Tiếp nối giá trị từ "hạt vàng tự nhiên", Fami phát triển Fami Canxi Plus từ 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, bổ sung Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển. Sản phẩm mang đến nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành, tiện lợi để kết hợp vào chế độ ăn và đồng hành cùng nhịp sống tích cực, linh hoạt.

Giữ tinh thần vững vàng, lối sống linh hoạt, sẵn sàng bước tiếp, để tuổi tác không cản bước những trải nghiệm.

Thêm linh hoạt, sẵn sàng trải nghiệm điều mình yêu thích

Ở mỗi giai đoạn, ai cũng có những điều muốn thử. Đó có thể là duy trì một môn thể thao yêu thích, dành thời gian cho những chuyến đi mới, tìm lại sở thích từng bỏ quên hay đơn giản là có thêm những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè.

Điều quan trọng không nằm ở trải nghiệm lớn hay nhỏ, mà ở sự sẵn sàng bắt đầu và lựa chọn cách phù hợp với bản thân. Khi chủ động chăm sóc mình và linh hoạt thích nghi với nhịp sống, mỗi người có thể tiếp tục theo đuổi điều mình yêu thích, tự tin phá vỡ giới hạn tuổi tác và chinh phục những cột mốc mới.

Xây dựng sức khỏe đường dài từ những thói quen mỗi ngày

Chăm sóc sức khỏe không nhất thiết bắt đầu từ những thay đổi lớn. Vận động phù hợp theo sở thích, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng là những thói quen gần gũi có thể thực hiện hằng ngày.

Trong đó, dinh dưỡng cần được sắp xếp phù hợp với nhu cầu và lịch trình riêng. Ngoài các bữa ăn chính, sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi có thể bổ sung vào bữa sáng, bữa phụ hoặc mang theo khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Sự đều đặn giúp những thói quen này trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, qua đó tạo nền tảng để mỗi người tiếp tục vận động, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Dưỡng chất lành từ "hạt vàng tự nhiên" cho nhịp sống linh hoạt

Đậu nành từ lâu đã hiện diện trong chế độ ăn của người Việt nhờ sự quen thuộc và giá trị dinh dưỡng nổi bật. Đây là nguồn đạm thực vật chất lượng cao, cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Theo thang đánh giá PDCAAS, đạm đậu nành đạt điểm tối đa 1,0. Có thể chế biến và sử dụng theo nhiều cách, đậu nành góp phần đa dạng nguồn đạm trong khẩu phần hằng ngày. Từ những món ăn gia đình đến các sản phẩm tiện lợi có thể mang theo, "hạt vàng tự nhiên" ngày càng hiện diện trong nhiều lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Đây cũng là nền tảng để Fami không ngừng phát triển các giá trị dinh dưỡng từ tự nhiên. Bắt đầu từ hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, nhãn hàng mở rộng các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành trong nhịp sống riêng của mình.

Fami Canxi Plus – thêm Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển cho người trưởng thành

Tiếp tục phát huy giá trị từ "hạt vàng tự nhiên", Fami Canxi Plus mang đến nguồn dưỡng chất lành dành cho người trưởng thành. Sản phẩm được phát triển từ 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, đồng thời bổ sung Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển.

Sự kết hợp này giúp người trưởng thành có thêm một lựa chọn thơm ngon, tiện lợi, dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày. Fami Canxi Plus có thể hiện diện trong bữa sáng, bữa phụ, những chuyến đi hoặc các hoạt động thường ngày, đồng hành cùng thói quen vận động và nhịp sống linh hoạt mỗi ngày.

Mỗi lựa chọn chăm sóc bản thân hôm nay đều góp phần tạo nền tảng để tiếp tục làm điều mình yêu thích, tận hưởng cuộc sống và tự tin đón nhận những trải nghiệm mới. Phá vỡ giới hạn tuổi tác đôi khi chỉ là giữ một sở thích, lên đường cho chuyến đi từng ấp ủ hay chạm tới một cột mốc mới theo cách của riêng mình.

Với nguồn dưỡng chất lành từ "hạt vàng tự nhiên", Fami Canxi Plus mang đến thêm lựa chọn dinh dưỡng tiện lợi, đồng hành cùng người trưởng thành trên hành trình sống tích cực, linh hoạt và vững vàng mỗi ngày.

Đậu nành thôi, mà hạt vàng tự nhiên, thêm Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển.

Được làm từ 100% hạt đậu nành tự nhiên chọn lọc, Fami Canxi Plus mang đến nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành, đồng thời bổ sung Glucosamine và Canxi có nguồn gốc từ tảo biển. Với sự tiện lợi và dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày, Fami Canxi Plus là lựa chọn đồng hành cùng người trưởng thành xây dựng thói quen vận động và duy trì lối sống tích cực.

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.