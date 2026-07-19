Chiều 19/7, nhiều người dùng tại Việt Nam phản ánh không thể truy cập Facebook trên trình duyệt web. Trong khi đó, ứng dụng Facebook trên điện thoại và dịch vụ nhắn tin Messenger vẫn hoạt động bình thường.

Khi đăng nhập Facebook trên máy tính, người dùng nhận được thông báo: “Tài khoản tạm thời không khả dụng. Tài khoản của bạn hiện không khả dụng do sự cố trên trang web. Chúng tôi hy vọng sự cố này sớm được khắc phục. Vui lòng thử lại sau vài phút”.

Giao diện website Facebook chiều 19/7. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thông báo cho thấy đây là sự cố từ phía hệ thống của Facebook, không phải do tài khoản của người dùng bị khóa hay vi phạm chính sách.

Ghi nhận ban đầu cho thấy lỗi chủ yếu xảy ra trên phiên bản web của Facebook, trong khi ứng dụng di động và Messenger vẫn có thể truy cập, đăng bài và nhắn tin như bình thường.

Tuy nhiên, ứng dụng Messenger không thể thực hiện cuộc gọi thoại và video.

Theo dữ liệu từ Downdetector, lượng báo cáo lỗi Facebook bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 14h30 ngày 19/7. Chỉ trong khoảng 15 phút, từ 14h30 đến 14h45, nền tảng này đã ghi nhận hơn 3.500 báo cáo từ người dùng trên toàn cầu, cho thấy sự cố xảy ra trên diện rộng.

Báo cáo sự cố về Facebook. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hiện Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cũng như phạm vi ảnh hưởng của sự cố. Theo các chuyên gia, người dùng được khuyến nghị không nên đăng xuất hoặc thay đổi thông tin tài khoản trong thời điểm này, đồng thời chờ Facebook khắc phục lỗi.

Trước đó, vào ngày 12/6, Facebook, Instagram và Messenger cũng đồng loạt gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu, khiến người dùng không thể đăng nhập, tải bảng tin hoặc sử dụng các tính năng cơ bản. Meta sau đó xác nhận về sự cố và các dịch vụ dần hoạt động trở lại sau vài giờ.