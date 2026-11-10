Quang Hùng MasterD lên bìa tạp chí, riêng phụ kiện trên người đã hơn 1,2 tỷ đồng

Đây là lần đầu Quang Hùng MasterD xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar Việt Nam. Số tháng 11/2026 của tạp chí mang chủ đề The Anatomy of Elegance, và nam ca sĩ chọn một hình ảnh khác hẳn những gì khán giả quen thấy trên sân khấu: trưởng thành hơn, tiết chế hơn, xoay quanh Âu phục tối màu, áo khoác nhung ánh đồng và sơ mi trắng sọc mảnh. Điểm nhấn xuyên suốt bộ ảnh là loạt trang sức và đồng hồ của nhà chế tác Thụy Sĩ Chopard.

Quang Hùng MasterD lần đầu lên bìa Harper's Bazaar Việt Nam. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Bốn món trang sức đã hơn 850 triệu đồng

Trang sức chủ đạo trong bộ ảnh thuộc dòng Ice Cube, vốn dễ nhận ra nhờ những mắt vàng hình khối lập phương nhỏ nối liền nhau, bề mặt nhiều góc cạnh nên bắt sáng rất rõ. Quang Hùng đeo vòng tay xếp lớp theo tông vàng hồng. Món đáng chú ý là chiếc kiềng tay Ice Cube vàng hồng 18K có giá tham khảo khoảng 291 triệu đồng, đi cùng một chiếc kiềng cùng chất liệu đính kim cương trên một phần thân vòng, tổng trọng lượng đá khoảng 0,34 carat, giá khoảng 221 triệu đồng.

Hai chiếc kiềng tay Ice Cube vàng hồng 18K có tổng giá tham khảo khoảng 512 triệu đồng. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Trên ngón tay nam ca sĩ là chiếc nhẫn Ice Cube vàng hồng 18K đính kim cương trắng tổng trọng lượng khoảng 0,30 carat, giá tham khảo 202 triệu đồng. Món kín đáo nhất là dây chuyền Ice Cube vàng trắng 18K với mặt dây hình khối băng vuông, đính 23 viên kim cương tổng 0,14 carat, giá khoảng 139 triệu đồng. Cộng lại, riêng bốn món trang sức này đã vào khoảng 853 triệu đồng.

Nhẫn và vòng tay được phối cùng Âu phục tối màu. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Một khung hình trong bộ ảnh với áo khoác nhung ánh đồng. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Chiếc đồng hồ mới là món đắt nhất

Món có giá cao nhất trong bộ ảnh lại là đồng hồ. Quang Hùng đeo Chopard Alpine Eagle 36, vỏ và dây làm từ Lucent Steel, loại hợp kim thép độc quyền mà Chopard giới thiệu là sáng và bền hơn thép thông thường. Mẫu này có giá tham khảo khoảng 364 triệu đồng.

Đồng hồ Chopard Alpine Eagle 36 mặt số xanh, giá tham khảo khoảng 364 triệu đồng. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Alpine Eagle là dòng đồng hồ thể thao thanh lịch Chopard ra mắt năm 2019, lấy cảm hứng từ dãy Alps và hình ảnh chim đại bàng, đồng thời kế thừa thiết kế của mẫu St. Moritz ra đời năm 1980. Phiên bản trên tay Quang Hùng có đường kính 36 mm, mặt số xanh với họa tiết tỏa tia gợi liên tưởng đến mống mắt đại bàng. Bên trong là bộ máy tự động Chopard 09.01-C đạt chứng nhận độ chính xác COSC, trữ cót khoảng 42 giờ.

Nam ca sĩ chọn hình ảnh trưởng thành, tiết chế trong bộ ảnh. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng

Tính cả đồng hồ, 5 món phụ kiện được công bố giá trong bộ ảnh có tổng giá trị tham khảo khoảng 1,217 tỷ đồng. Ở một số khung hình, nam ca sĩ còn đeo thêm nhẫn và vòng tay khác chưa được nêu giá cụ thể.

Bìa Harper's Bazaar Việt Nam số tháng 11/2026. Ảnh: Harper's Bazaar Việt Nam

Với Quang Hùng MasterD, bộ ảnh này là thêm một lần anh thử sức ở địa hạt thời trang bên cạnh hoạt động âm nhạc. Thay vì phô trương, anh chọn cách đi tiết chế: trang phục tối màu, phụ kiện nhỏ nhưng đắt giá, để những khối vàng và mặt số xanh trên cổ tay tự lên tiếng.