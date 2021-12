Diễm My 9X hé lộ lý do cắn Thúy Ngân trên sóng Running Man, là vì nhan sắc ngày càng thăng hạng?

Tập 14 của chương trình truyền hình Running Man Vietnam 2021 - Chơi là chạy sẽ lên sóng vào tối 19/12. Trước ngày tập 14 ra mắt, Thúy Ngân - Diễm My 9X có màn tung hứng khiến khán giả phải bật cười.

Theo đó, Thúy Ngân đăng 1 bức ảnh và được Diễm My 9x khen xinh đẹp. Lập tức, Thúy Ngân vào nhắc chuyện Diễm My 9X đã cắn cô trong tập 13 vừa phát sóng của Running Man. Đáp lại đàn em, Diễm My thú nhận rằng vì Thúy Ngân vừa đẹp, vừa ngon nên cô mới cắn.

Bên dưới phần tương tác của 2 nữ diễn viên, khán giả vào bình luận rầm rộ. Nhiều người hài hước chia sẻ rằng Diễm My thực sự năng nổ và lăn xả. Chuyện các sao nữ đến với Running Man thì chịu cảnh te tua, bầm dập là quá bình thường nhưng xông xáo đến mức cắn chân đối thủ, quả là có một không hai, xưa nay chỉ có Diễm My 9X mới dám làm điều này.

Diễm My 9X vào khen Thúy Ngân đẹp và tiết lộ lý do cắn cô nàng.

Trong tập 14 của Running Man Vietnam 2021, Diễm My 9X tiếp tục được phân ở cùng đội với Liên Bỉnh Phát. Đây quả là lợi thế lớn cho Diễm My, bởi Liên Bỉnh Phát là 1 trong 2 thành viên mạnh nhất chương trình năm nay. Được Liên Bỉnh Phát bảo vệ, Diễm My không phải lo chuyện bị tấn công hay chọc ghẹo. Điều mà nữ diễn viên cần nhất lúc này là bình tĩnh, tự tin để đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc xé bảng tên vào thời khắc cuối cùng.

Có 1 điều Diễm My phải nhớ là, tại Running Man thì sức mạnh chưa phải là điều quan trọng nhất. Để có được chiến thắng, người chơi còn phải vận dụng, kết hợp khéo léo các yếu tố như sức bền, trí tuệ để không bị các thành viên còn lại qua mặt.