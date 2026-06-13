Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội vừa công bố danh sách hơn 23.000 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) từ 2 tháng trở lên. Số liệu tạm tính đến hết 31/5/2026 theo mẫu C12-TS lấy ngày 05/6/2026

Trong đó, CTCP Anh ngữ Apax là đơn vị đứng đầu danh sách nợ bảo hiểm với số tiền gần 65,5 tỷ đồng, thời gian chậm đóng kéo dài 75 tháng.

Xếp ngay sau là CTCP LILAMA 3 ghi nhận khoản chậm đóng bảo hiểm hơn 49,8 tỷ đồng sau 131 tháng chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Đứng thứ ba là CTCP Cầu 12, có trụ sở tại số 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Doanh nghiệp này nợ bảo hiểm hơn 29,9 tỷ đồng, với thời gian chậm đóng lên tới 106 tháng.

Nhiều doanh nghiệp khác như CIENCO1, Sông Đà 6 cũng lần lượt nợ bảo hiểm hơn 19 tỷ đồng và 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn FLC cũng xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm với số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Theo công bố, doanh nghiệp đã chậm đóng bảo hiểm trong 46 tháng.

Danh sách nợ bảo hiểm xuất hiện tập đoàn FLC. Nguồn: BHXH TP Hà Nội.

CTCP Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập. Ngày 27/5/2026, FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tại sự kiện này, ông Trịnh Văn Quyết lần đầu xuất hiện trở lại trước cổ đông sau nhiều năm. Trong thông điệp gửi tới đại hội, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cổ đông để cùng hỗ trợ tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước phục hồi hoạt động và hướng tới tăng trưởng trong thời gian tới.

Năm 2025, FLC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.500 tỷ đồng.

Dù vẫn ghi nhận khoản nợ bảo hiểm lớn, nhưng tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, FLC cho biết trong năm nay sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.

Về bất động sản, FLC cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hơn 50 dự án tại 11 tỉnh thành. Trọng tâm bàn giao các dự án trọng điểm trong quý III và IV/2026 như: Khách sạn FLC Quảng Trị, dự án FLC Hausman, và các tòa nhà nhà ở xã hội tại Đại Mỗ (Hà Nội), Hà Khánh (Quảng Ninh). Đồng thời, Tập đoàn sẽ khởi công các dự án quy mô lớn tại Gia Lai (Khu phức hợp Đak Đoa 300 ha) và Lào Cai

Về dịch vụ và hàng không, FLC đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ lấp đầy phòng thông qua việc mở rộng thị trường quốc tế (Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ) và đón các đoàn khách MICE lớn từ Trung Quốc. Hệ thống sân golf Pleiku dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2026 kỳ vọng sẽ giúp tăng doanh thu.

Lãnh đạo công ty cho biết sẽ thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay nhằm phục vụ nhu cầu phát triển đội bay của Bamboo Airways.