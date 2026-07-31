Fansipan - Từ điểm trekking của "phượt thủ" đến ngôi vị đứng hàng đầu lượng đặt chỗ tại Việt Nam

Từ "tấm huy chương" của phượt thủ đến ngôi vị đứng hàng đầu lượng đặt chỗ tại Việt Nam

Vào những năm 1990 – 2000, Sa Pa vốn là thị trấn heo hút, tĩnh lặng, nơi đỉnh Fansipan cao 3.143m chỉ dành cho phượt thủ dày dạn, sẵn sàng luồn rừng, lội suối hai ngày đêm để chạm đến đỉnh cao vinh quang.

Du lịch Sa Pa khi ấy dù nổi tiếng mát mẻ và sở hữu cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục, song hàng năm vẫn chật vật đón chưa đầy 700.000 lượt khách, phần lớn không lưu trú quá hai ngày, thậm chí nạn chèo kéo, chặt chém nhan nhản còn khiến hình ảnh điểm đến bị méo mó.

Bước ngoặt đến vào ngày 2/2/2016, khi tuyến cáp treo ba dây đạt hai kỷ lục Guinness thế giới do Tập đoàn Sun Group đầu tư và vận hành. Chỉ sau 15 phút lướt trên thung lũng Mường Hoa, giấc mơ chạm đỉnh thiêng không còn là đặc quyền của số ít - từ em nhỏ, người cao tuổi đến người khuyết tật đều có thể đón bình minh trên đỉnh núi.

Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan.





Tuyến cáp treo đạt 2 kỷ lục Guinness thời bấy giờ không chỉ rút ngắn thời gian chinh phục đỉnh thiêng, mà còn đưa Sa Pa bước sang một chương mới.

Chỉ sau một thập kỷ, Sa Pa đã hoàn toàn đổi khác, cả về diện mạo và vị thế. Theo ghi nhận của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda trên 8 thị trường châu Á nửa đầu năm 2026, Fansipan là điểm đến đứng hàng đầu lượng đặt chỗ tại Việt Nam, còn Sa Pa được ghi nhận là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á vào năm 2025. Mới đây nhất, tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller cũng bình chọn Sa Pa là một trong 53 thị trấn đẹp nhất thế giới.

"Sun World Fansipan Legend không chỉ là một sản phẩm về cảnh quan đẹp, mà còn mang đến một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, từ việc chinh phục đỉnh Fansipan cho đến khám phá văn hóa Tây Bắc. Chính sự đổi mới không ngừng, những trải nghiệm độc bản cùng chất lượng dịch vụ ổn định là lý do khiến dòng khách inbound qua các nền tảng OTA (Đại lý du lịch trực tuyến) liên tục quay trở lại" - ông Nguyễn Gia Phú Thuận, Giám đốc Kinh doanh KKday Việt Nam, lý giải.

Chỉ 15 phút, cáp treo Fansipan đưa du khách mọi lứa tuổi chinh phục nóc nhà Đông Dương.

Đòn bẩy tăng trưởng cho nền kinh tế Lào Cai

Không chỉ thu hút du khách đến với Sa Pa, cáp treo Fansipan còn thể hiện rõ nét vai trò tạo đòn bẩy tăng trưởng cho du lịch Lào Cai sau 10 năm vận hành.

Những con số của một thập kỷ là minh chứng rõ nhất cho hiệu ứng lan tỏa của công trình được ví như kỳ tích trí tuệ Việt Nam. Năm 2016, Lào Cai đón 2,77 triệu lượt khách, doanh thu 6.405 tỷ đồng; đến năm 2025, con số này bứt phá lên 10,5 triệu lượt khách, doanh thu vượt 46.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đã đón gần 6,75 triệu lượt khách và doanh thu đạt trên 25.370 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu cả năm sẽ đón 11,28 triệu lượt khách với doanh thu là 51.100 tỷ đồng. Sau hơn một thập kỷ, lượng khách du lịch đến Lào Cai đã tăng hơn bốn lần và doanh thu tăng gấp tám lần. "Trong bức tranh ấn tượng đó, Sun World Fansipan Legend đóng góp vai trò vô cùng quan trọng khi đã đón tới hơn 10 triệu lượt khách, vừa là đầu tàu kiến tạo sản phẩm du lịch đẳng cấp, vừa tạo việc làm cho hơn 400 lao động địa phương" - ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá.

