FDA cảnh báo nguy cơ mất thị lực từ thuốc giảm cân

Ngày 9/11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) yêu cầu bổ sung thông tin an toàn trên nhãn các thuốc thuộc nhóm chủ vận thụ thể GLP-1, được sử dụng để điều trị đái tháo đường hoặc kiểm soát cân nặng. Cảnh báo đề cập nguy cơ mắc bệnh lý thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ vùng trước không do viêm động mạch (NAION).

Tình trạng này xảy ra khi lưu lượng máu đến phần trước của dây thần kinh thị giác suy giảm. Người bệnh có thể đột ngột giảm hoặc mất thị lực ở một mắt mà không thấy đau. Một số trường hợp có thể mất thị lực vĩnh viễn.

(Ảnh chụp màn hình)

Phân tích 126 thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhóm dùng thuốc GLP-1 ghi nhận 6,4 ca giảm hoặc mất thị lực trên 100.000 người/năm theo dõi, so với 3,8 ca ở nhóm dùng giả dược hoặc thuốc hạ đường huyết ngoài nhóm GLP-1. Đơn vị người/năm tính cả số người tham gia và thời gian theo dõi.

FDA khuyến cáo người dùng liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu đột ngột nhìn mờ, xuất hiện điểm mù hoặc mất thị lực ở một mắt.