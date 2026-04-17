Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiết kiệm điện hiệu quả không nằm ở việc cắt giảm cực đoan, mà đến từ những thay đổi nhỏ nhưng đúng chỗ, đặc biệt là vào buổi tối, thời điểm nhiều thiết bị bị “quên” trong trạng thái vẫn tiêu thụ điện suốt nhiều giờ liền.

Thực tế, trước khi đi ngủ là lúc cả gia đình gần như ngừng sử dụng phần lớn thiết bị, nhưng hệ thống điện trong nhà thì không hề "ngủ" theo. Tivi vẫn sáng đèn chờ, router Wi-Fi vẫn chạy đều, sạc điện thoại vẫn cắm trên ổ, điều hòa có khi hoạt động xuyên đêm dù nhiệt độ ngoài trời đã giảm. Những thứ tưởng chừng rất nhỏ này, khi cộng dồn qua từng đêm, lại trở thành phần chi phí không hề nhỏ trong hóa đơn điện mỗi tháng. Vì vậy, theo khuyến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc hình thành một thói quen kiểm tra nhanh trước khi ngủ có thể mang lại hiệu quả rõ rệt. Không cần cầu kỳ, chỉ cần dành vài phút để “đi một vòng” trong nhà, bạn sẽ dễ dàng nhận ra có những thiết bị thực ra không cần hoạt động suốt đêm.

1. Tắt hẳn thiết bị thay vì chỉ để chế độ chờ là việc đầu tiên cần chú ý.

Nhiều gia đình có thói quen dùng remote để tắt tivi, đầu thu hoặc các thiết bị giải trí, nhưng thực chất lúc này thiết bị vẫn đang ở trạng thái chờ và tiếp tục tiêu thụ điện suốt đêm. Dù công suất không lớn, nhưng nếu kéo dài 6-8 tiếng mỗi ngày, lượng điện tích lũy trong cả tháng là không hề nhỏ. Vì vậy, nếu xác định không sử dụng đến sáng hôm sau, việc tắt hẳn bằng công tắc ổ điện hoặc rút nguồn sẽ giúp cắt hoàn toàn điện chờ.

2. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý trước khi ngủ

Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất đến lượng điện tiêu thụ trong mỗi gia đình, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ xuống rất thấp để làm mát nhanh vào đầu buổi tối, sau đó giữ nguyên mức này suốt đêm mà không điều chỉnh lại. Tuy nhiên, khi về khuya, nhiệt độ ngoài trời đã giảm dần, cơ thể cũng không còn cần mức làm mát quá sâu như lúc đầu.

Theo khuyến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mức nhiệt từ 26-28 độ C khi kết hợp với quạt gió là đủ để duy trì cảm giác dễ chịu trong suốt giấc ngủ. Việc giữ điều hòa ở mức nhiệt quá thấp không chỉ khiến máy phải hoạt động liên tục với công suất cao, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện năng hơn, mà còn dễ gây cảm giác lạnh về đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe như khô họng hoặc đau đầu khi thức dậy.

3. Chủ động hẹn giờ tắt điều hòa hoặc thiết bị điện là thói quen đơn giản nhưng rất hiệu quả

Thực tế, về nửa đêm hoặc gần sáng, nhiệt độ môi trường đã giảm đáng kể, không còn cần thiết phải để điều hòa hoạt động liên tục. Việc cài đặt chế độ hẹn giờ tắt sau 2-3 tiếng đầu giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo giấc ngủ thoải mái, tránh tình trạng “chạy thừa” thiết bị suốt cả đêm.

4. Rút sạc và các thiết bị nhỏ ít sử dụng là điều nhiều người thường bỏ qua

Nhiều gia đình có thói quen cắm sẵn sạc điện thoại, laptop trên ổ điện cho tiện, nhưng thực tế các củ sạc này vẫn tiêu thụ điện dù không sử dụng. Lượng điện ở từng thời điểm không lớn, nên thường bị bỏ qua, nhưng nếu duy trì liên tục qua nhiều giờ mỗi ngày thì vẫn tạo ra hao hụt đáng kể. Vì vậy, chỉ cần hình thành thói quen rút sạc trước khi đi ngủ hoặc khi không dùng, người dùng đã có thể giảm bớt phần điện tiêu thụ âm thầm mà trước đó gần như không để ý.

5. Tắt Wi-Fi khi không có nhu cầu sử dụng ban đêm cũng là một cách tiết kiệm điện đáng cân nhắc

Router internet thường được duy trì hoạt động 24/24 như một thói quen, dù thực tế nhiều gia đình không sử dụng vào ban đêm. Việc tắt Wi-Fi trước khi đi ngủ, đặc biệt trong những khung giờ dài không dùng đến, sẽ giúp giảm bớt lượng điện tiêu thụ liên tục và góp phần tối ưu hóa chi phí điện hàng tháng.

Nhìn chung, những việc làm này đều rất đơn giản và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính sự duy trì đều đặn của những thói quen nhỏ này mới là yếu tố tạo ra khác biệt rõ rệt trong hóa đơn tiền điện, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng.