Là hoạt động truyền thống của Tập đoàn, sự kiện thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng địa phương của AEON MALL trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai phát triển bền vững.

Gần 500 người cùng "Gieo mầm sóng xanh" tại AEON MALL Hạ Long

"Gieo mầm" xây dựng không gian xanh cùng cộng đồng

Tại sự kiện, ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh cùng nhân viên Tập đoàn AEON đến từ công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, công ty TNHH AEON Việt Nam, công ty TNHH AEON Delight Việt Nam từ 3 miền Tổ quốc đã chung tay trồng những mầm xanh đầu tiên. Lan tỏa tinh thần đó, đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan tổ chức Nhật Bản, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn như trường Tiểu học Hồng Gai, Trường THCS Lê Văn Tám, Trường Tiểu học Bãi Cháy, Trường THCS Bãi Cháy, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm... sẽ cùng hòa chung không khí náo nhiệt của Lễ trồng cây.

Sự tham gia đông đảo của gần 500 người bao gồm nhân viên, người dân, học sinh, sinh viên và các tổ chức địa phương thể hiện nỗ lực không ngừng của AEONMALL Việt Nam trong việc kết nối với cộng đồng để bảo vệ môi trường ngay từ những ngày đầu tiên TTTM hiện diện tại địa phương. Những cây xanh được trồng hôm nay sẽ trở thành một phần cảnh quan chung và mang dấu ấn của những người đã cùng góp sức.

Các em học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội cùng tham gia một hoạt động cụ thể để có thêm những kiến thức và bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan. Với các tổ chức và doanh nghiệp, đây cũng là cơ hội gặp gỡ, tăng cường kết nối và cùng chung tay đóng góp cho môi trường sống tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao việc AEONMALL Việt Nam tổ chức hoạt động trồng cây trước thềm khai trương AEON MALL Hạ Long. Theo ông, đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương, đồng thời khẳng định sự gắn bó lâu dài của nhà đầu tư với Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện

Ông cho biết, đến hết tháng 9/2026, Nhật Bản có 23 dự án đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đăng ký trên 2,8 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương. Trong bối cảnh đó, AEON MALL Hạ Long là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng thương mại của thành phố, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm và bổ sung điểm đến mua sắm, trải nghiệm hiện đại cho người dân, du khách.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động trồng cây, ông Nguyễn Văn Công chia sẻ: "Những cây xanh được trồng hôm nay mang ý nghĩa biểu tượng. Điều chúng ta cùng vun đắp là văn hóa trách nhiệm với cộng đồng, là niềm tin hợp tác và là tương lai của các thế hệ mai sau".

Gần 7.000 cây xanh thuộc nhiều chủng loại phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương được trồng tại khu vực xung quanh AEON MALL Hạ Long, góp phần tạo cảnh quan hài hòa và hình thành không gian xanh cho khu vực. Với thông điệp "Gieo mầm sóng xanh", sự kiện sẽ gieo những mầm xanh đầu tiên cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động trồng cây không đơn thuần nhằm gia tăng diện tích xanh mà còn thể hiện mong muốn của AEONMALL Việt Nam trong việc gắn bó lâu dài, cùng cộng đồng địa phương vun trồng và phát triển.

"Những cây xanh được trồng hôm nay có thể còn nhỏ bé, nhưng sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm, chúng sẽ dần trưởng thành, tạo nên những khoảng xanh, bóng mát và trở thành một phần cảnh quan của thành phố Hạ Long. AEON MALL Hạ Long cũng mong muốn được lớn lên cùng những hàng cây ấy, gắn bó và phát triển cùng cộng đồng địa phương", ông Isobe Daisuke chia sẻ.

Ông sobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Ông cũng khẳng định, bên cạnh hoạt động trồng cây, AEONMALL Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên nước hiệu quả, hướng tới xây dựng trung tâm thương mại thân thiện với môi trường. AEON MALL Hạ Long được kỳ vọng không chỉ là điểm đến mua sắm mà còn trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi các gia đình, bạn bè và nhiều thế hệ cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống.

Đón nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS

Tại buổi lễ, TTTM AEON MALL Hạ Long chính thức nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của AEON MALL trong quá trình hiện thực hóa những TTTM xây dựng và vận hành theo định hướng thân thiện với môi trường.

AEON MALL Hạ Long nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)

Với mục tiêu trở thành một "Co-Creator - Nhà Đồng sáng tạo" cùng cộng đồng địa phương, AEON MALL nỗ lực gắn quá trình phát triển TTTM với đời sống và nhu cầu của người dân. AEON MALL Hạ Long hứa hẹn trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giao lưu và trải nghiệm, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chương trình "Cánh rừng Quê hương AEON" bắt đầu năm 1991 tại AEON Melaka, Malaysia, và lần đầu được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 4 năm 1992 ở TTTM JUSCO Shin Hisai, tỉnh Mie. Đến năm 2025, tổng số cây được trồng thông qua chương trình và các hoạt động trồng cây của Quỹ Môi trường AEON đạt hơn 12,67 triệu cây.

Được thành lập năm 1990, Quỹ Môi trường AEON triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ những tổ chức có cùng định hướng. Hoạt động trồng cây được duy trì tại nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Campuchia, nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ môi trường cho các thế hệ tiếp theo.