Tối 12/6, hàng loạt người dùng tại Việt Nam phản ánh không thể truy cập Facebook và Messenger. Sự cố xảy ra đồng thời trên ứng dụng di động, phiên bản web và một số tính năng đăng nhập của nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Giao diện Facebook hiển thị lỗi khi truy cập và thông báo đang sửa chữa. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố trực tuyến Downdetector, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến Facebook tăng đột biến vào khoảng gần 21h theo giờ Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống ghi nhận hơn 40.000 báo cáo từ người dùng, cho thấy đây là một sự cố trên diện rộng chứ không phải lỗi cục bộ tại một khu vực riêng lẻ.

Các báo cáo cho thấy nhiều người dùng gặp tình trạng ứng dụng Facebook không thể tải bảng tin, nội dung hiển thị chậm hoặc xuất hiện thông báo lỗi. Trong khi đó, Messenger cũng gặp hiện tượng không gửi được tin nhắn hoặc mất kết nối với máy chủ.

Lượng báo cáo trang Facebook gặp lỗi tăng đột biến. (Ảnh chụp múi giờ GMT +8)

Thống kê từ Downdetector cho thấy khoảng 54% phản ánh liên quan đến ứng dụng Facebook, 24% liên quan đến quá trình đăng nhập tài khoản và 14% xuất phát từ phiên bản website. Điều này cho thấy sự cố ảnh hưởng đồng thời đến nhiều dịch vụ và nền tảng truy cập khác nhau.

Đến thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân gây ra tình trạng gián đoạn dịch vụ.