Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam về chương trình thu hồi xe mô-tô Honda SH125i và SH160i do doanh nghiệp phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin được cập nhật, chương trình được triển khai nhằm kiểm tra và cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ trên các xe thuộc diện ảnh hưởng.

Cụ thể, có 89.908 xe được sản xuất từ ngày 25/8/2025 đến 28/4/2026 và 68 cụm đồng hồ thay thế được lắp từ ngày 6/12/2025 đến 28/4/2026 nằm trong diện thu hồi.

Theo Honda Việt Nam, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng, có thể phát sinh một số hiện tượng như đồng hồ tốc độ hiển thị cố định ở mức 0 km/h, mất hiển thị đơn vị tốc độ và tổng số quãng đường đã đi, chẩn đoán chưa chính xác của cảm biến nhiệt độ nước làm mát dẫn đến xe không khởi động được hoặc đèn báo pha trên cụm đồng hồ không sáng.

Chương trình thu hồi được triển khai để kiểm tra và cập nhật phần mềm cụm đồng hồ nhằm khắc phục tình trạng hoạt động không ổn định của cụm đồng hồ.

Honda Việt Nam cho biết hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe. Doanh nghiệp triển khai chương trình thu hồi để cập nhật phần mềm cho các xe và phụ tùng thay thế thuộc diện ảnh hưởng nhằm bảo đảm cụm đồng hồ hoạt động ổn định theo thiết kế và duy trì trạng thái vận hành tối ưu của xe.

Chương trình được thực hiện tại các Cửa hàng Bán xe máy và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) từ ngày 25/6/2026. Thời gian cập nhật phần mềm dự kiến khoảng 12 phút cho mỗi xe.

Toàn bộ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí. Honda Việt Nam và hệ thống HEAD sẽ thông tin, đặt lịch hẹn với khách hàng sở hữu xe thuộc diện thu hồi để thực hiện việc kiểm tra và cập nhật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe Honda SH125i và SH160i được sản xuất trong thời gian từ 25/8/2025 đến 28/4/2026 nhanh chóng đưa xe đến HEAD gần nhất nếu phương tiện thuộc diện ảnh hưởng để được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.

Người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về chương trình thu hồi trên website, ứng dụng MyHonda+ của Honda Việt Nam hoặc liên hệ tổng đài để được hỗ trợ. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan này đang tiếp tục giám sát việc triển khai chương trình thu hồi nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.