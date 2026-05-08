Những ngày qua, câu chuyện về hành động dũng cảm của anh Min (35 tuổi, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, khoảng 21h tối 5/5, anh Min đang cùng vợ là chị Ngô Lê Thúy Trinh và con gái 1 tuổi đi dạo tại phố đi bộ Bạch Đằng thì bất ngờ nghe nhiều người tri hô có người rơi xuống sông Hàn (Đà Nẵng).

Lúc này, dưới dòng nước tối đen, một nam thanh niên khoảng 18 tuổi liên tục vùng vẫy, lúc nổi lúc chìm. Dù người dân ném phao cứu sinh xuống nhưng nạn nhân không thể bám vào.

“Thấy cậu ấy chới với liên tục nên tôi sốt ruột quá. Tôi chỉ kịp đưa con cho vợ bế rồi nhảy xuống. Thật ra lúc đó cũng sợ lắm vì chưa từng cứu người dưới sông bao giờ”, anh Min kể.

Anh Minh lao xuống sông Hàn cứu nam thanh niên đang chới với.

Theo anh Min, thời điểm lao xuống nước, khu vực mặt sông rất tối. Dù nhiều người trên bờ dùng điện thoại soi đèn hỗ trợ nhưng anh vẫn khó quan sát nạn nhân. Có lúc nam thanh niên chìm hẳn xuống nước.

“Khi bơi tới nơi, tôi chỉ nghĩ phải giữ cho cậu ấy nổi lên thở trước đã. Chứ lúc đó chưa biết làm sao đưa được người lên bờ”, anh nói.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, anh Min đưa phao cứu sinh để nam thanh niên bám vào giữ sức. Tuy nhiên, do bờ kè quá cao nên dù nhiều người trên bờ dùng dây thừng hỗ trợ vẫn không thể kéo nạn nhân lên ngay tại chỗ.

Anh Min sau đó dìu nam thanh niên men theo bờ kè, di chuyển gần 200m về phía đoạn lan can thấp gần cầu Bán Nguyệt. Tại đây, người dân phối hợp kéo nạn nhân vượt qua bờ kè an toàn.

Anh Min kể lại sự việc.

Đứng trên bờ theo dõi toàn bộ sự việc, chị Ngô Lê Thúy Trinh (vợ anh Min) cho biết đến giờ vẫn chưa hết sợ khi nhớ lại khoảnh khắc chồng lao xuống sông giữa đêm.

“Lúc ảnh nhảy xuống, tôi chỉ biết ôm con đứng nhìn rồi cầu mong cả hai bình an. Dưới đó tối lắm, nhiều lúc thấy chồng bị nước đẩy sát vào bờ kè là tôi run luôn”, chị kể.

Theo chị Trinh, chồng mình vốn là người hiền lành nên khi nghe anh bất ngờ nói “để anh nhảy xuống”, chị cũng rất bất ngờ.

“Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Nhưng nếu gặp lại tình huống đó, chắc ảnh vẫn làm như vậy thôi”, chị Trinh thổ lộ.

Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên trong tình trạng run rẩy, da tái nhợt được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ giữ ấm trước khi đưa đến bệnh viện.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Anh Min cho biết thêm, thời điểm lao xuống sông, anh khá hồi hộp vì bản thân không bơi giỏi và chưa từng cứu người dưới nước trước đó. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định xuống cứu người vì nghĩ rằng nếu không làm, khi trở về nhà sẽ day dứt và không thể ngủ được.

“Nếu hôm đó mình đứng nhìn mà xảy ra chuyện thì chắc ám ảnh lắm. May mắn là cứu được nam thanh niên kia”, anh chia sẻ.

Dù được nhiều người khen ngợi sau vụ việc, anh Min vẫn khá ngại ngùng khi nhắc lại hành động của mình. “Tôi không nghĩ gì to tát đâu. Lúc đó chỉ mong cứu được người thôi...”, anh nói.

Được biết, anh Min làm nghề trang trí, vẽ mỹ thuật, còn vợ bán hàng online tại nhà. Hai vợ chồng hiện sống cùng con nhỏ tại một chung cư ở phường Hòa Xuân.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng, khoảng 21h14 ngày 5/5, đơn vị nhận tin báo có người rơi xuống sông Hàn tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động phương tiện cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân đã được cứu đưa lên bờ nhưng bị run lạnh do ngâm nước thời gian dài. Các cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ xoa dầu, cho uống nước gừng và thay quần áo khô để giữ ấm. Khoảng 10 phút sau, nam thanh niên dần hồi tỉnh.