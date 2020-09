Gặp chàng trai nổi hứng nấu nướng từ dịch Covid-19 và đem đến loạt món ăn hoàn hảo cả phần nhìn lẫn chất lượng khiến ai cũng mê

Con trai biết nấu ăn tất nhiên chẳng phải chuyện hiếm nhưng nấu ăn ngon và đẹp thì chắc chắn luôn được nhiều người quan tâm. Câu chuyện của chàng trai 8X mang tên Eric Nguyễn dưới đây chính là một trong số đó. Không chỉ nấu ăn giỏi, Eric còn mang đến những góc nhìn thú vị về ẩm thực. Hãy cùng nghe chàng trai 8X này chia sẻ nhé!

Chăm nấu ăn từ dịch Covid-19, nấu nhiều quá thành ra đam mê luôn và đem đến những món ăn vừa ngon vừa đẹp.

Chào Eric Nguyễn, bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?

Mình là Eric Nguyễn, sinh năm 1989 tại Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế, mình từng đảm nhiệm vị trí trưởng phòng Product & Marketing cho một công ty chuyên về nhập khẩu và phân phối các sản phẩm liên quan đến nhà bếp cũng như các sản phẩm điện gia dụng. Ở thời điểm hiện tại mình đang là freelancer về lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như Product & Marketing cho một số thương hiệu về lĩnh vực đồ dùng gia đình tại Việt Nam. Bên cạnh đó mình cũng là founder của kênh ẩm thực Eric's Home.

Niềm đam mê với việc nấu nướng, làm bánh của Eric bắt đầu từ khi nào? Bạn có câu chuyện gì thú vị muốn chia sẻ với mọi người không?



Mình quyết định đến với ẩm thực cũng từ mùa dịch Covid-19. Dịch Covid-19 ngoài mang đến cho người ta sự hoang mang về tình hình đại dịch, ở khía cạnh nào đó nó cũng cho mình nhiều thời gian để chiêm nghiệm cũng như làm nhiều thứ mà bản thân mình chưa nghĩ tới. Cũng giống như nhiều người, trong khoảng thời gian này, mình có nhiều thời gian để nghiên cứu các món ngon. Bản thân mình cũng rất thích chụp ảnh nên cũng tung chiêu sống ảo với đám bạn trong mùa dịch và được tung hô quá xá… thế là sa chân, lỡ bước nên mình quay video clip luôn.

Cũng rất may mắn, trong các sản phẩm đầu tiên cũng nhận nhiều động viên của mọi người… Nên cũng từ đây, mình bắt đầu chỉn chu hơn trong các góc quay để có được những sản phẩm ưng ý nhất. Về trình độ nấu ăn trước dịch, bản thân mình tự đánh giá là cũng gọi là ổn, biết nấu nướng… tuy nhiên cũng có nhiều pha vào bếp bất thành lắm. Chẳng hạn trong một lần làm bánh bông lan, mình làm nó như bánh mì và một lần làm bánh mì chuột… không biết pha nhồi bột thế nào mà thành phẩm của mình chọi móp luôn tủ lạnh của má. Cũng kể từ đó, sự nghiệp thử sức với các món bánh hiện đại cũng tan vỡ.

Việc dừng công việc ở vị trí trưởng phòng có liên quan đến việc bạn muốn tập trung vào niềm đam mê ẩm thực không?

Thật ra quyết định dừng công việc ở vị trí trưởng phòng nó không liên quan gì đến ẩm thực mà nó liên quan đến định hướng công việc. Bản thân mình là người năng động nên mình cũng muốn tìm các môi trường lớn hơn để thử sức. Đam mê ẩm thực trước đây của mình dừng lại ở việc muốn thưởng thức món ngon, thích tìm và khám phá các món ăn mới và cũng chưa dám nghĩ sẽ trở thành một food blogger, mang và chia sẻ đến mọi người những công thức ngon. Nên ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy rất may mắn cũng như có một cái duyên rất lớn với niềm đam mê này.

Vậy việc nấu nướng này có ảnh hưởng đến các công việc khác của bạn?

Đến thời điểm hiện tại thì việc nấu ăn cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình mà ngược lại tạo cho mình rất nhiều cảm hứng để thực hiện công việc chính. Đặc biệt là khâu sắp xếp thời gian sao cho phù hợp để vừa đảm bảo chất lượng công việc chính và vừa sống trọn với đam mê sở thích của mình nữa.

Đối với bạn thì việc làm này có ý nghĩa như thế nào? Bạn có được truyền cảm hứng từ một ai đó không?

