georgina trở nên nổi bật giữa khung cảnh sân bay.

Không phair váy cưới hay những hình ảnh chuẩn bị cho lễ đường, Georgina xuất hiện với thần thái đầy tự tin. Nàng WAG dường như đang tận hưởng lịch trình riêng theo cách của mình, mặc cho những đồn đoán về chuyện kết hôn với Ronaldo đang phủ sóng truyền thông. The Sun tuwfng cho biết cô được cho là sẽ kết hôn với Ronaldo tại Nhà thờ Funchal, sau đó dự tiệc tại Savoy Palace. Nhưng cuối cùng, cặp đôi không xuất hiện.

Sự việc thậm chí trở thành một màn "mừng hụt" lớn đối với người hâm mộ. Hàng trăm người đứng bên ngoài nhà thờ với điện thoại sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc Ronaldo và Georgina xuất hiện. Thế nhưng, cô dâu chú rể bước ra khỏi nhà thờ lại là một cặp đôi hoàn toàn khác.

Người hâm mộ náo loạn 1 đám cưới tại Bồ Đào Nha vì nhầm tưởng chú rể là Ronaldo (Nguồn: 433)

Trước đó, tin đồn Ronaldo và Georgina chuẩn bị cưới được đẩy lên cao sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha bị bắt gặp đeo một chiếc nhẫn kim cương. Tuy nhiên, cặp đôi chưa công bố chính thức ngày và địa điểm tổ chức hôn lễ, vì vậy những thông tin về đám cưới tại Madeira vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Ở tuổi 32, Georgina vẫn duy trì vóc dáng đáng chú ý. Những đường cong, vòng eo thon gọn cùng phong cách thời trang táo bạo giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt, hình ảnh trên máy bay cho thấy nàng WAG vẫn giữ nguyên phong cách sang chảnh với phụ kiện đắt giá và thần thái của một người đẹp đã quá quen với cuộc sống xa hoa.

Còn Ronaldo, sau khi cùng Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026, đang hướng tới mùa giải mới cùng Al-Nassr. Trong khi truyền thông liên tục đặt câu hỏi "bao giờ Ronaldo cưới Georgina?", cặp đôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.