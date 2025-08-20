Funiki "trình làng" BST máy lọc nước mới

Trong đời sống hiện đại, thiết bị gia dụng không chỉ cần đáp ứng công năng mà còn góp phần làm đẹp không gian sống. Kế thừa giá trị bền vững từ Tập đoàn Hòa Phát, Funiki ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới với màu sắc đa dạng, vừa đảm bảo nguồn nước sạch, an toàn cho cả gia đình, vừa hài hòa với nhiều phong cách nội thất.

Với lợi thế tự chủ sản xuất, Funiki phát triển bộ sưu tập máy lọc nước mới theo định hướng kết hợp giữa thiết kế và công năng. Sản phẩm được nghiên cứu trên nhu cầu sử dụng thực tế, thiết kế được cải tiến về màu sắc, đồng thời tích hợp công nghệ lọc sạch phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chia sẻ về định hướng sản phẩm, bà Lê Hạnh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phân phối Thống Nhất, Tổng thầu phân phối của máy lọc nước Funiki, cho biết: "Máy lọc nước Funiki sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, độc quyền, tích hợp nhiều cải tiến cả về tính năng lẫn thẩm mỹ. Việc phân phối dòng sản phẩm này là cơ hội để các nhà phân phối mở rộng kinh doanh, đồng thời mang đến lựa chọn chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Việt."

Thiết kế màu sắc đa dạng, hài hòa không gian sống

Với các gia đình hiện đại, màu sắc và thiết kế ngày càng được xem là tiêu chí quan trọng khi chọn lựa thiết bị gia dụng, bên cạnh công năng và chất lượng.

Chị Trang (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ: "Khi chọn đồ gia dụng cho cả nhà, tôi cân nhắc cả hai yếu tố công nghệ và thẩm mỹ sao cho hợp lý khi đặt trong nhà."

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong không gian sống, Funiki giới thiệu bộ sưu tập máy lọc nước với ba màu sắc: Trắng Lông Sói Bắc Âu, Nâu Socola Dubai và Ngọc Trai Đen.

Phiên bản Ngọc Trai Đen, lựa chọn hài hòa cho không gian bếp hiện đại

Bảng màu mới của máy lọc nước Funiki gồm ba tông màu đa dạng, giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất, từ cổ điển đến hiện đại. Người dùng có thể lựa chọn màu trắng Lông Sói, nâu Socola hay Ngọc trai đen để tạo điểm nhấn cho không gian.

Funiki cung cấp đa dạng kiểu dáng, từ tủ đứng đến âm tủ, giúp máy dễ dàng bố trí ở nhiều không gian, từ căn bếp đến phòng khách chung.

Công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu nước sạch

Máy lọc nước Funiki được trang bị hệ thống lọc đa tầng lên đến 13 cấp công nghệ tấm màng RO từ Mỹ, giúp loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn, tạp chất và kim loại nặng.

Một số dòng máy lọc nước Funiki mới tích hợp công nghệ điện phân với màng ngăn, cung cấp gấp đôi hàm lượng hydrogen trong nước so với công nghệ thông thường, được cho là có tác dụng ngăn ngừa các tác nhân gây lão hóa. Điện cực Titanium phủ Platinum đảm bảo tuổi thọ lên đến 50 năm, mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài.

Kết hợp công nghệ hiện đại với thiết kế tinh tế, máy lọc nước Funiki mang đến trải nghiệm sống tiện nghi cho cả gia đình

Hướng đến lối sống xanh bền vững, Funiki ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới với công nghệ làm lạnh Block kết hợp đầu bơm Headon, vừa tiết kiệm điện năng, vừa thân thiện với môi trường.

Với bộ sưu tập máy lọc nước mới, Funiki mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho cả gia đình. Sản phẩm kết hợp thiết kế hiện đại, công năng tối ưu cùng chế độ bảo hành lên tới 36 tháng, thể hiện cam kết bền vững và đồng hành lâu dài cùng mỗi tổ ấm Việt.