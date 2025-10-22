Gặp gỡ Đỗ Thanh Tùng - đồng tác giả ca khúc Từ Việt Nam gửi tới Cuba: "Chúng tôi viết bằng tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ"

Những ngày qua, ca khúc "Từ Việt Nam gửi tới Cuba" đã trở thành một "hiện tượng" đặc biệt, một biểu tượng cho tình hữu nghị vượt thời gian. Ca khúc nhanh chóng được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chia sẻ và đặc biệt, Ngài Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ông Rogelio Polanco Fuentes, cũng đã đăng tải bài hát trên trang cá nhân của mình như một lời ghi nhận trân trọng.

Điều thú vị là "cha đẻ" của ca khúc này không phải là những nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà là hai người bạn: Đỗ Thanh Tùng và Phạm Tiến Quân.

Đỗ Thanh Tùng (trái) cùng người bạn Phạm Tiến Quân là 2 tác giả không chuyên đứng sau ca khúc "Từ Việt Nam gửi tới Cuba"

Nếu như người bạn của mình là một CEO công nghệ, anh Đỗ Thanh Tùng lại có một nền tảng và tình yêu sâu sắc với âm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh từng vinh dự đạt giải Ba trong cuộc thi "Tiếng hát học sinh sinh viên" của thành phố Hải Phòng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên sáng tác của anh Tùng gây được tiếng vang. Anh tiết lộ, trước đây từng có một ca khúc vinh dự được đăng tải trên trang báo Sport, một tờ báo thể thao uy tín hàng đầu của Tây Ban Nha. Chính ngọn lửa đam mê âm nhạc đã được khẳng định đó, kết hợp với tấm lòng hướng về cộng đồng, đã thôi thúc anh cùng người bạn của mình sáng tác ca khúc "Từ Việt Nam gửi tới Cuba".

Chia sẻ về "đứa con tinh thần" này, anh Đỗ Thanh Tùng bộc bạch: "Cảm hứng sáng tác đến rất tự nhiên. Chúng tôi là thế hệ trẻ, dù không trực tiếp trải qua những năm tháng chiến tranh gian khó, nhưng qua sách vở, qua lời kể của cha ông, chúng tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ vô tư, nghĩa tình của nhân dân Cuba đối với Việt Nam".

Đỗ Thanh Tùng cùng ca khúc anh đồng sáng tác xuất hiện trên fanpage chính thức của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

Anh Tùng nhấn mạnh thêm: "Bài hát này, trước hết, là một lời tri ân chân thành từ thế hệ chúng tôi gửi đến Cuba vì những gì các bạn đã làm cho Việt Nam khi chúng ta còn khó khăn nhất. Và ở thời điểm hiện tại, khi Cuba đang còn nhiều gian khó, chúng tôi muốn dùng âm nhạc như một cầu nối. Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình để vận động mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, cùng chung tay hỗ trợ người bạn lớn của chúng ta".

Chính từ những cảm xúc chân thật đó, những ca từ mộc mạc mà hào hùng đã ra đời: "Làm sao quên năm xưa quê tôi lửa khói một trời thương đau... Và Cuba đến bên Việt Nam" đến lời cam kết "Việt Nam hôm nay dang tay vươn xa ôm lấy Cuba vào lòng", và hình ảnh "Lời hát đó sẽ mãi ngân lên như những ngọn cờ…hai nước chúng ta tình bạn thủy chung: Việt Nam - Cuba!" là sự khẳng định về tình nghĩa keo sơn, bền vững giữa hai dân tộc.

Đỗ Thanh Tùng tại Lễ Tổng kết chương trình Vận động Ủng hộ nhân dân Cuba

Bài hát ra đời đúng vào dịp Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động chiến dịch vận động ủng hộ nhân dân Cuba. Sự đồng điệu về cảm xúc đã khiến ca khúc ngay lập tức được đón nhận.

Không chỉ dừng lại trên không gian mạng, anh Đỗ Thanh Tùng và anh Phạm Tiến Quân còn thường xuyên mang ca khúc này đi biểu diễn tại các sân khấu đường phố, các quán cà phê âm nhạc vào mỗi cuối tuần. Với anh Tùng, âm nhạc đơn giản là sự chân thành, là tần số kết nối những trái tim, và lan tỏa được những giá trị tốt đẹp.

Thành công của "Từ Việt Nam gửi tới Cuba" một lần nữa chứng minh rằng, một tác phẩm nghệ thuật không cần kỹ thuật phức tạp, mà chỉ cần xuất phát từ "tình cảm chân thành", nó sẽ tự có sức mạnh lay động và lan tỏa.

Hiện tại, khán giả có thể thưởng thức ca khúc đặc biệt này trên các nền tảng phổ biến như Spotify, Apple Music và Youtube Music.