EUPC Group ra mắt quỹ cộng đồng, khởi đầu với hai chương trình cho bé gái và đội ngũ y tế

Tiệc Tri ân EUPC Group 2026 có chủ đề "The Light of Gratitude", tổ chức tại khách sạn Sheraton Hanoi, khách mời gồm các giáo sư, bác sĩ, đối tác và chuyên gia trong nước lẫn quốc tế. Sự kiện diễn ra đúng dịp EUPC Group tham gia chuỗi hội nghị da liễu ở Hà Nội: Hội nghị Da liễu Khu vực Á - Úc lần thứ 27 (RCD 2026), Hội nghị Da liễu Toàn quốc Thường niên 2026 (ANCD 2026) và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam lần 4 (CIDV 4).

Khách mời và lãnh đạo EUPC Group tại Tiệc Tri ân 2026 ở khách sạn Sheraton Hanoi. Ảnh: EUPC Group

Điểm nhấn của buổi tối là nghi thức ra mắt Quỹ EUPC Group, một sáng kiến cộng đồng do chính doanh nghiệp xây dựng và vận hành. Tham gia nghi thức có bà Văn Thị Ngọc Hải - Người sáng lập EUPC Group, bà Đoàn Thị Giang - Giám đốc Điều hành, ông Phạm Văn Hoàng Dương - Trợ lý Điều hành, bà Aleksandra Kabara - Quản lý Phát triển Kinh doanh thị trường Đối tác Á - Âu của Tập đoàn TZMO, cùng bác sĩ Robert Kasperek, giảng viên Trường Chăm sóc sức khỏe Krakow, người điều hành một phòng khám y học thẩm mỹ và tái tạo tại Ba Lan.

Nghi thức ra mắt Quỹ EUPC Group trên sân khấu Tiệc Tri ân. Ảnh: EUPC Group

Từ cung ứng sản phẩm đến hệ sinh thái chăm sóc

Gần hai thập kỷ có mặt tại Việt Nam, EUPC Group được biết đến chủ yếu qua việc hợp tác với doanh nghiệp và chuyên gia châu Âu, đưa sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da và chăm sóc cá nhân đến người tiêu dùng trong nước. Việc lập quỹ cho thấy doanh nghiệp muốn làm nhiều hơn vai trò phân phối.

Khu trưng bày sản phẩm của EUPC Group tại sự kiện. Ảnh: EUPC Group

"Bước vào một giai đoạn phát triển mới, chúng tôi tự đặt câu hỏi: Sau khi đưa những sản phẩm hiệu quả, an toàn và lành tính đến với hàng triệu người dùng, EUPC Group cần làm gì để lan tỏa những giá trị ấy sâu rộng hơn nữa? Chúng tôi mong muốn không chỉ cung ứng những sản phẩm tốt mà còn xây dựng một hệ sinh thái giải pháp chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống", bà Văn Thị Ngọc Hải nói trong bài phát biểu ra mắt Quỹ.

Bà Văn Thị Ngọc Hải, Người sáng lập EUPC Group, phát biểu ra mắt Quỹ. Ảnh: EUPC Group

Hai chương trình đầu tiên

Hai chương trình đầu tiên lần lượt gắn với Bella và Seni Care, hai thương hiệu của Tập đoàn TZMO (Ba Lan) do EUPC Group quản lý và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

"Nâng niu hành trình em lớn" dành cho các bé gái, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận sản phẩm chăm sóc thiết yếu, đồng thời có kiến thức phù hợp để hiểu, chăm sóc và bảo vệ cơ thể khi lớn lên.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình Tiệc Tri ân 2026. Ảnh: EUPC Group

"Tiếp sức Blouse trắng" dành cho đội ngũ cán bộ y tế, những người trực tiếp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong môi trường đòi hỏi cường độ cao, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. Chương trình là một lời tri ân, với các hình thức hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của người làm nghề.

"Hai hoạt động sẽ là những bước đi đầu tiên. Để đi được đường dài, chúng tôi hiểu cần sự bền bỉ và trách nhiệm trong từng việc làm", bà Hải nói.

Khoảnh khắc khách mời xuất hiện trên màn hình lớn trong phần biểu diễn. Ảnh: EUPC Group

Phía đối tác, bà Aleksandra Kabara nói về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và giá trị của quan hệ hợp tác lâu dài từ góc nhìn quốc tế. Theo bà, TZMO đánh giá cao EUPC Group không chỉ ở việc phát triển thị trường Việt Nam mà còn ở chỗ doanh nghiệp này gắn trách nhiệm xã hội với hoạt động kinh doanh.

Bà Aleksandra Kabara, đại diện Tập đoàn TZMO, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: EUPC Group

Đo hiệu quả bằng người thực sự được hỗ trợ

Sau hai chương trình đầu, EUPC Group cho biết sẽ mở thêm hoạt động mới tùy theo nhu cầu thực tế, nguồn lực và khả năng triển khai ở từng giai đoạn. Việc hợp tác với đối tác trong nước và quốc tế sẽ được cân nhắc theo mục tiêu của mỗi chương trình. Doanh nghiệp không lấy quy mô ban đầu làm thước đo cho Quỹ. Điều họ nhìn vào là chương trình có duy trì được không, bao nhiêu người thực sự nhận được hỗ trợ và cộng đồng thay đổi tích cực ra sao.