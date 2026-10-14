Ga giường giao mùa: vì sao TENCEL Lyocell mát và khô thoáng

Tháng Mười, Sài Gòn vẫn còn những cơn mưa chiều kéo dài tới tối. Quần áo phơi ngoài ban công hai hôm chưa khô hẳn, sàn nhà lúc nào cũng rin rít. Đêm nằm xuống, quạt bật rồi mà lưng vẫn dính vào ga. Nhiều người đổ tại trời nóng. Thật ra phần lớn cái khó chịu ấy đến từ độ ẩm, và từ chính tấm vải đang trải trên nệm.

Ngoài Hà Nội lúc này lại ngược hẳn. Trời bắt đầu hanh, trưa còn oi nhưng gần sáng đã phải kéo chăn. Hai thành phố, hai kiểu thời tiết, mà mỗi dịp giao mùa nhà nào cũng hỏi cùng một câu: thay ga gì bây giờ?

Vì sao trời ẩm lại khó ngủ đến vậy

Khi không khí đã gần bão hoà hơi nước, mồ hôi trên da bay hơi rất chậm. Tấm ga hút lấy phần ẩm đó nhưng không kịp nhả ra, thế là cả đêm mình nằm trên một lớp vải âm ẩm, chạm vào thấy bết, nặng và lành lạnh.

Vải càng dày, dệt càng chặt thì cảm giác này càng rõ. Vì vậy, đổi chất liệu ga nhiều khi hiệu quả hơn hạ thêm vài độ máy lạnh. Phòng đóng kín cả ngày cũng góp phần: hơi ẩm từ quần áo phơi trong nhà, từ nhà tắm không có lối thoát, đêm xuống đọng hết vào chăn gối. Mở cửa sổ một lúc vào buổi sáng khô ráo, hoặc bật quạt hút ở nhà tắm sau khi tắm, cũng giúp phòng ngủ bớt nặng hơi.

Bộ chăn ga gối TENCEL 60s hoạ tiết Jade, tông xanh mát cho những đêm còn oi.

Sợi TENCEL làm gì với mồ hôi

TENCEL Lyocell là sợi làm từ bột gỗ bạch đàn. Soi dưới kính hiển vi, mỗi sợi gồm rất nhiều vi sợi nhỏ ưa nước. Hơi ẩm từ da được kéo vào lõi sợi rồi thoát dần ra ngoài, nên phần vải áp vào lưng vẫn khô. Sợi lại trơn và đều, ít xơ, vừa nằm xuống đã thấy mát.

Loại 60s dệt 310 sợi trên mỗi inch, mặt vải mịn và rủ, trải lên nệm thì ôm theo chứ không vểnh góc. Ai muốn thử có thể tìm tới các dòng chăn ga TENCEL Melinen . Có điều loại vải này nên sờ tận tay một lần, vì độ mát của lyocell phải chạm vào mới biết.

Bộ chăn ga gối TENCEL 60s màu Matcha, mặt vải rủ và mát tay.

Lúc nào thì quay về với cotton

TENCEL hợp nhất với những tháng nóng ẩm. Khi trời đã khô và se lạnh, cotton lại dễ chịu hơn. Cotton satin 60s 310TC dệt kiểu satin nên mặt vải bóng nhẹ, mượt, trải lên giường phẳng và đứng, giặt máy thoải mái. Washed cotton được giặt sẵn từ xưởng, cầm lên đã thấy mềm, mặt vải nhăn tự nhiên, hợp với phòng ngủ tông gỗ, tông đất.

Nhiều nhà giải bài toán giao mùa bằng hai bộ: một bộ TENCEL cho mùa mưa, một bộ cotton cho những tháng hanh khô. Ga được nghỉ giữa các lần giặt, nhờ vậy cũng bền hơn.

Chọn màu cũng có mẹo. Mùa mưa nhà ít nắng, phòng ngủ dễ tối và bí. Ga màu sáng như kem, xám nhạt hay xanh nhạt làm căn phòng nhẹ hẳn đi, lại dễ thấy vết ố để kịp giặt. Sang những tháng hanh, đổi sang tông đất, tông gỗ cho phòng ấm mắt hơn, cũng là cách nhắc cả nhà rằng trời đã sang mùa.

Còn ngoài Bắc thì sao

Với Hà Nội, tháng Mười là lúc khó chọn nhất. Ban ngày có hôm vẫn ba mươi độ, nửa đêm đã xuống dưới hai mươi. Đắp chăn dày thì đầu hôm nóng, đắp mỏng thì gần sáng co ro. Nhiều nhà xử lý bằng một tấm ga thoáng phía dưới và một chiếc chăn vừa phải phía trên, lạnh thì kéo lên, nóng thì gạt ra.

Trời hanh còn làm da khô và dễ ngứa, nhất là ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Lúc này mặt vải mịn, ít xơ sẽ dễ chịu hơn loại vải thô ráp. Cũng nên để ý độ ẩm trong phòng: nếu sáng dậy thấy môi khô, mũi khô, một chậu nước nhỏ hay máy tạo ẩm đặt góc phòng sẽ đỡ hơn nhiều.

Bộ washed cotton màu Beige, mặt vải mộc, hợp những tháng hanh khô.

Giặt phơi giữa mùa mưa

Mùa này, giặt ga mà phơi không khô thì coi như công cốc, vải ẩm để qua đêm là có mùi. Có máy sấy thì tốt nhất. Không có thì phơi chỗ gió lùa, đừng ham chỗ nắng gắt, và đợi khô hẳn cả phần mép chun rồi mới gấp cất. Thay ga cũng nên dày hơn ngày thường, tuần một lần là vừa. Riêng ga TENCEL thì lộn trái trước khi cho vào máy và chọn chế độ giặt nhẹ, mặt vải sẽ giữ được độ mịn lâu hơn.

Mua online thì nhớ đo cả độ dày nệm chứ không chỉ bề ngang. Nệm dày mà chọn ga chun nông thì góc nào cũng tuột. Ga bây giờ có đủ cỡ từ 1m2 đến 2m, lại chia theo độ dày nệm, đo đúng một lần là xong.

Bộ TENCEL 60s hoạ tiết Lupins trải trên giường gỗ sáng màu.