Emcee L ra mắt album solo đầu tiên "Kịch Bản Đầu Tiên", kể trọn một câu chuyện tình yêu qua 8 ca khúc

Tối 24/9/2026 tại TP.HCM, Emcee L (Nguyễn Hoàng Long) chính thức ra mắt "Kịch Bản Đầu Tiên", album phòng thu solo đầu tay gồm 8 ca khúc được xâu chuỗi thành một câu chuyện tình yêu trọn vẹn. Đây cũng là cột mốc đánh dấu Emcee L chính thức mở rộng hoạt động từ vai trò nghệ sĩ trình diễn sang vai trò người kiến tạo âm nhạc, thông qua dự án mới ArtDaze Entertainment. Album đi kèm MV chủ đạo "Tình Yêu Lớn", kể câu chuyện tình bạn tri kỷ kéo dài từ thanh xuân đến tuổi xế chiều, mang theo thông điệp về một tình yêu lớn nằm ở sự gìn giữ hơn là sở hữu.

Từ người viết hook cho loạt hit Da LAB đến album solo đầu tay

Tối 24/9, Emcee L (Nguyễn Hoàng Long) chính thức ra mắt "Kịch Bản Đầu Tiên", album phòng thu solo đầu tay gồm 8 ca khúc. Sau nhiều năm hoạt động cùng Da LAB và xây dựng dấu ấn riêng qua các sản phẩm solo, đây là lần đầu tiên Emcee L tập hợp những sáng tác của mình thành một album hoàn chỉnh, với câu chuyện xuyên suốt, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp song song với vai trò người kiến tạo âm nhạc cho nghệ sĩ.

Album chính thức được giới thiệu tại buổi họp báo diễn ra tại TP.HCM vào chiều cùng ngày, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động độc lập của anh. Emcee L cho biết trong thời gian tới, anh vẫn sẽ hoạt động song song với tư cách một thành viên của nhóm Da LAB, vừa có các sản phẩm solo với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Với khán giả, Emcee L được biết đến trước hết với vai trò thành viên Da LAB và qua những sản phẩm solo như "Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau", "Chuyện Đôi Ta". Trong đó, "Chuyện Đôi Ta" là một trong những sản phẩm solo nổi bật của anh, với hơn 90 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến tháng 9/2026, hiện là bài nhạc Việt có lượng stream cao thứ 2 trên Spotify Việt Nam và từng lọt Top 200 Spotify Global Viral Chart.

Tuy nhiên, hoạt động âm nhạc của Emcee L không chỉ dừng ở vai trò nghệ sĩ trình diễn. Nhiều năm qua, anh còn tham gia sáng tác và xây dựng bài hát cho các nghệ sĩ khác, đặc biệt nổi danh với việc chấp bút những phần hook bắt tai, giúp một ca khúc dễ được ghi nhớ. Cụ thể, Emcee L là người viết phần hook cho "Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới" và "Gác Lại Âu Lo", bên cạnh nhiều sản phẩm khác của Da LAB như "Thức Giấc", "Chạy Khỏi Thế Giới Này", "Bầu Trời Mới" và 2 siêu hit solo "Chuyện Đôi Ta", "Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau". Với triết lý đầu tư vào chất lượng thay vì chạy theo trend, nhạc của Emcee L không nhất thiết phải bắt tai ngay lập tức, nhưng theo anh, càng nghe càng ngấm và nếu đã thích, khán giả có thể nghe trong nhiều năm.

8 ca khúc được xâu chuỗi thành một câu chuyện tình yêu trọn vẹn

"Kịch Bản Đầu Tiên" không đơn thuần là tập hợp các ca khúc đã ra mắt của Emcee L, mà được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, kể về hành trình của một cặp đôi từ những dấu hiệu đầu tiên của rạn nứt, đi qua chia tay, tổn thương và cuối cùng tìm được cách trở về bên nhau. Album mở đầu bằng "Bức Tường Ngăn Cách Hai Ta", khi những khoảng cách bắt đầu xuất hiện giữa hai người, rồi tiếp tục qua "Hạnh Phúc Cho Mỗi Người", "Tránh Xa Anh Ra", "Knock Knock Knock" và "Bộ Phim Kết Thúc", lần lượt đi qua các trạng thái của một mối quan hệ trước nguy cơ tan vỡ: Giằng co, tổn thương, những nỗ lực níu kéo cho đến khoảnh khắc cả hai phải đối diện với một kết thúc.

