Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An kỷ niệm 10 năm hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Trong suốt một thập kỷ qua, khu nghỉ dưỡng không ngừng mở rộng và phát triển các hình thức trải nghiệm dành cho du khách tại miền Trung Việt Nam, từ việc nâng cấp các biệt thự, giới thiệu những phong cách ẩm thực mới đến các chương trình chăm sóc sức khỏe. Những thay đổi này vẫn nhất quán với định hướng ban đầu của khu nghỉ dưỡng về một phong cách nghỉ dưỡng sang trọng gắn liền với bản sắc địa phương.

Tháng 12 này, Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An kỷ niệm 10 năm phát triển và mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ

Ông Marcel Oostenbrink, Tổng Giám đốc Four Seasons Resort The Nam Hai chia sẻ: "Sau 10 năm, Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An vẫn giữ vững những giá trị đã làm nên bản sắc riêng, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng những kỳ vọng của du khách. Trong chặng đường tiếp theo, chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến những cơ hội để du khách khám phá và kết nối sâu sắc hơn với di sản, văn hóa và vẻ đẹp của Hội An".

Những nỗ lực không ngừng trong suốt một thập kỷ qua của khu nghỉ dưỡng cũng được ghi nhận qua các giải thưởng và xếp hạng quốc tế. Khu nghỉ dưỡng đã liên tục được Forbes Travel Guide xếp hạng Năm Sao (Five-Star) trong 8 năm, đồng thời được trao hai Michelin Key vào năm 2026. Những ghi nhận này phản ánh chất lượng dịch vụ nhất quán cùng tinh thần hiếu khách nồng hậu và tận tâm đã được duy trì tại khu nghỉ dưỡng.

Tọa lạc gần Phố cổ Hội An - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, Four Seasons Resort The Nam Hai là khu nghỉ dưỡng toàn biệt thự (all-villa) trải dài bên bờ biển miền Trung.

Biệt thự nâng cấp toàn diện

Các biệt thự sau nâng cấp sở hữu diện mạo mới với nội thất hiện đại, đồng thời giữ gìn dấu ấn bản địa đã làm nên tên tuổi khu nghỉ dưỡng. Lấy cảm hứng từ nhà vườn Huế đương đại, các Biệt thự Một Phòng ngủ và Biệt thự Gia đình kết hợp hài hòa kiến trúc đặc trưng như mái gỗ, bố cục phong thủy, phản và tầm nhìn hướng biển với màu sắc, chất liệu, ánh sáng cùng chi tiết thủ công địa phương.

Trong khi đó, các Biệt thự Signature Ba Phòng ngủ có hồ bơi được làm mới theo phong cách ven biển đương đại, với không gian rộng rãi, linh hoạt, phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ và nhóm bạn. Nội thất gam màu dịu nhẹ, hồ bơi vô cực và khu vườn riêng mang đến không gian thư giãn, gắn kết giữa thiên nhiên và những trải nghiệm nghỉ dưỡng chung.

Không gian nghỉ dưỡng riêng tư tại Four Seasons Resort The Nam Hai, lấy cảm hứng từ kiến trúc và văn hóa Việt Nam.

Hành trình ẩm thực không ngừng đổi mới

Từ những ý tưởng ẩm thực mới, thực đơn thay đổi theo mùa đến các chương trình hợp tác cùng những đầu bếp khách mời, Four Seasons Resort The Nam Hai không ngừng đổi mới trải nghiệm thưởng thức của du khách.

Khu vườn hữu cơ tại The Nam Hai cung cấp nguồn rau củ và thảo mộc tươi cho các nhà hàng, góp phần đưa những sản vật địa phương vào trải nghiệm ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng.

Tại Lá Sen, thực đơn mới lấy cảm hứng từ vùng duyên hải miền Trung, kết hợp văn hóa ẩm thực địa phương với phong cách chế biến đương đại. Dưới bàn tay Bếp trưởng Heath Gordon, những công thức quen thuộc được làm mới, tôn vinh chiều sâu hương vị và sản vật bản địa, với nguyên liệu bền vững, trong đó có rau củ từ vườn hữu cơ của khu nghỉ dưỡng.

Không gian nghỉ dưỡng riêng tư tại Four Seasons Resort The Nam Hai, lấy cảm hứng từ kiến trúc và văn hóa Việt Nam.

Tại NAYUU, nhà hàng omakase đầu tiên của khu vực, nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản được thể hiện trọn vẹn qua trải nghiệm dùng bữa tại quầy. Thực đơn theo mùa của Bếp trưởng Alex Moranda giới thiệu những kỹ thuật chế biến truyền thống, thịt bò Wagyu Nhật Bản và hải sản từ chợ Toyosu nổi tiếng của Tokyo, kết hợp cùng bộ sưu tập sake tươi rót từ vòi (sparkling draft sake) duy nhất tại Hội An.

