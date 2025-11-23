Sáng 23/11, cuộc thi Hoa hậu mèo Feline Fanciers Federation đã chính thức diễn ra tại Ocean Park Building (P. Đào Duy Anh, Phương Mai, Hà Nội). Cuộc thi mở rộng nhiều giải đấu dành cho các trại nhân giống và các bé mèo quý hiếm, thu hút gần 70 thí sinh.

Nhiều giống mèo quý hiếm đã lần lượt xuất hiện nhằm tranh đấu tại giải hoa hậu lớn này, bao gồm: mèo Anh, mèo Bengal, Ragdoll, Maine Coon, Mèo Mỹ lông ngắn, Mèo Cornish Rex, mèo lông xoăn, siberian, selkirk rex, mèo tai xoăn, mèo munchkin, mèo tai cụp, persian lông dài…

Gần 70 bé mèo tham gia cuộc thi Hoa hậu mèo FFF

Trong đó, các chú mèo sẽ trải qua 4 vòng thi cọ xát, dưới sự chấm điểm của các giám khảo quốc tế nhằm chọn ra những thí sinh đẹp nhất. Những yếu tố về gương mặt, vóc dáng, cân nặng, sự thân thiện, xã hội hóa… là thang điểm giúp các chú mèo bước vào vòng chung kết và nhận kết quả cao.

Những chú mèo tham gia giải đấu Feline Fanciers Federation có giá trị kinh tế vô cùng cao, lên đến vài trăm triệu đồng. Ngoài ra, nhằm giúp các chú mèo đạt giải, nhà nhân giống chi hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho công tác chăm sóc và duy trì dinh dưỡng giúp bé mèo có vẻ ngoài lộng lẫy nhất.

Đặc biệt, năm nay còn có sự xuất hiện của nhiều bạn mèo ta (mèo Việt Nam) tham gia giải đấu. Anh Minh - chủ bé mèo ta đến từ TPHCM, chia sẻ bản thân rất vinh dự có thể nuôi một chú mèo Việt Nam đẹp và có thể cọ sát với đối thủ quốc tế.

"Tôi mong mỏi rằng mọi người sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của những chú mèo ta, đồng thời cũng nâng cao phúc lợi động vật nhằm giúp các chú mèo cơ nhỡ được nhận nuôi nhiều hơn", anh Minh chia sẻ thêm.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, 2 bé mèo Anh lông ngắn xám xanh tên là BABYRAY'S BLUE CUB OF GEMMERY, và mèo Anh lông ngắn màu lông 2 màu tên Tulip of Golden Warrior đã đăng quang.

FFF QUEEN là bé mèo anh lông ngắn màu lông 2 màu lilac và tortie (kem, xám hồng) tên là: Tulip of Golden Warrior

Chị Nguyễn Hoàng Tiên (Chủ tịch cuộc thi Feline Fanciers Federation) cho biết, đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh việc tìm ra chú mèo nhân giống đẹp nhất, sự kiện còn mong muốn góp phần đưa mèo đến gần hơn với cuộc sống con người, là một người bạn đối với mỗi gia đình.

"Tôi vui vì đã có gần 70 bé mèo đến dự thi và nhiều bé mèo đến tham quan trong 1 ngày. Đây là sự ủng hộ rất lớn khi FFF VN lần đầu ra Hà Nội được chào đón nồng hậu"", chị Tiên nói thêm.