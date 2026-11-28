Mới đây, khu vực nuôi giữ gà Hồ tại Lạc Thổ, phường Thuận Thành, Bắc Ninh được xác định nằm trong phạm vi dự kiến không được phép chăn nuôi. Theo số liệu của UBND phường, 23 hộ dân đang nuôi giữ 932 con gà Hồ gốc, gồm 264 con mái, 123 con trống và 545 gà con.

Trước đó, ngày 13/11, UBND phường Thuận Thành đã gửi Văn bản số 1804/UBND-KTHT&ĐT đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh. Theo đó, phường đề xuất bổ sung quy định cho phép tiếp tục nuôi gà Hồ theo quy mô hộ gia đình. Phạm vi đề xuất gồm tổ dân phố Lạc Thổ và một số tổ dân phố lân cận.

Vì sao Bắc Ninh dự kiến không cho phép chăn nuôi ở một số khu vực?

Theo Công văn 3392 ngày 4/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đề nghị xã, phường rà soát nơi đông dân cư, khó phòng dịch hoặc khó xử lý chất thải. Nguy cơ ô nhiễm nước, không khí và tiếng ồn là căn cứ. Diện rà soát có cả khu quy hoạch đô thị, khu dân cư tập trung, nơi có trường học, cơ sở y tế hoặc chợ.

Gà Hồ là giống gia cầm quý của Việt Nam, gắn liền với phong tục dân gian và văn hóa ẩm thực - Ảnh: Đăng Chương

Tiến sĩ khoa học Lê Thị Thúy, người chủ trì đề tài bảo tồn giống gà Hồ tại Viện Chăn nuôi quốc gia, nhận định đây là một trong hơn 20 loại gia cầm quý hiếm của Việt Nam. Bà cho biết công tác bảo tồn khi đó được thực hiện theo hai phương thức: Lưu giữ mẫu gen và duy trì đàn giống tại nông trại. Việc lưu giữ mẫu gen giúp hạn chế rủi ro và bảo tồn nguồn gen trong thời gian dài.

Tháng 10/2026, Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam dẫn kết quả rà soát cho biết có 4.545 cơ sở trong vùng dự kiến không cho phép chăn nuôi, gồm 4.523 nông hộ, với 187.109 con gia cầm. Dự kiến hỗ trợ hơn 16,6 tỷ đồng để di dời, đầu tư thiết bị và chuyển đổi nghề. Theo dự thảo, cơ sở ở đây hoạt động trước khi nghị quyết có hiệu lực (dự kiến 1/1/2027) phải chuyển đến nơi phù hợp hoặc dừng nuôi chậm nhất ngày 31/12/2028.

Từ tục thi gà luộc đến linh vật Đại hội Thể thao trong nhà châu Á

Lạc Thổ là quê hương của giống gà Hồ, dân gian còn gọi là gà tiến vua. Trang thông tin du lịch quốc gia ngày 28/5/2012 dẫn Dư địa chí Bắc Ninh có câu "Xã này thờ thần, lấy gà làm giống quý…".

Để gà lễ đứng được trên mâm, người dân dùng thanh tre và lạt cố định tư thế trước khi luộc - Ảnh: VOV

Sách ghi gà lớn 12-13 cân ta, gà nhỏ 8-9 cân ta. Quy đổi theo mức 0,6 kg/cân ta, hai khoảng tương ứng 7,2-7,8 kg và 4,8-5,4 kg. Số quy đổi tham khảo do chưa xác định được niên đại và hệ đo lường sử dụng trong bản sách gốc.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam năm 2018, xưa kia làng có tục thi gà luộc vào mùng 4 Tết. Làng chia thành 17 giáp, mỗi giáp chọn gia đình tiêu biểu để nuôi gà dự thi. Gia chủ phải giữ bí mật về con gà cho đến lúc lật khăn đỏ trình ban giám khảo. Sau phần thi, những con gà đẹp được dâng cúng thành hoàng rồi dùng để đãi dân làng.

Gà lễ đạt giải phải đứng vững trên mâm, da vàng, hai cánh thẳng, đầu và mỏ không ngẩng lên hay chúc xuống, các bộ phận còn nguyên vẹn - Clip: Yêu dân tộc Việt Nam

Tục thi gián đoạn từ năm 1946. Khi người dân trở về quê sau chiến tranh, đàn gà chỉ còn vài chục con và đã bị lai tạp. Năm 1991, ông Nguyễn Đăng Chung đề xuất lập tổ nuôi gà, với bảy cụ ông, cụ bà tham gia. Họ gặp những người lớn tuổi để ghi chép kỹ thuật nuôi, cân nặng và chiều cao làm căn cứ khôi phục giống.