Nói về nấu nướng nói riêng và ẩm thực nói chung mình bị ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhiều nhất từ má và hầu hết các anh chị em và cả ba mình đều có thể tự tin vào bếp để thực hiện các món cơm cho gia đình. Mình nhớ khi nhỏ, mấy lúc má bận bịu làm bếp, mấy anh chị em trong nhà hay phụ mẹ nêm một muỗng muối, một muỗng đường vào nồi canh, nồi cá… rồi dần dần vào bếp nấu ăn lúc nào không hay. Mà má mình có vài món tủ ngon lắm, nhất là món bò kho, nhắc tới là thèm chảy cả nước miếng.

Món ăn mà bạn yêu thích nhất và tự tin làm nhất là món gì?

Bò kho và bún riêu là hai món mà mình thích nhất. Đây cũng là hai món ruột mà má mình hay nấu. Với cách nêm nếm đơn giản, không thêm phụ gia tạo mùi nhưng vẫn rất đậm đà. Nhất định sắp tới mình cũng sẽ chia sẻ cách làm hai món này.

Các hình ảnh món ăn của bạn rất đẹp và chỉn chu. Vậy trong quá trình nấu nướng hay chụp ảnh, quay các clip... bạn có gặp phải khó khăn gì không?



Ôi nhiều lắm, kể ra là cả một câu chuyện dài luôn đấy. Vì hầu như mọi việc đều do một tay mình thực hiện. Từ khâu chuẩn bị nội dung, nguyên liệu, set up góc quay, thao tác, hậu kỳ video… rồi cả khâu rửa bát luôn.Tuy nhiên do một mình thực hiện nên cũng mất khá nhiều thời gian và thỉnh thoảng cũng bị lỗi kỹ thuật rồi phải bố cục quay lại. Đối với mình, khâu chụp ảnh cũng như chọn góc máy không khó vì mình là người chuẩn bị nội dung và thực hiện món ăn nên tinh thần món ăn nắm rất kỹ. Tuy nhiên khâu hậu kỳ mỗi video thật sự vất vả. Vì mình phải hậu kỳ làm sao để truyền tải được tinh thần của món ăn và giúp người xem dễ nắm nội dung và có thể chế biến một cách dễ thành công nhất. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng được đưa ra hàng đầu trong mỗi video của mình.

Tự động phát sau 3 Current Time 0:00 / Duration 12:14 Hướng dẫn làm bánh Trung thu 00:12:14 Clip hướng dẫn làm bánh Trung thu của Eric Nguyễn.

Từ đam mê nấu nướng cho đến những chiếc bánh Trung thu tặng trẻ em khó khăn, xa hơn nữa là một kênh Youtube truyền cảm hứng ẩm thực cho mọi người.

Trung thu sắp đến và bạn chắc hẳn đã làm rất nhiều bánh Trung thu. Dip này bạn đã làm những loại bánh Trung thu gì?

Từ đó đến giờ mình toàn mua bánh bên ngoài rồi mang biếu đối tác cũng như người thân. Nên cảm giác tự mình chăm chút nguyên vật liệu từng chiếc bánh, rồi đóng bánh, gói ghém từng phần vào rồi còn ghi cả lời chúc cho người thân nó thật sự ý nghĩa lắm. Mang bánh tặng người thân mà mình cảm thấy vui và tự hào dữ lắm đặc biệt là khi được khen ngon… Kiểu lúc nào tặng bánh mình cũng kèm thêm một câu đi theo hộp bánh "Bánh này do con làm đấy nhé!". Trong dịp Trung thu này thì mình đã tự tay đóng gần 2.000 bánh trung thu truyền thống gồm nhân thập cẩm, các nhân ngọt truyền thống và cả bánh trung thu Đài Loan.

Bạn đặc biệt dành tặng những chiếc bánh Trung thu của mình cho ai?

Mình có đem tặng những chiếc bánh Trung thu của mình cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Thật ra đây không phải là lần đầu mình mang những phần quà nhỏ đến cho các em nhỏ cũng như các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ở mỗi năm, mình điều trích ra một phần thu nhập nhỏ để tham gia cùng bạn bè trong các chuyến thiện nguyện cá nhân. Năm nay thì lại khác khi tự tay mình có thể làm ra được những chiếc bánh Trung thu. Thấy gia đình và bạn bè khen ngon nên mình cũng tự tay đóng và dành tặng mấy chiếc bánh cũng như thêm vài quyển vở cho các bạn nhỏ. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mình cũng không thể tận tay đến và trao mấy phần quà nhỏ này.



Bản thân mình cũng đã từng là các bạn nhỏ nhận được quà tặng và sự giúp đỡ từ các anh chị cô chú khác khi còn nhỏ. Nên mình lấy đây làm nguồn cảm hứng để mang những chiếc bánh nhỏ do tự tay mình làm đến cho các bạn nhỏ và mình cũng dự tính đây sẽ là hoạt động thường niên mỗi dịp Trung thu về, như một chút san sẻ với các bạn nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng như là một hoạt động tiếp bước các cô chú và anh chị đã giúp đỡ mình lúc nhỏ.

