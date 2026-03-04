Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi khiếm nhã trong quán phở, khiến nhiều người xôn xao. Theo đoạn clip, sự việc xảy ra vào ngày 2/3 tại một quán phở ở Hà Nội.

Theo hình ảnh ghi lại, khi hai cô gái đang ngồi ăn phở thì một người đàn ông đầu trọc tiến lại gần, đề nghị cô gái ngồi vào ghế bên trong để nhường chỗ cho mình.

Đáng nói, sau đó người đàn ông này đã có loạt hành động đụng chạm “khiếm nhã”, khiến vị khách nữ sợ hãi, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Người đàn ông có hành động khiếm nhã với vị khách nữ trong quán phở

Lúc này, chủ quán phát hiện sự việc, lập tức tiến lại gần, chỉ tay và nói lớn: “Chú đi ra ngoài, cháu không bán cho chú nữa. Cháu mời chú đi ra ngoài”. Thậm chí, chủ quán còn đề nghị nhân viên gọi điện cho chồng mình ra giải quyết sự việc.

Khi người đàn ông móc tiền ra, đề nghị gọi phở, chủ quán vẫn nhất quyết từ chối phục vụ. “Hành động của chú như thế là biến thái. Ở đây nhiều bàn sao chú không ngồi, chú vào tận đó làm gì? Chú đi ra đi, đừng bao giờ vào nhà cháu nữa. Cháu không bán cho chú. Từ giờ cháu không bán cho chú nữa, chú đi ra đi. Chú hành xử như thế chú có thấy xấu hổ không?”, chủ quán lớn tiếng chất vấn.

Chủ quán phở chỉ tay yêu cầu người đàn ông phải rời khỏi quán (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn lấn lá, không chịu rời khỏi quán. Mãi sau khi chị chủ quán gọi điện cho chồng, nghe giọng người đàn ông trong điện thoại, người này mới vội vã đi ra ngoài.

Sau đó, chủ quán phở đã gửi lời xin lỗi tới hai vị khách nữ vì bận làm hàng nên không kịp xử lý tình huống ngay từ đầu, khiến hai bạn phải sợ hãi.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi phản cảm của người đàn ông, đồng thời dành lời khen cho cách xử lý dứt khoát của chủ quán. Không ít ý kiến cho rằng, việc thẳng thắn từ chối phục vụ và yêu cầu người này rời đi là hành động cần thiết để bảo vệ khách hàng, đặc biệt là phụ nữ.

“Xem mà vừa tức vừa sợ thay cho hai cô gái. May mà chị chủ quán lên tiếng kịp thời”, một tài khoản bình luận. Tài khoản khác viết: “Làm ăn nhưng không vì tiền mà bỏ qua chuyện sai trái, quá đáng khen”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng hỏi xin địa chỉ quán phở để đến ủng hộ, cho rằng thái độ cứng rắn của chủ quán đã tạo cảm giác an tâm cho khách. Một số ý kiến đề nghị cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi quấy rối nơi công cộng, tránh để tái diễn sự việc tương tự.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo Dân trí, chị Hiền – chủ quán phở tại Tam Khương (phường Kim Liên, Hà Nội) cho biết thời điểm xảy ra sự việc khoảng 10h sáng, khi lượng khách bắt đầu thưa dần. Lúc này, trong quán chỉ còn khoảng 4-5 khách.

Ban đầu, người đàn ông ngồi ở bàn khác. Sau đó, khi thấy hai cô gái trẻ ngồi bàn gần đó, người này tiến tới, khoác vai một cô gái và bắt đầu có hành vi thiếu chuẩn mực.

“Tôi nói rất gay gắt và khẳng định không tiếp những khách có hành vi thiếu chuẩn mực, không đứng đắn. Thấy thái độ quyết liệt của tôi, người đàn ông chỉ giải thích loanh quanh rằng muốn ngồi cùng bàn với hai cô gái”, chủ quán nói.

Theo chị Hiền, sau sự việc, chị đã trích xuất hình ảnh từ camera giám sát và chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân nhằm cảnh báo mọi người cần thận trọng trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chị Hiền cho biết thêm, tối 3/3, gia đình người đàn ông đã tới quán gửi lời xin lỗi. Theo chia sẻ của người thân, vị khách nam này vốn có vấn đề về sức khỏe. “Sau khi lắng nghe chia sẻ từ phía gia đình, tôi chấp nhận lời xin lỗi và nhắn nhủ họ cần sát sao, chú ý hơn tới người nhà”, chị Hiền nói.