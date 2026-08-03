Gần 1 triệu đồng/tuần thuê người rửa bát, đổ rác: Tôi thà bỏ tiền để đổi lấy 3 tiếng xem phim!

Trước đây tại Hàn Quốc, việc thuê người dọn nhà từng được xem là một dịch vụ xa xỉ chỉ dành cho những gia đình có điều kiện. Nhưng vài năm trở lại đây, quan niệm này đang dần thay đổi. Khi quỹ thời gian ngày càng trở nên eo hẹp, không ít người trẻ sẵn sàng bỏ tiền thuê dịch vụ chuyên nghiệp, đổi lấy vài giờ rảnh rỗi để nghỉ ngơi, học tập hoặc phát triển bản thân.

Jeong - Một nhân viên văn phòng 30 tuổi đang sống một mình tại Mapo-gu, Seoul, là một trong số đó. Trước năm 2023, việc dọn dẹp căn phòng rộng 50 m2 thường được cô tranh thủ thực hiện vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, hiện tại, Jeong đã không còn duy trì thói quen đó nữa. Mỗi tuần, cô đều đặt lịch thuê người tới nhà dọn dẹp, một lần tốn khoảng 3 tiếng. Cái giá Jeong phải trả là 50.000 won (khoảng 900.000 đồng).

“Thực ra tôi tự dọn hay thuê dịch vụ tới làm, căn nhà cũng không sạch hơn. Về cơ bản, tôi chỉ muốn có thêm thời gian ngủ, xem phim hoặc tập thể dục. Đó mới là điều tạo ra sự khác biệt” - Jeong chia sẻ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Câu chuyện của Jeong phản ánh một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong nhóm người trẻ Hàn Quốc: Trả tiền để mua lại thời gian. Không chỉ dọn nhà, các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống hiện nay còn mở rộng sang sắp xếp tủ lạnh, giặt và gấp quần áo, phân loại rác, chăm sóc thú cưng hay thậm chí dắt chó đi dạo.

Với những người trẻ sống một mình, các dịch vụ này không còn đơn thuần là sự tiện lợi mà trở thành một cách quản lý cuộc sống hiệu quả hơn.

Họ không lười biếng, họ chỉ quá bận để tự làm mọi thứ

Theo số liệu được Chính phủ Hàn Quốc công bố vào tháng 12/2025, số hộ gia đình một người (người độc thân sống 1 mình) đạt 8,045 triệu hộ vào năm 2023, tăng 6,3% so với năm trước đó. Tỷ lệ hộ gia đình một người cũng liên tục tăng, từ hơn 30% năm 2019 lên hơn 36% vào năm 2023.

Sự gia tăng của các hộ độc thân kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ việc nhà.

Choi Jong-ryeol, Giáo sư xã hội học tại Đại học Keimyung, nhận định rằng khi một người phải tự đảm nhiệm toàn bộ công việc trong nhà, các nền tảng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu trở thành một “trợ thủ đáng tin cậy”.

“Với những người sống một mình và phải tự xử lý mọi việc, các dịch vụ này giúp họ giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày” - Ông nói.

Tuy nhiên, nhiều người trẻ cho rằng việc thuê người làm việc nhà không xuất phát từ sự lười biếng như định kiến trước đây. Với họ, đây là bài toán cân bằng giữa thời gian, sức lực và giá trị nhận được.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Jeong cho rằng điều quan trọng không phải là có thể tự làm hay không, mà là liệu việc tự làm có phải lựa chọn tối ưu nhất hay không. Khi thời gian nghỉ ngơi trở nên khan hiếm, việc bỏ ra 50.000 won (khoảng 900.000 đồng) để đổi lấy vài giờ rảnh rỗi có thể là một khoản chi hợp lý.

Kim - Một sinh viên đại học tại Busan, gần đây bắt đầu sử dụng dịch vụ dọn nhà vì lịch trình quá bận rộn với việc học, làm thêm, chuẩn bị kỳ thi và tìm kiếm cơ hội việc làm.

“Giữa các buổi học, công việc bán thời gian, ôn thi và chuẩn bị hồ sơ xin việc, việc nhà là thứ đầu tiên bị gạt sang một bên” - Kim chia sẻ.

Không chỉ dịch vụ dọn dẹp, các mô hình tiết kiệm thời gian khác cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. LaundryGo - Một dịch vụ giặt là ra mắt năm 2019, ghi nhận doanh thu hàng năm tăng hơn 30 lần trong vòng 4 năm, từ 1,6 tỷ won lên gần 50 tỷ won.

Người trẻ được xem là nhóm thúc đẩy phần lớn sự phát triển này. Một nền tảng dịch vụ cho biết nhóm khách hàng ở độ tuổi 20 chiếm gần 40% lượng người sử dụng, đứng thứ hai trong số các nhóm tuổi.

Trong khảo sát gần đây của Trendmonitor, hơn 64% người tham gia ở độ tuổi 20 cho biết họ quan tâm đến những dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian, cao nhất trong tất cả nhóm tuổi.

Dr Seo Yong-gu, Giáo sư kinh doanh tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, nhận định xu hướng này khó có khả năng chậm lại. Theo ông, khi tính cả công sức, sự mệt mỏi về thể chất và thời gian dành cho việc nhà, nhiều người nhận thấy thuê ngoài có thể mang lại giá trị lớn hơn số tiền họ bỏ ra.

Các chuyên gia gọi tình trạng mà nhiều người trẻ đang trải qua là “nghèo thời gian” - khi một người không thể hoàn thành tất cả công việc cần thiết trong ngày nếu không cắt giảm thời gian ngủ hoặc nghỉ ngơi.

Đặc biệt với những người trẻ đang tìm việc, áp lực này càng rõ rệt hơn. Một nghiên cứu khu vực cho thấy người tìm việc tại Hàn Quốc dành trung bình khoảng 14 tiếng mỗi ngày cho quá trình chuẩn bị xin việc. Sau khi trừ khoảng 8 tiếng ngủ, họ chỉ còn khoảng 2 tiếng để ăn uống, đi lại, làm việc nhà, chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, việc thuê người làm việc nhà còn tác động đến trạng thái tinh thần của nhiều người trẻ. Khi công việc bận rộn khiến không gian sống trở nên bừa bộn, nhiều người cảm thấy căng thẳng, tự trách bản thân vì không thể duy trì một căn nhà gọn gàng.