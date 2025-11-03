Vừa qua, đêm nhạc ASEAN - Hàn Quốc 2025 diễn ra tại TP.HCM quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc và Việt Nam. Giữa không khí bùng nổ, khoảnh khắc dàn sao Việt tương tác với Sooyoung (thành viên SNSD) gây sốt cõi mạng.

Đầu tiên chính là Đức Phúc. Tại đêm nhạc, nam ca sĩ trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, bản hit từng giúp anh chiến thắng tại Intervision 2025. Sau phần biểu diễn, nam ca sĩ đã nán lại sân khấu giao lưu và bất ngờ được Sooyoung dành cho cái ôm thân thiện cùng lời khen ngợi. Biểu cảm rụt rè, ngại ngùng nhưng sau đó hạnh phúc đến mức "mắt chữ A mồm chữ O" của Đức Phúc khi được thần tượng quốc tế ôm khiến khán giả hú hét theo.

Khoảnh khắc Đức Phúc được Sooyoung ôm trên sân khấu

Ngay sau chương trình, Đức Phúc chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt lên trang cá nhân cùng loạt ảnh chụp chung với Sooyoung. Nam ca sĩ viết: "Phúc nghe nhạc các chị từ năm mình 12 tuổi và mới đây vừa sinh nhật tuổi 29. Siêu siêu vui khi được gặp chị Sooyoung tại đêm diễn Việt - Hàn tối qua tại Việt Nam".

Nhiều fan bình luận chúc mừng nam ca sĩ khi được gặp thần tượng một thời, còn gọi vui đây là "món quà sinh nhật muộn cực đắt giá". Không ít người cũng khen ngợi Đức Phúc ngày càng tự tin, xứng đáng là nghệ sĩ Việt trẻ có hoạt động quốc tế nổi bật nhất hiện nay.

Đức Phúc sung sướng chia sẻ lại bức ảnh hậu trường chụp cùng thần tượng Sooyoung

Niềm vui như nhân đôi khi Đức Phúc vừa đón sinh nhật tuổi 29 của mình

Không chỉ Đức Phúc mà các nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ và chụp ảnh cùng Sooyoung. Theo đó, sau khi kết thúc đêm diễn, MIN đã đăng tải khoảnh khắc chụp chung với "nữ thần ngôn tình". Nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc cam rực rỡ và phong cách quyến rũ và vui vẻ tạo dáng bên Sooyoung, cả hai rạng rỡ trước ống kính khiến netizen thích thú chia sẻ khắp mạng xã hội.

MC - BTV Mạnh Cường, người đồng dẫn chương trình cùng Sooyoung, cũng nhanh chóng gây chú ý với loạt khung hình rạng rỡ bên nữ thần tượng. Nam MC chia sẻ khoảnh khắc chụp chung với Sooyoung và hạnh phúc cho biết "có thể là sĩ đến cuối đời". Ngoài ra, Erik cũng vô cùng phấn khích khi được selfie với nữ thần tượng đình đám xứ Hàn. Loạt khoảnh khắc từ idol trở thành fan của các nghệ sĩ Việt khiến netizen thích thú.

MIN khoe khoảnh khắc chung khung hình với "nữ thần" Sooyoung

MC - BTV Mạnh Cường "sĩ tới nóc" khi được dẫn chương trình chung với thành viên SNSD

Erik phấn khích đăng tải khung ảnh selfie với nữ thần tượng đình đám xứ Hàn

Sooyoung sinh ra trong một gia đình giàu có và có địa vị xã hội. Ông nội cô là chủ tịch một công ty kiến trúc lớn, còn cha cô là chủ tịch một công ty thương mại. Nữ idol từng khoe căn biệt thự bề thế của gia đình trong 1 chương trình với SNSD. Với "bệ phóng" vững chắc này, Sooyoung có điều kiện phát triển toàn diện cả về học vấn lẫn năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ dựa dẫm vào gia thế mà luôn nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân.

Bước chân vào làng giải trí với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại SNSD, Sooyoung nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ bởi ngoại hình xinh xắn, đôi chân dài như siêu mẫu. khả năng ca hát, vũ đạo và tính cách vui vẻ. Cùng SNSD, cô gặt hái vô số thành công, trở thành một trong những biểu tượng của làn sóng Hallyu trên toàn thế giới.

Đến cuối năm 2017, Sooyoung quyết định không gia hạn hợp đồng với SM và rời công ty nhưng vẫn là thành viên của SNSD. Cô tập trung vào diễn xuất và dần lột xác trở thành diễn viên chuyên nghiệp, thử sức với nhiều vai diễn khó nhằn. Sau này, cuối cùng Sooyoung đã có thể tự tin nhận vai chính và đem về thành tích đáng nể trong mảng diễn xuất. Những vai diễn của Sooyoung trong Tell Me What You Saw, Run On, So I Married An Anti-Fan... đều gây ấn tượng tốt với công chúng khắp châu Á.