Vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 12, Vương phi Kate sẽ tham dự buổi lễ "Together at Christmas" tại Tu viện Westminster. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại dần dần của cô với các nhiệm vụ hoàng gia sau khi hoàn thành đợt điều trị hóa trị ung thư vào mùa hè. Đặc biệt, Vương phi Kate rất mong muốn buổi lễ năm nay tập trung vào việc tôn vinh những cá nhân đã hỗ trợ người khác, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương và sự đồng cảm. Hoàng tử Louis, con út của Thân vương và Vương phi xứ Wales, dự kiến sẽ tham gia cùng mẹ, anh trai George và chị gái Charlotte.

Điện Kensington cho biết: "Buổi lễ năm nay là dịp để suy ngẫm về tầm quan trọng của tình yêu thương và sự đồng cảm, cũng như việc chúng ta cần đến nhau như thế nào, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời." Cung điện cũng nhấn mạnh: "Vương phi Kate muốn tôn vinh những người đã hỗ trợ những người gặp khó khăn, những người đã truyền cảm hứng, tư vấn, an ủi và trên hết là cho thấy tình yêu là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể nhận được". Buổi lễ "Together at Christmas" sẽ được quay phim và phát sóng trên truyền hình Anh vào đêm Giáng sinh.

Buổi hòa nhạc Giáng sinh thường niên do Vương phi xứ Wales chủ trì đã trở thành một truyền thống ấm áp của Hoàng gia, với âm nhạc, bài hát mừng và những thông điệp đặc biệt. Sự kiện này cũng là một phần quan trọng trong lịch trình của Vương phi Kate kể từ khi cô khởi xướng vào năm 2021. Khách mời tham dự tại Tu viện Westminster sẽ bao gồm những người đã hỗ trợ cộng đồng, cả ở mức độ cá nhân với bạn bè và gia đình, hoặc thông qua công việc và hoạt động tình nguyện.

Hoàng tử Louis thường ít xuất hiện trước công chúng để duy trì cuộc sống bình thường. Đây là ưu tiên của Thân vương William và Vương phi Catherine, những người luôn coi trọng gia đình và sự ổn định trong cuộc sống của các con. Tuy nhiên, lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện "Royal Carols: Together At Christmas" của Vương phi xứ Wales vào năm 2023, Hoàng tử Louis đã chiếm trọn cảm tình của công chúng. Một khán giả đã viết: "Louis thực sự là cậu bé đáng yêu nhất." Một người khác bình luận: "Louis đã chiếm trọn màn ảnh rồi!"

