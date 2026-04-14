Geely và dòng SUV lý tưởng cho gia đình

Trước sự lựa chọn đó, Geely nổi lên như một thương hiệu sở hữu nhiều dòng SUV lý tưởng cho gia đình với nhiều ưu điểm nổi bật, phù hợp với thị hiếu của người Việt.

Vì sao nên lựa chọn dòng SUV của Geely?

Dòng SUV của Geely đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc tại thị trường Việt Nam. Các mẫu xe của hãng đang đáp ứng tốt về nhu cầu sử dụng thực tế và trải nghiệm của người dùng hiện nay.

Dòng SUV Geely đang là lựa chọn lý tưởng của các gia đình

Thiết kế hiện đại, phù hợp thị hiếu người Việt

Các dòng xe SUV của Geely gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại mang hơi hướng châu Âu. Xe Geely sở hữu đường nét thể thao, tỷ lệ thân xe cân đối, cụm đèn LED sắc sảo… phù hợp di chuyển đô thị lẫn đường dài. Bên trong khoang lái, không gian được phân bổ hợp lý, rộng rãi, cách bố trí hiện đại với màn hình trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và chất liệu hoàn thiện ở mức tốt so với tầm giá.

Trang bị công nghệ và các tính năng an toàn nổi bật

Từ những phiên bản xe Geely tiêu chuẩn, nhiều mẫu xe đã sở hữu camera 360 độ, màn hình giải trí, kết nối thông minh, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS.

Các tính năng nổi bật trên các dòng SUV Geely phải kể đến như: ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường.

Giá bán cạnh tranh

Các dòng xe SUV của Geely trải dài trên nhiều phân khúc giá từ B đến D giúp người dùng dễ tiếp cận. Chi phí sử dụng xe cũng được đánh giá cao với động cơ tiết kiệm nhiên liệu, các phiên bản hybrid và xe điện cũng giúp giảm đáng kể chi phí vận hành.

Top các dòng xe SUV được ưa chuộng dành cho gia đình

Tại thị trường Việt Nam, có 3 dòng SUV được người dùng quan tâm và đánh giá cao về chất lượng cũng như mức độ trải nghiệm.

Geely Coolray

Đây là dòng SUV cỡ B rất được ưa chuộng bởi những khách hàng trẻ sống ở đô thị. Coolray có thiết kế trẻ trung, năng động, kích thước gọn gàng nhưng không gian nội thất vẫn rộng rãi đủ cho gia đình nhỏ.

Xe được trang bị camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lái ADAS, màn hình giải trí hiện đại. Dòng xe này có mức giá khởi điểm từ khoảng 535 triệu đồng và là dòng xe chủ lực, đóng góp lớn vào doanh số của Geely tại Việt Nam.

Geely Coolray – SUV cỡ B

Geely Monjaro

Dòng xe SUV cỡ D này phù hợp với những gia đình cần không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và trải nghiệm cao cấp. Monjaro sử dụng động cơ 2. 0 TD công suất lớn, hệ thống treo CCD và nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Với mức giá từ hơn 1 tỷ đồng và sở hữu không gian nội thất rộng, khả năng cách âm tốt thì Geely Monjaro là lựa chọn tối ưu trong những dòng xe SUV cao cấp hiện nay.

Geely EX5

Dòng SUV điện cỡ C này là đại diện tiêu biểu cho xu hướng xe điện chất lượng, giá tốt của Geely. Mẫu xe này gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, dung lượng pin lớn và khả năng di chuyển lên tới 500km cho mỗi lần sạc.

EX5 cũng được Geely trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn ADAS, ghế massage phiên bản cao cấp, màn hình HUD… đáp ứng nhu cầu đi lại ở khu đô thị. Mức giá dưới 900 triệu thì đây là lựa chọn hấp dẫn cho những gia đình muốn tiết kiệm chi phí nhiên liệu lâu dài.

Geely EX5 – SUV điện cỡ C

Mỗi dòng SUV của Geely đều mang diện mạo, thiết kế riêng nhưng đều đáp ứng nhu cầu di chuyển của các gia đình. Từ Coolray linh hoạt, Monjaro mạnh mẽ đến EX5 hiện đại, Geely đều khẳng định vị thế của mình về chất lượng cũng như trải nghiệm. Nếu bạn đang tìm kiếm một con xe dòng SUV có thiết kế đẹp, công nghệ cao, nền tảng kỹ thuật đáng tin cậy và chi phí hợp lý, đừng bỏ qua những dòng SUV trên. Dù bạn ưu tiên sự sang trọng, lịch lãm hay sự đa năng, gọn nhẹ thì các dòng SUV của Geely luôn sẵn sàng đáp ứng và nâng tầm trải nghiệm lái xe của bạn tại Việt Nam.