Năm 1993, làng thi lại, chấm gà sống, thưởng thuốc lá và trà. Con nặng nhất đạt 5,2 kg, được giữ trưng bày vì đã mất khả năng sinh sản. Năm sau, chuyên gia chăn nuôi tổ chức hội thảo tại làng. Hội thi chấm gà trống, gà mái và cặp gà đẹp vào ngày 10 tháng 2 âm lịch hàng năm.

Lạc Thổ là quê hương của giống gà Hồ, còn được dân gian gọi là gà tiến vua - Ảnh: Tổng hợp

Trong quan niệm dân gian, gà trống tượng trưng cho năm phẩm chất Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tín. Mào, dáng chân, tiếng gáy và cách gà gọi đàn được người xưa liên hệ với những đức tính của người quân tử. Hình tượng con gà cũng xuất hiện trong tranh Đông Hồ, như Gà Đại Cát hay những bức tranh đàn gà quây quần, gửi gắm ước vọng về cuộc sống sung túc, gia đình hòa thuận.

Ngày 22/10/2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố biểu trưng, linh vật và bài hát của Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ ba tại Việt Nam năm 2009. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, 82 tác giả gửi 175 bài thi biểu trưng và 45 bài thi linh vật. Mẫu linh vật lấy hình tượng gà Hồ của Cù Hồng Sơn (Hà Nội) được lựa chọn làm linh vật của đại hội.

Những cặp gà đẹp có giá hơn 30 triệu đồng

Người nuôi gà Hồ có một hệ thống tên gọi riêng để phân biệt ngoại hình. Gà trống thường có hai màu lông chính là mã mận, màu đỏ đậm như quả mận chín, và mã lĩnh, màu đen ánh xanh. Gà mái có mã thó - màu đất thó; mã sẻ - màu lông chim sẻ, và mã nhãn - màu vỏ quả nhãn khô.

Những con gà đẹp còn được xem xét dáng đầu, mào, cánh, chân và đuôi. Đuôi nơm là cách gọi bộ lông đuôi xòe như chiếc nơm bắt cá. Người dân cũng dùng những tên như đầu công, chân hạt đậu để mô tả đặc điểm ngoại hình. Các tiêu chí này được coi trọng trong quá trình chọn gà dự thi.

Một cặp gà Hồ trống mái thuộc hàng "quân tử - mỹ nhân" - Ảnh: Người lao động

Một công trình của nhóm Nguyễn Văn Duy và các cộng sự thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Liège (Bỉ), công bố năm 2016 trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, khảo sát gà Hồ tại 20 nông hộ từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2015. Trong số 128 con được khảo sát ngoại hình, gà trống nặng trung bình 3,78kg và gà mái là 2,64kg.

Theo Báo Bắc Ninh, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Lạc Thổ xuất bán khoảng 400-500 con gà thương phẩm nặng từ 4kg trở lên. Hầu hết khách đặt hàng từ khoảng tháng 10 âm lịch. Gà nặng 4kg có giá bình quân 400.000 đồng/kg, tương đương 1,6 triệu đồng một con. Riêng một vài cặp đẹp, trọng lượng lớn được khách trả hơn 30 triệu đồng.

Ở Lạc Thổ, người nuôi thường mất ít nhất một năm mới có một lứa gà thịt. Gà Hồ được dùng làm lễ vật cúng gia tiên hoặc quà biếu vào các dịp quan trọng. Thịt chắc, thơm và da ít bị tróc khi luộc là những ưu điểm được người nuôi địa phương ghi nhận.

Gà trống có hai màu lông chính: mã mận (đỏ như mận chín), mã lĩnh (đen ánh xanh) - Ảnh: VOV

Năm 2020, nhóm tác giả thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Liège (Bỉ) công bố nghiên cứu trên tạp chí Animals, so sánh gà Hồ với gà Đông Tảo trong điều kiện sử dụng thức ăn thương mại. Thí nghiệm sinh trưởng theo dõi 250 con gà của hai giống trong 28 tuần; một thí nghiệm khác theo dõi 36 gà mái Hồ và 32 gà mái Đông Tảo trong 52 tuần đẻ trứng.

