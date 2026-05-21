Gần 1.000 người "nhuộm xanh" cung đường Sala trong giải chạy đầu tiên của ANESSA tại TP. HCM

Không chỉ là một cuộc đua tốc độ, sự kiện còn mang đến một không gian năng động, nơi cộng đồng yêu chạy bộ và thể thao tự tin tỏa sáng và bền bỉ đón nắng.

Trong không khí nhộn nhịp của buổi sáng cuối tuần, dòng người trong sắc áo xanh ANESSA đã biến khu đô thị Sala thành điểm hẹn của cộng đồng yêu vận động ngoài trời. Với cung đường xanh mát, rộng mở giữa không gian đô thị hiện đại, ANESSA Run To Shine mang đến trải nghiệm chạy bộ thú vị, khuyến khích người tham gia bắt đầu ngày mới theo cách năng động, tích cực và giàu cảm hứng hơn.

ANESSA Run To Shine được xem là ngày hội của niềm vui, nơi cộng đồng yêu chạy bộ, các gia đình và những người trẻ năng động tìm thấy tiếng nói chung.

Chinh phục đường đua với thử thách độc lạ, lan tỏa tinh thần Free To Shine

Từ không khí sôi động ở vạch xuất phát, ANESSA Run To Shine dẫn dắt người tham gia bước vào hành trình vận động giàu tính tương tác thông qua chuỗi thử thách Trạm Tác Động được bố trí xen kẽ trên cung đường 5km. Các runner từ vận động viên chuyên nghiệp đến người lần đầu tham gia đều lần lượt vượt qua các trạm mô phỏng tác động môi trường thực tế như nhiệt độ cao, mồ hôi, độ ẩm và ma sát.

Thông qua chặng đua đặc biệt, ANESSA khéo léo đưa công nghệ chống nắng đến gần hơn với trải nghiệm đời sống. Mỗi thử thách đại diện cho một tác nhân gây suy yếu lớp màng lọc UV, từ đó khẳng định khả năng bảo vệ bền bỉ của dòng ANESSA Gold Milk trước mọi điều kiện khắc nghiệt.

Mỗi Trạm Tác Động được thiết kế dọc đường chạy nhằm gia tăng tính thử thách và trải nghiệm của người tham gia, kết hợp hài hòa giữa vận động thể chất và cảm xúc, giúp duy trì năng lượng xuyên suốt hành trình.

Dù phải liên tục di chuyển dưới ánh nắng và vượt qua nhiều thử thách, các runner vẫn duy trì tinh thần hứng khởi, tự tin hướng về vạch đích. Những bước chạy bền bỉ tại Sala cũng là cách ANESSA lan tỏa tinh thần "Free To Shine": tự tin tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Sức mạnh của cộng đồng "Sun-mates" và sứ mệnh lan tỏa năng lượng tích cực

Sự kiện đã tạo nên một "làn sóng xanh" mạnh mẽ, kết nối gần 1.000 cá nhân có chung niềm đam mê thành cộng đồng "Sun-mates" gắn kết. Tại đây, ranh giới về độ tuổi hay trình độ chuyên môn hoàn toàn xóa nhòa. Chúng ta có thể bắt gặp những runner chuyên nghiệp với những bước sải đầy uy lực, nhưng cũng thấy những em bé lần đầu tham gia giải chạy cùng bố mẹ, hay những nhóm bạn trẻ vừa chạy vừa chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm.

Trong sắc áo đồng điệu, các "Sun-mates" ở mọi độ tuổi cùng nhau chinh phục đường chạy và chia sẻ niềm đam mê thể thao và sự tự tin tận hưởng ánh nắng.

Xuyên suốt hành trình, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những bước chân đồng điệu, những lời cổ vũ nồng nhiệt và niềm hạnh phúc khi cùng người thân chạm tay vào vạch đích. Tấm huy chương cuối con đường không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là biểu tượng của cam kết theo đuổi lối sống tích cực giữa nhịp sống hối hả.

Trải nghiệm tại ANESSA Run To Shine càng trở nên trọn vẹn hơn nhờ sự cộng hưởng của các thương hiệu đồng hành, tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ thời trang đến công nghệ và dinh dưỡng. Nếu Coolmate và Garmin mang đến sự hỗ trợ đắc lực về trang phục cùng thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh, thì nguồn năng lượng của runner luôn được đảm bảo nhờ sự tiếp sức từ sữa hạt Vinamilk, phô mai Kiri và thức uống bổ sung ion Pocari Sweat. Bên cạnh đó, các giải pháp chăm sóc sức khỏe từ Accu-Chek cũng góp phần giúp người tham gia thấu hiểu cơ thể mình hơn trên từng dặm chạy.

Sự kết hợp đa yếu tố nâng tầm ANESSA Run To Shine vượt khỏi khuôn khổ một giải chạy thông thường, trở thành sân chơi phong cách sống lành mạnh, hiện đại.

Vượt xa khuôn khổ của một sự kiện cộng đồng, ANESSA Run To Shine là lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của việc kết nối với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị hối hả. Thông qua giải chạy này, ANESSA khẳng định cam kết đồng hành cùng sức khỏe và tinh thần năng động của cộng đồng. Hành trình 5km tại Sala có thể khép lại, nhưng tinh thần "Free To Shine" sẽ tiếp tục đồng hành cùng các runner trong cuộc sống thường nhật, trở thành động lực để mỗi cá nhân kiên trì theo đuổi những giá trị tích cực và tự tin tỏa sáng dưới ánh mặt trời mỗi ngày.

Thông tin về thương hiệu:

ANESSA là nhãn hàng Chống nắng hàng đầu Châu Á* thuộc Tập đoàn Mỹ Phẩm Shiseido Nhật Bản, với đa dạng các dòng sản phẩm chống nắng dành cho mọi nhu cầu. Hiện ANESSA đang có mặt tại các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki), và được phân phối rộng rãi tại các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp trên toàn quốc.

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ Phẩm SHISEIDO Việt Nam

* Euromonitor: Khảo sát doanh thu thị trường bán lẻ 2024 thuộc báo cáo Ngành hàng làm đẹp & chăm sóc cá nhân 2025. Định nghĩa về Châu Á từ Euromonitor. Theo tổng doanh thu của tất cả các sản phẩm thuộc nhãn hàng chống nắng ANESSA.