NAYUU tại Four Seasons Resort The Nam Hai mang đến trải nghiệm omakase tinh tế, nơi những nguyên liệu theo mùa được chế biến trực tiếp tại quầy theo phong cách ẩm thực Nhật

The Nam Hai Cooking Academy tại Four Seasons Resort The Nam Hai đưa du khách vào hành trình khám phá ẩm thực Việt, từ việc tìm hiểu nguyên liệu đến thực hành những món ăn truyền thống.

Ra mắt bên bờ biển vào năm ngoái, Sol & Sao bar chuyển mình theo nhịp điệu của ngày mới, từ những tách espresso buổi sáng đến cocktail dưới bầu trời đầy sao và các món tapas Việt Nam. Sở hữu bộ sưu tập sherry lớn nhất Việt Nam, quầy bar mang đến một không gian thư thái khác biệt để tận hưởng những khoảnh khắc bên Biển Đông.

Sol & Sao tại Four Seasons Resort The Nam Hai là điểm hẹn bên biển, nơi du khách có thể thưởng thức cocktail, tapas Việt Nam và ngắm bầu trời đêm trong không gian thư thái

Gắn kết với văn hóa và di sản địa phương

Trên khuôn viên 35 ha, những đầm sen, khu vườn xanh mướt và lối đi rợp bóng kết nối các biệt thự riêng tư với bãi biển Hà My. Vườn rau, thảo mộc cung cấp nguyên liệu tươi cho nhà hàng và Học viện Nấu ăn, nơi du khách khám phá, thực hành chế biến các món ăn đặc trưng của Việt Nam. Những trải nghiệm như thăm ngôi đền trong khuôn viên, tham gia nghi thức Thắp Nến và Chúc Mẹ Trái Đất Ngủ Ngon cũng góp phần đưa truyền thống địa phương vào hành trình nghỉ dưỡng.

Từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể tham gia các chuyến tham quan riêng đến ba Di sản Thế giới được UNESCO công nhận: Phố cổ Hội An, Quần thể Di tích Cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn. Các hành trình thiết kế riêng còn mở ra cơ hội tìm hiểu đời sống làng chài, văn hóa ven sông và nghề thủ công truyền thống, nổi bật là trải nghiệm “Khám phá Nghệ thuật Thủ công và Tinh hoa Ẩm thực Hội An”, đưa du khách đến những căn bếp gia đình và xưởng thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

The Heart of the Earth Spa

Heart of the Earth Spa hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp các liệu trình trị liệu bằng âm thanh từ chén pha lê ở tần số 432 Hz cùng các buổi yoga và thiền hằng ngày. Bên cạnh đó, chuyên gia trị liệu khách mời và các chương trình phục hồi sức khỏe thường niên mang đến đa dạng trải nghiệm, giúp du khách thư giãn và tìm lại sự cân bằng.

Chất lượng chăm sóc sức khỏe của khu nghỉ dưỡng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, nổi bật là danh hiệu Best Spa Resort in Vietnam tại The Luxury Spa Edit Global Spa Awards 2026 và Best Global Wellness Resort of the Year do SpaChina bình chọn trong ba năm liên tiếp.

Heart of the Earth Spa tại Four Seasons Resort The Nam Hai kết hợp thiền định và các liệu pháp chăm sóc sức khỏe trong không gian thanh tĩnh giữa thiên nhiên.

Ưu đãi kỷ niệm 10 năm

Nhân dấu mốc 10 năm, Four Seasons Resort The Nam Hai mời du khách cùng hòa vào hành trình kỷ niệm với một ưu đãi đặc biệt, lấy cảm hứng từ bốn yếu tố định hình mỗi kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng: văn hóa, sức khoẻ, thiết kế và ẩm thực. Áp dụng cho kỳ nghỉ tối thiểu ba đêm từ ngày 20/11 đến 20/12/2026, ưu đãi bao gồm bữa sáng hằng ngày dành cho hai khách và lựa chọn hai trong số các trải nghiệm sau:

- Hành trình Khám phá dấu ấn kiến trúc của Hội An cùng hướng dẫn viên

- Trải nghiệm Thiền nổi trên mặt nước.

- Trải nghiệm Học viện Nấu ăn

Bữa trưa ba món tại Lá Sen hoặc tiệc trà chiều tại Sol & Sao được thiết kế riêng cho kỷ niệm 10 năm. Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, vui lòng liên hệ reservations.hoian@fourseasons.com, gọi +84 235 394 0000 hoặc truy cập website của khu nghỉ dưỡng.