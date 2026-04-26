"Gần 50 năm sống hiền lành tử tế, nay kèm con học được 5 ngày, tôi cảm thấy mình có thể làm xã hội đen"!

Mới đây, một topic về việc kèm con học đã khiến cộng đồng mạng cười bò. Cụ thể, một bài đăng có nội dung: "Chị Hương, 32 tuổi ở Long Biên sau nhiều đêm ôn tập môn công nghệ lớp 5 cùng con nghĩ mình mai có thể mở xưởng sửa chữa điện máy luôn được" đã nhận được gần 3 nghìn lượt thích.

Nhiều phụ huynh để lại bình luận kể về trải nghiệm kèm con học của mình:

- "U50 sau gần 50 năm sống hiền lành tử tế, nay 5 ngày kèm con học thấy mình ra làm xã hội đen được".

- "38 tuổi, sau 3 buổi ôn Công nghệ lớp 5 cùng con, tôi tự tin có thể lắp ô tô, sửa quạt điện, cạnh tranh tay nghề với thợ châu Âu".

- "Tôi 39 tuổi, sau khi giải toán lớp 3 cùng con tôi. Tôi bảo con tôi chuyển trường do tôi không giải được bài".

- "U50, mùa thi mà bát cơm chan nước mắt. Cứ cầm bát cơm lên là nó đố từ Sinh Học, tới Vật Lý, Toán xác suất, Văn nghị luận. Trả lời không nổi thì nó dạy lại, làm U50 xúc bát cơm ăn đúng là chan nước mắt".

Những bình luận hài hước

Khi bàn học trở thành… võ đài và xưởng chế tác

Thực tế, không chỉ có "chị Hương ở Long Biên" hay các vị phụ huynh trên, mà hàng triệu ông bố bà mẹ khác cũng đang âm thầm trải qua khóa đào tạo "đa ngành" đầy khắc nghiệt mang tên: Kèm con học.

Chẳng ai ngờ được một cử nhân kinh tế có ngày lại phải thức trắng đêm nghiên cứu sơ đồ điện dân dụng lớp 5, hay một kỹ sư lành nghề lại "bó tay" trước bài toán đố của học sinh lớp 3. Những cơn "tăng xông" bất thình lình, những lần tự nghi ngờ chỉ số IQ của chính mình trở thành trải nghiệm chung không của riêng ai. Khoảng cách từ một phụ huynh hiền lành đến danh hiệu "xã hội đen" hóa ra đôi khi chỉ cách nhau đúng một phép tính chia mãi con không thuộc!

Ảnh minh họa

Nhưng nhìn ở góc độ tích cực, việc "đi học lại" này cũng mang đến những khoảnh khắc gắn kết khó quên. Dù đôi lúc bát cơm có hơi "chan nước mắt" vì mải đố nhau kiến thức Sinh học, hay mẹ có bỗng nhiên trở thành thợ sửa điện máy bất đắc dĩ, thì đó vẫn là những kỷ niệm vô giá trên hành trình trưởng thành của con.

Thay vì gồng mình làm một "từ điển sống" toàn năng, nhiều cha mẹ đã chọn cách cùng con "vượt khó". Chấp nhận việc mình không biết, cùng con tìm tòi, thậm chí là cùng con… chịu thua bài toán khó, lại chính là cách giáo dục gần gũi nhất.

Lời kết

Mùa thi vẫn còn dài và danh sách những môn học "làm khó" phụ huynh chắc chắn sẽ còn nối tiếp. Nhưng xin gửi lời chúc vững tâm đến các "gia sư gia đình". Dù sau này bạn có không mở xưởng sửa điện máy hay lắp ráp ô tô như kỳ vọng, thì chắc chắn bạn đã tốt nghiệp xuất sắc khóa học "Kiên nhẫn cùng con".

Cố lên các vị phụ huynh, vì sự nghiệp "phổ cập giáo dục" lần thứ hai trong đời!