Tàu hỏa leo núi Mường Hoa mở ra khung cảnh hùng vĩ.

Ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, phân tích sự ra đời của tuyến cáp treo và khu du lịch Sun World Fansipan Legend sau 10 năm đã tạo tác động ấn tượng đến du lịch Lào Cai trên cả ba phương diện: kiến tạo sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, thay đổi nhận thức cộng đồng theo hướng phát triển bền vững, và tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ. Nhờ đó, đến nay Sa Pa đã thu hút hơn 80 dự án lớn với tổng vốn đầu tư trên 65.000 tỷ đồng, trong khi lượng khách đến Sun World Fansipan Legend chiếm gần 1/5 tổng lượng khách toàn tỉnh.

Không chỉ gia tăng về số lượng, sức hút của Sun World Fansipan Legend còn góp phần thay đổi cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Sa Pa. "Từ khi cáp treo Fansipan hiện diện, công ty chúng tôi đã có một hướng đi mới. Trước đây, chúng tôi chủ yếu phục vụ khách lưu trú tại các khách sạn quy mô nhỏ. Nhưng hiện tại, với tư duy mới, chúng tôi chuyển sang cung cấp các dịch vụ bài bản, chất lượng của Fansipan. Nhờ đó, công ty đã đón được rất nhiều đoàn khách và ký kết được những hợp đồng lớn. Cơ cấu khách hàng đến với chúng tôi cũng có sự dịch chuyển rõ rệt, khách quốc tế tăng khoảng 50%, khách nội địa tăng tới 70%, mở rộng ra cả dòng khách châu Âu bên cạnh thị trường truyền thống qua cửa khẩu Hà Khẩu" - ông Đặng Hữu Giang, Giám đốc Kinh doanh Bình An Travel, cho biết.

Sun World Fansipan Legend đưa du khách khám phá hệ sinh thái phong phú của dãy Hoàng Liên Sơn.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà Fansipan tạo ra không chỉ là những con số tăng trưởng, mà nằm ở tư duy làm du lịch lấy di sản, văn hóa bản địa làm nền tảng. Thay vì "sân khấu hóa" những giá trị văn hóa bản địa như cách làm thường thấy tại nhiều điểm du lịch vùng cao, Sun Group kiến tạo Bản Mây - một "bảo tàng sống" hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc H'Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó… Bà con dân tộc thiểu số, trước đây chỉ quen canh tác truyền thống, nay trở thành chủ thể văn hóa, chiếm hơn 60% lực lượng lao động tại khu du lịch.

Bản Mây - một "bảo tàng sống" hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc H'Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó…

Du khách đến đây không chỉ được ngắm những điệu múa, nghe những lời ca Tây Bắc, mà còn được hòa vào dòng chảy văn hóa bản địa với các tập tục, lễ hội truyền thống, trải nghiệm nghề dệt vải, làm hương, vẽ tranh sáp ong…. của bà con dân tộc. Cách làm ấy đã chạm đến trái tim du khách, tạo nên bản sắc riêng cho Sun World Fansipan Legend nói riêng và Sa Pa nói chung. Những trải nghiệm chân thực ấy cũng giúp Sun World Fansipan Legend liên tục được World Travel Awards vinh danh là "Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới".

Nhìn lại hành trình từ thị trấn đìu hiu thành thủ phủ du lịch miền Bắc, có thể thấy vai trò của cáp treo Fansipan không đơn thuần là một phương tiện giao thông, mà còn là đòn bẩy cho cả một vùng đất thăng hạng.