Nhưng "Bộ Phim Kết Thúc" không phải dấu chấm hết. "Để Ta Bắt Đầu Lại" mở ra một bước ngoặt khi cả hai có cơ hội nhìn lại mối quan hệ và lựa chọn bắt đầu lại, không phải với một tình yêu mới, mà với chính người đã từng cùng mình đi qua những tháng ngày cũ. Từ đó, "Chạy Về Thành Phố Đêm" và "Tình Yêu Lớn" đưa câu chuyện đến một cái kết trọn vẹn hơn, khi tình yêu sau những lần mất nhau không còn là cảm xúc nhất thời, mà trở thành sự lựa chọn ở lại và đồng hành cùng nhau.

8 ca khúc trong album có thể được thưởng thức độc lập, nhưng khi nghe theo đúng thứ tự, các bài hát kết nối thành một mạch hoàn chỉnh từ yêu, rạn nứt, chia xa, tìm lại nhau và cuối cùng là lựa chọn ở bên nhau, cũng chính là tinh thần phía sau tên gọi "Kịch Bản Đầu Tiên": một kịch bản về tình yêu, được kể qua những thăng trầm của một mối quan hệ và đi đến lựa chọn cuối cùng.

MV "Tình Yêu Lớn" và bước chuyển sang vai trò kiến tạo âm nhạc

Emcee L chọn ca khúc "Tình Yêu Lớn" để thực hiện MV chủ đạo cho album, bởi theo anh: "Mình muốn kết thúc album với một thông điệp tích cực, và Tình Yêu Lớn đang đảm nhận trọng trách đó... Tình yêu đích thực không nằm ở việc sở hữu, mà là ở sự gìn giữ. Trong chương đẹp nhất của thanh xuân, lòng can đảm lớn nhất không phải là chiến đấu để giành lấy, mà là lựa chọn lùi vào bóng tối để thế giới của người mình yêu được trọn vẹn".

MV là hành trình ký ức kéo dài từ thời thanh xuân rực rỡ đến tận tuổi xế chiều của bộ ba tri kỷ Tuấn Anh, Huyền và Hoàng. Tuấn Anh yêu Huyền bằng sự nồng nhiệt, bộc trực và vô tư của tuổi trẻ, còn Hoàng chọn cách đứng sau ống kính máy ảnh, lặng lẽ thấu hiểu từng góc khuất tâm tư của cô. Giữa những trò quậy phá đáng yêu thời học sinh là một mối tình ngầm dằn vặt, và dù xung đột cùng những phát hiện đắng ngắt tưởng chừng đã đập tan tất cả, tình yêu của họ cuối cùng lại khép lại bằng một hành động bao dung, cao thượng.

Trong bối cảnh nhiều MV hiện nay chọn kỹ xảo siêu thực và ứng dụng AI, "Tình Yêu Lớn" lại chọn con đường con người thật, cảm xúc thật và bối cảnh thật để tôn vinh giá trị nghệ thuật nguyên bản, cũng là giá trị cốt lõi mà Emcee L cùng ê-kíp luôn hướng đến.

Song song với việc ra mắt album solo đầu tay, Emcee L cũng giới thiệu ArtDaze Entertainment, dự án được xây dựng cùng định hướng phát triển anh trong vai trò mới: Kiến tạo và đồng hành cùng nghệ sĩ trong quá trình tạo ra sản phẩm âm nhạc. Nếu ở vai trò nghệ sĩ, Emcee L kể câu chuyện của chính mình qua âm nhạc, thì ở vai trò mới, anh hướng đến việc tham gia từ phía sau mỗi sản phẩm, từ ý tưởng, câu chuyện, màu sắc âm nhạc cho đến quá trình hoàn thiện một bài hát và định hình hình ảnh của nghệ sĩ.

"Kịch Bản Đầu Tiên" vì thế cũng mang ý nghĩa như một sản phẩm mở màn cho định hướng này, cho thấy cách Emcee L nhìn nhận một sản phẩm âm nhạc không chỉ ở từng bài hát riêng lẻ, mà trong tổng thể câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm mà nghệ sĩ muốn đưa đến khán giả.