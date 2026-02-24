Estrocare đồng hành cùng phụ nữ Việt trong hành trình giữ gìn nội tiết khỏe mạnh

Nỗi lo của phụ nữ hiện đại về sức khỏe nội tiết

Theo các chuyên gia y tế, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh & mãn kinh, buồng trứng bắt đầu suy giảm hoạt động, dẫn đến sự thiếu hụt Estrogen. Đây là nguyên nhân gốc rễ gây ra chuỗi các vấn đề khó chịu như: bốc hỏa, mất ngủ, khô hạn, giảm ham muốn, rối loạn kinh nguyệt, cùng sự xuống cấp của làn da và mái tóc.

Suy giảm nội tiết tố ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc đẹp, tâm sinh lý phụ nữ

Những biểu hiện này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động đáng kể đến tâm lý, sự tự tin và các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, do đặc thù là thay đổi sinh lý tự nhiên theo tuổi tác, nhiều người thường có tâm lý chủ quan hoặc chỉ tìm giải pháp khi tình trạng trở nên rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ từ sớm nhằm giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với quá trình thay đổi nội tiết, đang được nhiều phụ nữ lựa chọn. Việc kết hợp giữa chế độ sinh hoạt lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và sử dụng các sản phẩm hỗ trợ phù hợp được xem là hướng đi giúp phụ nữ duy trì chất lượng sống ổn định trong giai đoạn trung niên.

Viên uống Estrocare - hỗ trợ cải thiện các biểu hiện thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe nội tiết ngày càng tăng, TPBVSK Viên uống Estrocare được nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng: suy giảm sinh lý, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, rối loạn giấc ngủ, khô da, nhăn da ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Sản phẩm được định hướng sử dụng cho nhóm đối tượng phụ nữ đang trải qua các thay đổi sinh lý đặc trưng của giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh, với mục tiêu hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, góp phần giảm bớt các biểu hiện khó chịu thường gặp.

Viên uống Estrocare hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tự nhiên

TPBVSK Estrocare được nghiên cứu và sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma - Nhà máy từng được các chứng nhận: GMP-WHO, CGMP, ISO 22000:2018, ISO 13485 với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại. Viên uống Estrocare là sự kết hợp giữa các loại thảo dược quý cùng sức mạnh khoa học công nghệ hiện đại: Cao khô lá Tráng Dương, Cao khô củ Sâm tố nữ, Cao khô rễ Maca, Dầu hoa anh thảo, Cao khô rễ Black Cohosh, Kẽm Gluconat. Sự phối hợp này hướng đến mục tiêu giúp hỗ trợ cải thiện các biểu hiện thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh như: suy giảm sinh lý, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, rối loạn giấc ngủ, khô da. Công thức được xây dựng theo định hướng hỗ trợ cơ chế tự điều hòa của cơ thể, phù hợp cho nhu cầu chăm sóc nội tiết lâu dài, an toàn và bền vững.

Viên uống Estrocare sở hữu bảng thành phần từ thảo dược quý

Estrocare đồng hành cùng chị em phụ nữ trên hành trình sống khỏe, sống đẹp

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng và tính an toàn, Estrocare còn nhận được sự tin tưởng của đông đảo phụ nữ trên khắp cả nước. Nhiều khách hàng ghi nhận sự cải thiện tích cực ở các biểu hiện thường gặp do rối loạn nội tiết như bốc hỏa, mất ngủ, suy giảm sinh lý, tinh thần mệt mỏi, đồng thời cảm nhận rõ sự thay đổi về làn da và thể trạng sau một thời gian sử dụng đều đặn.

Nhiều chị em phụ nữ yêu thích lựa chọn Estrocare

Trong bối cảnh phụ nữ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe nội tiết và chất lượng sống lâu dài, Estrocare tiếp tục khẳng định vai trò của một giải pháp hỗ trợ an toàn, bền vững và phù hợp với thể trạng phụ nữ Việt, góp phần lan tỏa thông điệp: chăm sóc nội tiết không chỉ để khỏe hơn, mà còn để sống trọn vẹn và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Thông tin thêm về sản phẩm:

Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI

Địa chỉ: Lô đất CN1-08B-3 Khu công nghiệp công nghệ cao 1 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội.

Fanpage: https://www.facebook.com/vienuongestrocare/

*Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú, người bị u vú, u tử cung, người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Người đang sử dụng thuốc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng.