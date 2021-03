Game thủ 16 tuổi giết người, giấu xác, cướp tài sản

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nghĩa khai nhận, trong thời gian quen nhau, Nghĩa biết Thái Quang Minh (SN 1993, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B), đeo trang sức có giá trị. Do cần tiền chuộc 2 chiếc xe mô tô của gia đang cầm cố lấy tiền chơi game, Nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản của Minh. Khoảng 19h ngày 23/3, Minh điều khiển xe mô tô BKS 67E1-401.07 đến nhà chở Nghĩa đi chơi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nghĩa mang theo 1 con dao Thái Lan. Sau khi đi ăn uống xong, đến khoảng 22h30’ cùng ngày, Nghĩa chủ động kêu Minh chở vào khu đô thị mới. Khi đến đoạn vắng thuộc khu vực tổ 18 (khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc), Nghĩa kêu Minh dừng lại. Minh vừa dừng xe thì Nghĩa cầm dao kề vào cổ yêu cầu Minh gỡ sợi dây chuyền bằng vàng trắng đang đeo trên cổ đưa cho Nghĩa.

Đối tượng Nghĩa

Sau đó, Nghĩa lấy 500.000 đồng, sợi dây chuyền và xe mô tô của Minh. Trên đường tẩu thoát, khi đến khu vực tổ 11, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, sợ bị phát hiện, Nghĩa đẩy chiếc xe mô tô của Minh xuống kênh. Sáng hôm sau (ngày 24/3), Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được đi bán với số tiền trên 34,4 triệu đồng để chơi game. Minh chống cự và tri hô liền bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ.



Hoảng sợ, Minh bỏ chạy, Nghĩa đuổi theo quật ngã xuống đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và ngực Minh. Thấy Minh đã chết, Nghĩa lấy xe mô tô chở xác Minh và đem cây dao gây án đi giấu.

Hung khí vụ án

Đến khoảng 10h ngày 24/3, Công an TP. Châu Đốc đã bắt giữ được Nghĩa và thu hồi tang vật cùng cây dao gây án. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện chiếc xe mô tô của Minh ở dưới kênh với nhiều vết máu, Công an TP. Châu Đốc tiến hành triển khai lực lượng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an xác đinh được Nghĩa là đối tượng gây án.