Các nhà khoa học nhận thấy hai giống gà có tốc độ sinh trưởng tương đương nhưng hiệu quả sử dụng thức ăn thấp hơn gà thịt công nghiệp. Tuổi giết mổ ảnh hưởng đến tỷ lệ thân thịt; trong điều kiện thí nghiệm, giai đoạn 16-20 tuần có thể thuận lợi hơn 28 tuần về một số chỉ tiêu.

Người Lạc Thổ giữ giống gà Hồ ra sao?

Gà Hồ khó tăng đàn dù bán được giá cao. Năm 2022, ông Nguyễn Văn An, chủ nhiệm dự án phục tráng, chọn lọc và nhân giống gà Hồ của Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ Khoa học công nghệ Bắc Ninh cho biết, gà Hồ bắt đầu đẻ ở 219 ngày tuổi, mỗi mái cho 12,5 quả trứng mỗi lứa. Tỷ lệ trứng có phôi là 73,8%, số gà con nở ra bình quân mỗi mái trong một năm là 35,7 con.

Gà mái có ba màu: mã thó (màu đất thó), mã sẻ (màu lông chim sẻ) và mã nhãn (màu vỏ nhãn khô) - Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN

Cũng trong công trình năm 2016, nhóm Nguyễn Văn Duy và các cộng sự theo dõi sản lượng trứng của 66 gà mái và khảo sát chất lượng 29 quả trứng, ghi nhận trung bình 12,73 quả/ổ và 72,81% trứng có phôi. Nhóm nghiên cứu đề xuất tiếp tục cải thiện năng suất sinh sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong nghiên cứu quốc tế năm 2020 ghi nhận 45,9% trứng gà Hồ và 58,95% trứng gà Đông Tảo đưa vào ấp đã nở. Điều kiện khảo sát khác nhau, song cải thiện khả năng sinh sản có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn giống.

Việc chăn nuôi gà Hồ đem lại nguồn thu rất cao cho người dân Lạc Thổ - Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN

Các hộ chăn nuôi gà Hồ với quy mô đàn nhỏ trong phạm vi hẹp nên khó quản lý phối giống, tăng nguy cơ giao phối cận huyết, suy thoái nguồn gen. Năm 2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố nghiên cứu về ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh đến năng suất sinh sản của gà Hồ.

Năm 2015, Học viện giới thiệu đề tài nghiên cứu đặc điểm kiểu gen và kiểu hình của gà Hồ và gà Đông Tảo của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Duy. Nhóm tại Khoa Chăn nuôi gắn thẻ cánh theo dõi lý lịch, ghép đôi theo gia đình để giảm cận huyết, đồng thời ứng dụng kỹ thuật phân tích biến thể di truyền SNP để phục vụ bảo tồn.

Gia đình anh Trong có 4 thế hệ cùng chăn nuôi gà Hồ - Ảnh: Thế Trong

Gia đình anh Nguyễn Thế Trong, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ nuôi gà Hồ có 4 thế hệ cùng chăn nuôi. Hằng ngày, anh dậy sớm nấu cám cho đàn gà ăn. Khẩu phần thức ăn thay đổi theo độ tuổi, từ cám gạo, tấm gạo khi gà nhỏ đến phối trộn ngô, gạo, rau xanh và vi chất khi gà lớn.

Tháng 2/2026, Lạc Thổ còn khoảng 1.000 con gà Hồ, một nửa là đàn sinh sản và câu lạc bộ nuôi gà Hồ còn chưa đến 30 thành viên. Tháng 1/2017, Bắc Ninh công bố nhãn hiệu tập thể "Gà Hồ, Thuận Thành - Bắc Ninh". Tại thời điểm đó, Lạc Thổ có hơn 100 hộ nuôi, gần 1.500 con gà sinh sản, cung cấp gần 10.000 con giống và gần 1.000 con thương phẩm mỗi năm.

Giai đoạn 2020-2021, dự án phục tráng do ông Nguyễn Văn An chủ trì lập điểm nuôi tại Lạc Thổ, Việt Đoàn và Đại Lai. Kết quả năm 2022 ghi nhận gà Hồ thương phẩm sinh trưởng và phát triển bình thường tại những vùng nuôi ngoài quê gốc, mở thêm hướng tăng đàn, trong khi duy trì nghề nuôi ở Lạc Thổ còn có ý nghĩa gìn giữ phong tục và kinh nghiệm của người dân.