Chia sẻ một chút về quan điểm ẩm thực, hiện giờ có rất nhiều món ăn được biến tấu một cách đặc biệt, ví dụ dịp Trung thu có bánh nướng nhân xôi xéo, bánh nướng nhân ô mai… Bạn nghĩ sao về các sự sáng tạo như vậy?

Đối với mình thì các món ăn được biến tấu một cách đặc biệt rất phù hợp với các bạn trẻ và làm cho các món ăn trong gia đình cũng như văn hoá ẩm thực của Việt Nam trở nên phong phú và đa dạng hơn. Tuy nhiên là một người yêu ẩm thực nói chung và ẩm thực Việt Nam nói riêng mình vẫn thấy một giá trị lớn, một sự cuốn hút không thể thay thế từ các món ăn truyền thống cũng như các món ăn vùng miền. Chính vì vậy ở thời điểm hiện tại mình cũng đang theo học một lớp bếp chuyên nghiệp về các món ăn Việt Nam để hiểu hơn về văn hoá ẩm thực Việt Nam cũng như ẩm thực độc đáo riêng của từng vùng miền và chia sẻ lại cho mọi người

Quan điểm của bạn về việc giữ bản sắc truyền thống hay sáng tạo và biến tấu món ăn như thế nào?



Theo quan điểm cá nhân, việc vào bếp nấu ăn nói riêng cũng như ẩm thực nói chung cũng là một loại hình nghệ thuật và cũng không nhất thiết phải quá khuôn khổ khi chế biến. Tuy nhiên việc sáng tạo và biến tấu trên các món ăn vùng miền và đặc biệt là các món ăn truyền thống nên có sự giới hạn cho phép để đảm bảo tinh thần của món ăn cũng như bản sắc văn hoá ẩm thực. Mình nghĩ ở đó có thể là sự thay thế của một số gia vị, sự gia giảm của định lượng để phù hợp hơn với khẩu vị của mỗi gia đình và không nên biến tấu quá đà làm mất và gây nhầm lẫn trong một số món truyền thống

Được biết bạn cũng đang phát triển một kênh Youtube của riêng mình, bạn mong muốn đem đến điều gì cho mọi người thông qua kênh Youtube đó?

Mình muốn sống trọn với niềm đam mê ẩm thực. Có thể sắp tới mình sẽ thay đổi nhiều vị trí công việc nhưng ẩm thực thì chắc chắn mình sẽ theo đuổi. Kênh ẩm thực của mình vừa là một nơi mình có thể ghi lại hình ảnh, kỷ niệm vừa là nới chia sẻ các món ăn ngon. Mặt khác mình cũng hy vọng kênh Youtube này có thể gặt hái được nhiều thành công cũng như có thêm thu nhập để đủ theo đuổi và sống trọn với đam mê cũng như mang nhiều giá trị khác đến cho cộng đồng nữa.

Hiện tại có rất nhiều các Youtuber làm ẩm thực, bạn có nghĩ là giờ mình tham gia vào đường đua này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn không?

Mình đến với ẩm thực là vì đam mê, nên tính đến thời điểm hiện tại mình cũng chưa áp lực nhiều trong việc phải so sánh hay đặt mục tiêu tên tuổi cụ thể nào để làm đích đến cả. Tuy nhiên, một trong những điều mình luôn nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc trong việc đầu tư nội dung cũng như tôn trọng tác quyền để tránh các sự nhầm lẫn hay sự so sánh không đáng có trong từng công thức mình chia sẻ. Đó là lý do tại sao mình cũng đang theo học một lớp bếp chuyên nghiệp, để mọi sự chia sẻ của mình đều có một cơ sở nhất định cũng như có thể mang nhiều món ngon hơn nữa đến cho mọi người. Ở đó không chỉ là các món ăn mới, mà còn là các món cũ nhưng với cách chế biến khéo léo, đơn giản nhất cũng tạo nên sự đặc sắc cho món ăn.

Tương lai bạn có dự định phát triển thêm những gì trong lĩnh vực ẩm thực mà mình đang theo đuổi?

Hầu hết mọi người đều nghĩ với một food blogger hay một food youtuber chỉ được cái hình thức đẹp chứ chưa đánh giá nhiều đến chất lượng món ăn. Vì vậy sắp tới mình cũng có dự định xây dựng một cái gì đó nhỏ nhỏ có thể là một quán ăn hoặc một quán cafe để một nơi mà mọi người có thể đến chia sẻ và trải nghiệm các món ăn mà mình đã chia sẻ. Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất vẫn là mang nhiều công thức ngon, nhiều món ăn vùng miền đến gần hơn nữa với mọi người trong thời gian sắp tới.

Cảm ơn Eric Nguyễn về những chia sẻ rất thú vị. Chúc bạn thành công trên con đường theo đuổi đam mê của mình!