Fan "Tình yêu và tham vọng" náo loạn với ảnh đọc kịch bản của Diễm My - Nhan Phúc Vinh sau thời gian dài, xưng "anh em" cực tình

Diễm My 9x mới chia sẻ hình ảnh cô cùng Nhan Phúc Vinh trên phim trường. Được biết, đây là dự án đánh dấu màn tái hợp của cả hai sau bộ phim Tình yêu và tham vọng gây sốt màn ảnh nhỏ. Dự án mang tên hiện tại là Giấc mơ của mẹ. Chia sẻ bức ảnh đang đọc kịch bản cùng Nhan Phúc Vinh, Diễm My viết: "Phim trước anh rước em về chung nhà, phim này, anh và em cùng một ba mẹ".

Trong Giấc mơ của mẹ, Diễm My và Nhan Phúc Vinh sẽ vào vai anh trai, em gái. Dù hơi thất vọng vì cặp đôi không tiếp tục nên duyên, nhưng dù sao với các fan của Tình yêu và tham vọng cũng như Diễm My - Nhan Phúc Vinh, việc họ tái hợp trong một dự án mới cũng đã là một niềm an ủi.

Gia đình 3 người con của NSND Hồng Vân trong phim.

Giấc mơ của mẹ thực chất đã được bấm máy từ đầu năm nay, thế nhưng vì tình hình dịch bệnh ở TP.HCM, quá trình quay phim có lẽ đã gián đoạn một thời gian dài. Ngoài Diễm My, Nhan Phúc Vinh, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên như NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh...

Sau Tình yêu và tham vọng, ngoài Giấc mơ của mẹ, Nhan Phúc Vinh cũng đang tham gia một dự án phim mới của VFC mang tên Anh có phải đàn ông không. Trước đó, anh cũng đóng phim điện ảnh Viên đạn cuối cùng. Về phần Diễm My 9x, sau Tình yêu và tham vọng, cô cũng đã kịp tham gia bộ phim điện ảnh 1990. Phim dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay.

