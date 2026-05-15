Emirates nâng tầm kết nối với Wi-Fi Starlink trên máy bay A380

Emirates là một trong những hãng hàng không thương mại đầu tiên cung cấp dịch vụ internet trên máy bay, với hệ thống ban đầu cung cấp tốc độ kết hợp trên toàn máy bay dưới 1 Mbps.



Với sự trang bị ba ăng-ten Starlink trên mỗi chiếc A380, hiệu suất kết nối trên khoang sẽ được tăng tốc lên gấp 1000 lần, mang đến cho hành khách trải nghiệm Wi-Fi "mượt hơn tại nhà", ngay cả khi đang bay ở độ cao 40.000 feet.

Theo lộ trình triển khai lắp đặt cho máy bay A380 trong năm 2026, hành khách có thể thoải mái xem phim trực tuyến, chơi game, lướt web hay xử lý công việc ngay trên thiết bị cá nhân một cách liền mạch. Đặc biệt, dịch vụ này sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả các hạng ghế với phương thức kết nối vô cùng đơn giản và thuận tiện.

Đột phá công nghệ trên dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới

Với quy mô của dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới, A380 đòi hỏi giải pháp kết nối được thiết kế riêng biệt. Hệ thống Starlink được tinh chỉnh để hỗ trợ cấu trúc hai tầng độc đáo của máy bay và phục vụ lượng hành khách lớn, mang đến băng thông tổng hợp lên tới hơn 2 Gbps trên toàn bộ cabin. So với dòng Boeing 777, A380 được tăng cường thêm các điểm truy cập không dây và ăng-ten thứ ba để tối ưu hóa kết nối. Sự tích hợp hiệu quả giữa các khoang hành khách đảm bảo trải nghiệm Wi-Fi xuyên suốt và ổn định trên toàn bộ phi cơ.

"Sẵn sàng phủ sóng Starlink trên toàn bộ đội bay Emirates"

Để đẩy nhanh tiến độ phủ sóng dịch vụ trên toàn mạng lưới, Emirates bắt đầu lắp đặt hệ thống Starlink ngay tại trung tâm kỹ thuật của hãng ở Dubai. Tính đến thời điểm hiện tại, 25 chiếc Boeing 777-300ER đã được trang bị Starlink, và chiếc A380 đầu tiên cũng đã chính thức đi vào vận hành.Đến nay, đã có hơn 650.000 hành khách của Emirates được trải nghiệm dịch vụ kết nối hiện đại này trên các chuyến bay có trang bị Starlink.

Không ngừng đầu tư nâng tầm trải nghiệm hành khách

Việc triển khai Starlink trên A380 là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn của Emirates nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch. Song song đó, hãng đang thực hiện chương trình nâng cấp đội bay với việc tân trang 93 máy bay. Chương trình bao gồm việc ra mắt hạng ghế Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy), nâng cấp khoang Thương gia và hạng Nhất, cũng như làm mới thiết kế nội thất và cải tiến hệ thống giải trí với hơn 6.500 kênh trên chuyến bay.

Bên cạnh nâng cấp sản phẩm, Emirates còn chú trọng đầu tư vào đào tạo nhân lực. Giữa năm 2025, hãng đã ra mắt Trung tâm Dịch vụ Khách hàng xuất sắc (Centre of Hospitality Excellence) trị giá 8 triệu USD. Đây là nơi đào tạo kỹ năng cho hơn 25.000 tiếp viên hàng không, kết hợp tinh thần mang đến dịch vụ tận tâm và những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời khẳng định cam kết của hãng trong việc mang đến hành trình bay đẳng cấp trong mọi khía cạnh.

