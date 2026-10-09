Geely EX2 giành giải thưởng “Xe cho phái nữ của năm” tại Car Choice Awards 2026, định nghĩa mới về một chiếc xe dành cho phụ nữ

‏Dẫn đầu về số phiếu bình chọn và nhận được đánh giá cao từ Hội đồng Thẩm định, Geely EX2 được vinh danh "Xe cho phái nữ của năm" nhờ thiết kế thời trang, kích thước phù hợp đường phố, khả năng vận hành linh hoạt cùng loạt trang bị đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.‏

‏Geely EX2 định nghĩa rõ như thế nào là một chiếc xe dành cho phụ nữ hiện đại‏

‏Có một cách hiểu khá cũ về xe dành cho phụ nữ: thân xe phải nhỏ, thiết kế mềm mại, dễ xoay xở trong phố là đủ. Nhưng khi ngày càng nhiều phụ nữ chủ động cầm lái, sử dụng ô tô cho cả công việc, gia đình và những hành trình cá nhân, tiêu chí ấy đã thay đổi.‏

‏Một chiếc xe thực sự phù hợp cần giải quyết nhiều việc cùng lúc, dễ điều khiển trong đô thị, dễ đỗ, dễ quan sát, đủ tiện nghi cho những chuyến đi hàng ngày nhưng vẫn có thiết kế tạo cảm xúc và quan trọng nhất là mang lại cảm giác an tâm sau vô-lăng.‏

‏Đó cũng là lý do Geely EX2 được vinh danh tại hạng mục "Xe cho phái nữ của năm". Kết quả dựa trên 30% bình chọn từ cộng đồng và 70% đánh giá của Hội đồng Thẩm định chuyên môn, với các tiêu chí như thiết kế, tính tiện dụng, khả năng xoay xở trong phố và cảm giác an tâm khi cầm lái.‏

‏Ở Geely EX2, các yếu tố này được giải quyết trên cùng một sản phẩm. Mẫu xe có dáng hatchback hiện đại, các đường nét bo tròn, cụm đèn trước tạo hình chiếc lá kết hợp dải LED định vị hình chữ C. Cách xử lý này giúp xe có diện mạo trẻ trung, thời trang mà không phụ thuộc vào những chi tiết trang trí cầu kỳ.‏

‏Thiết kế của Geely EX2 được đặt trên thân xe có kích thước 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650mm và bán kính quay đầu tối thiểu 4,95m. Thân xe đủ gọn để xoay trở trên đường phố đông đúc, trong khi chiều dài cơ sở tương đối lớn giúp duy trì không gian sử dụng bên trong.‏

‏Nói cách khác, Geely EX2 không chọn cách làm một chiếc xe "dành cho phụ nữ" bằng việc thu nhỏ mọi thứ. Mẫu xe được phát triển để giải quyết đúng bài toán di chuyển đô thị, trong đó ngoại hình là một phần của trải nghiệm, còn tính dễ sử dụng mới là giá trị cốt lõi.‏

‏Vận hành đủ sức cân mọi hành trình, tiện dụng từ những nhu cầu nhỏ nhất‏

‏Geely EX2 có công suất 115 PS, mô-men xoắn 150Nm, dẫn động cầu sau và ba chế độ lái Eco, Normal, Sport. Với một mẫu xe đô thị, cấu hình này hướng đến cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ kiểm soát và đủ linh hoạt cho những tình huống quen thuộc như đi làm, đưa đón người thân hay xoay trở trong phố.‏

‏Với dung lượng 39,4 kWh và quãng đường tối đa 395 km theo chuẩn NEDC, xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Nếu mỗi ngày đi khoảng 30-40 km cho các hành trình đi làm, đưa đón hoặc di chuyển cá nhân, người dùng có thể sử dụng xe trong 7-9 ngày trước khi cần sạc lại. Việc bổ sung năng lượng cũng khá linh hoạt khi ngoài sạc tại nhà, chủ xe có thể tìm kiếm các trạm sạc và thanh toán trực tiếp qua VETC. Trong đó, trụ sạc E-Sky đang áp dụng ưu đãi 35%, tương đương mức 4.550 đồng/kWh dành cho khách hàng sở hữu xe Geely thanh toán qua VETC. Khi cần di chuyển xa, khả năng sạc nhanh tiếp tục giúp rút ngắn thời gian chờ, để việc sử dụng xe không bị bó hẹp trong những hành trình quen thuộc hằng ngày.‏

‏Cách Geely EX2 xử lý không gian chứa đồ cũng dễ hình dung hơn qua những nhu cầu thực tế. Khoang hành lý 375 lít có thể chứa khoảng 2-3 vali cabin cùng một số túi xách hoặc balo, phù hợp cho một gia đình nhỏ đi chơi cuối tuần. Nếu cần mang theo nhiều đồ hơn, gập hàng ghế sau sẽ mở rộng không gian lên 1.320 lít, đủ để xếp thêm vali lớn, túi thể thao, xe đẩy trẻ em hoặc những thùng đồ mua sắm cỡ lớn. Phía trước xe còn có thêm khoang chứa 70 lít cho các đồ ăn có mùi, đồ thể thao,... trong khi 34 vị trí để đồ trong cabin giúp chai nước, điện thoại và đồ dùng cá nhân có chỗ riêng tiện lợi.‏

‏Ở phiên bản Max, Geely bổ sung loạt công nghệ hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng camera toàn cảnh 540 độ. Những trang bị này hữu ích trong môi trường đô thị, nơi người lái phải liên tục xử lý các tình huống phát sinh ở khoảng cách gần. Geely EX2 được bán tại Việt Nam với hai phiên bản Pro và Max, giá lần lượt từ 459 và 499 triệu đồng.‏

‏Từ những yếu tố trên, có thể thấy Geely EX2 thực sự "đo ni đóng giày" cho nhu cầu của phụ nữ, thể hiện rõ qua danh hiệu Xe cho phái nữ của năm tại Car Choice Awards 2026. Nhưng nhìn rộng hơn, những giá trị giúp EX2 chinh phục phái nữ cũng không khiến mẫu xe này trở nên kém phù hợp với nam giới. Thiết kế thời thượng, trang bị tiện nghi và mức giá hợp lý vốn là những điều bất kỳ người dùng nào cũng tìm kiếm ở một chiếc xe tại Việt Nam.‏